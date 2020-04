Main ContentPlaceholder

Suomalainen huipputuottaja jäi koronaloukkuun Jamaikan ”murhapääkaupunkiin” – keskellä yötä sängyn viereen ilmestyi aseistettu nainen

Rasmus Hauta-ahon matka Jamaikalle on venähtänyt. Pois tullaan ehkä vasta ensi syksynä.

Rasmus Hauta-aho on jumissa Kingstonissa, mutta koronan pilaama matka on tuonut mukanaan myös paljon hyvää: tuottaja on päässyt tekemään musiikkia monien suurien nimien kanssa.