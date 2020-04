Kunnianosoitus koronaa vastaan taisteleville potilaille ja hoitajille – Stefan Lindfors ja mieskuoro julkaisivat voimakkaan musiikkivideon

Muntra Musikanterin versio MLK-biisistä nostaa ihon kananlihalle.

Muntra Musikanter on suomenruotsalainen mieskuoro, joka on perustettu jo vuonna 1878.

Kuoro on toiminut siitä saakka keskeytyksettä yhtä viiden vuoden taukoa lukuun ottamatta.

Porukka juhlisti 140-vuotista taivaltaan pari vuotta sitten Finlandia-talolla ja samalla heidän tiensä kohtasivat kuvanveistäjän, muotoilijan ja sisustusarkkitehti Stefan Lindforsin kanssa.

– He löysivät mut ja kysyivät apua. Minä sanoin iloisesti taas, että joo, Lindfors naurahtaa IS:lle.

Lindfors suunnitteli aluksi elävän lavastuksen juhlakonserttiin.

– Mulla oli siellä mukana vaikka mitä kamaa. Lasilaatikko, piirtoheitin… Kuvitin konserttia kaikella livekamalla. Sisällissodasta kertovat laulun aikana heijastin elävän taistelukalan uimaan seinällä. Sitten lisäsin pipetillä mestaherukkamehua siihen heijastukseen. Kohta koko seinä oli verenpunainen.

Konsertti oli menestys ja pian kuoronohjaaja Henrik Wikström soitti uudelleen Lindforsille.

Hän halusi kuoron osallistuvan omalla panoksellaan koronaepidemian vastaiseen taisteluun.

– Hän oli turhautunut, kun kuoro ei pystynyt tekemään mitään. Ei saanut treenata, ei esiintyä.

Stefan Lindforsilta luonnistuu myös musiikkivideoiden teko.

Lindfors ja Wikströn keksivät idean: äänitetään oma versio U2:n biisistä MLK , johon Lindfors tekee musiikkivideon.

Teos on tarkoitettu kunnianosoitukseksi kaikille niille, joita koronaepidemia koskettaa tällä hetkellä eniten: potilaita, hoitajia ja lääkäreitä.

Videon voi katsoa myös kuoron kotisivuilta tästä linkistä.

MLK löytyy irlantilaisyhtyeen neljänneltä studioalbumilta The Unforgettable Fire. Levyä on luonnehdittu teokseksi, jonka myötä U2 syntyi uudelleen.

Albumi menestyi kansainvälisesti ja sinkkujulkaisu Pride (In the Name of Love) on edelleen yksi bändin suurimmista hiteistä.

The Unforgettable Fire nousi listaykköseksi Britanniassa ja Australiassa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa se myi kolminkertaista platinaa.

Mieskuoro ja Lindfors ovat iloisia, että he valitsivat versiotavakseen juuri MLK-biisin.

– Perinteisessä mieskuoromaailmassa tämä on boksin ulkopuolelta tuleva valinta, Lindfors kehaisee.