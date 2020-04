Arttu Wiskari otti kaikki keinot käyttöön, kun korona vei keikat ja sulki ravintolan – asiakkaat hieraisivat silmiään

Koronakriisillä on ollut laajat vaikutukset Arttu Wiskarin elämään. Artisti ja yrittäjä haluaa silti pysytellä positiivisena.

Suomalaisten suosikkiartisteihin lukeutuva Arttu Wiskari julkaisi lauantaina uuden kappaleen yhdessä Leavings-Orkesterin kanssa.

Tässäkö tää oli? on niin Wiskarille kuin Leevi and the Leavingsin edesmenneelle Gösta Sundqvistillekin tyypillistä melankolista peilausta suomalaisuuteen. Perheen kesäloma, kylmää kaljaa, vesiliirtoon ajautunut matkailuauto ja nelostielle levinnyt lasten lautapeli.

Voit kuunnella kappaleen ja katsoa sen musavideon alla.

Leevi and the Leavings tuli tunnetuksi osittain myös siitä, että yhtye ei koskaan esiintynyt livenä. Vaikka Leavings-Orkesteri on keikkaa heittänytkin, Wiskari uskoo, ettei pelkästään yhden kappaleen pohjilta hypätä yhteisille keikkalavoille. Alla pitäisi olla täysin oma konseptinsa.

Leavings-Orkesteri vuonna 2011.

Myöskään Gösta Sundqvistin saappaisiin miehen ei mieli hypätä. Siinä missä Leevi and the Leavingsin nokkamies aikanaan laajensi uraansa muun muassa radio-ohjelmiin, Wiskarin pitävät kiireisenä keikat, Wiskarila-ravintola ja oma levy-yhtiö Mökkitie Records. Noin muun muassa.

– Göstalla oli ehkä aikaa tehdä enemmän, kun hän ei keikkaillut. Me kierrämme bändin kanssa, mutta kyllä tässä silti tullut tehtyä kaikenlaisia aluevaltauksia. Välillä tehdään musiikkia, välillä keikkaillaan ja välillä pidetään ravintolaa, hän hymähtää.

Wiskarin Espoossa sijaitsevan ravintolan avajaisia juhlittiin elokuun alussa. Eduskunta torstaina valtioneuvoston asetuksen jonka mukaan ravintoloiden, baarien ja kahviloiden kaikkialla Suomessa piti sulkea ovensa vuorokauden vaihtuessa lauantaiksi. Ruokaa saa myydä ainoastaan mukaan, ja näin tehdään myös Wiskarilassa.

Sillä Wiskarila sijaitsee Woltin kaltaisten ruoankuljetuspalveluiden toimitusalueiden ulkopuolella, on muusikko itse käärinyt hihansa ja hypännyt toimittamaan ruokia asiakkaille.

– Nyt on hyvä aika tehdä ravintolan eteen se, mitä pystyy, kun ei ole keikkojakaan, hän tokaisee.

Wiskari avasi ravintolansa viime elokuussa.

Ravintolalla on Wiskarin mukaan lukuisia vakioasiakkaita, jotka ovat törmänneet artistiin ravintolalla jo lukuisia kertoja aiemminkin. Artistin jenkilökohtainen kuljetuspalvelu on kuitenkin saanut monet asiakkaat hieraisemaan silmiään.

– On ollut kyllä mahtavia juttutuokioita jengin kanssa, kun he ovat tulleet hakemaan ruokaa take awayna tai olen kuskannut sitä. On ollut todella mukavaa jutella ihmisten kanssa siinä samalla, musiikista ja kaikesta muustakin. Paljon porukka on kysellyt, että milloin tulee uutta musiikkia, Wiskari hymähtää.

– Pidän tietysti sellaisen puolen tunnin promopuheen aina jokaiselle asiakkaalle, hän heittää vitsillä jatkoksi.

Vitsit sikseen, koronatilanne on vaikuttanut vakavasti niin monien artistien kuin tavallisten ihmistenkin arkeen. Wiskari on pyrkinyt tekemään parhaansa tilanteessa, jossa sekä musiikki- että ravintola-ala on ajautunut ennenkokemattomaan ahdinkoon.

Wiskari toivoo, että keikkailu olisi jälleen turvallista mahdollisimman pian. Turhia riskejä hän ei aio ottaa.

– Kyllä tämä vaatii paljon. Omallekin bändille täytyy keksiä tehtävää, kun ei ole duuneja. On todella paljon muusikoita, joiden toimeentulo on täysin riippuvainen keikoista.

– On tämä erikoinen tilanne, mutta ei tässä auta jäädä masistelemaan. On pakko vain yrittää tehdä kaikkea.

Wiskari pyörittää myös levy-yhtiö Mökkitie Recordsia.

Wiskari tarjoutui myös sosiaalisessa mediassa auttamaan ruokalähetyksellä erästä naista, joka kertoi ahdingostaan Facebookissa. Asian ottaminen esiin saa hänet kuitenkin hieman vaivaantuneeksi.

– En ole tästä missään sanonut tai muuta, kun se ei ollut mitenkään julkisuuteen tarkoitettu juttu. En halua mässäillä sillä, että ihmisillä on oikeasti äärimmäinen hätä.

– Jos on mahdollisuus tehdä vähän hyvää, niin totta kai tartun siihen.

Poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellista kekseliäisyyttä. Wiskari yhtyeineen on tehnyt tavallisten keikkojen sijaan striimikeikkoja muun muassa Nelosen Ruutu-palvelussa ja sosiaalisessa mediassa.

– Olen tosi huono kaikkien teknisten juttujen kanssa, niin tämä on ollut hyvä tilanne opetella niitä, hän heittää ja jatkaa.

– Ja muutenkin. Kun sellainen normaalin elämän kierto katkeaa, niin on hyvä mahdollisuus keskittyä toisiin ihmisiin ja olla enemmän läsnä.