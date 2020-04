Suomalaisrumpali halusi tehdä jotain hyvää koronan keskellä – sitten Queen-legenda Brian May lähestyi uutisilla, joita oli vaikeaa uskoa

Brian May, Vicky ja Kings Daughters -laulaja Talia (oik.)

Brian May ja Kings Daughters julkaisivat debyyttisinglen maailman ihmisten piristämiseksi.

Queenin kitaristi Brian May ja Kings Daughters -yhtye – jossa rumpuja soittaa suomalainen Vicky O’Neon – julkaisivat musiikkivideon koronakaranteenin keskeltä.

May ja kuninkaan tyttäret kutsuvat koko maailman tanssimaan ja levittämään iloa Get Up -biisin tahdissa.

Musiikkivideossa on mukana tanssiesityksiä 40 eri maasta.

Kitaristi ja kappaleen tuottaja, Queen-legenda Brian May rokkailee karanteenissa omalla kattoterassillaan. Yhtyeen naiset puolestaan touhuavat kotonaan Queenin legendaarisen I Want to Break Free -musiikkivideon hengessä.

ITV:n haastattelussa May muistutti, että elämme aikoja, jotka voivat olla myrkkyä monelle ihmiselle myös henkisellä puolella.

– Tämä kappale saa nauramaan ja sellaisia asioita ei tällä hetkellä montaa ole. Jos voimme edes vähän piristää ihmisiä, niin hyvä, May totesi kanavan lähetyksessä.

Kings Daughterin muusikot eivät olleet uskoa onneaan, kun kitaristi lupautui mukaan projektiin.

– Ensin luulin, että tämä on vitsi, mutta sitten vain ihmettelin, että tämä suuri rocktähti haluaa tehdä biisin meidän kanssa, bändin laulaja Talia ihmettelee.

Isabel Lysell (vas.) tulee Ruotsista, Vicky O’Neon (kesk.) Suomesta ja Talia Dean on britti.

Biisin tuotoista ohjataan 10 prosenttia mielenterveystyöhön.

– Mielenterveys on näinä pimeinä aikoina yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys, May näkee.

– Varsinkin vapauden menettäminen stressaa monia.

May näkee koronakaranteenissa myös hyviä puolia.

– Ilma on puhdistunut. Ehkä me voimme vielä muuttua ja löytää uuden suunnan, kitaristi toivoo.

Vicky O`Neon

72-vuotias Queen-legenda kertoo olevansa eristyksissä kiireisempi kuin koskaan.

– Vähän outoa. En ymmärrä, kuinka olen aiemmin ehtinyt kiertueille. Olen soittanut verkossa pieniä konsertteja, jammaillut fanien kanssa. Uskon, että olemme myös löytämässä uusia tapoja tehdä ja esittää musiikkia.