Kuulostaako tutulta? Arttu Wiskari ja Leavings-Orkesteri yhdistivät voimansa ja tekivät poikkeuksellisen kappaleen

Arttu Wiskari yhdisti voimansa Leavings-Orkesterin kanssa uutta kappalettaan varten. Kappale ja musiikkivideo ovat nyt ensinäytössä Ilta-Sanomissa.

Tuttu mandoliinisoundi täyttää kajahtaa ilmoille. Sävelet kuljettavat 1980-luvulle, jolloin Leevi and the Leavings nautti kultavuosiaan.

Paitsi, että videolla suoraan silmiin tuijottaa 2020-luvulla Suomen menestyneimpiin muusikoihin kuuluva Arttu Wiskari, jota säestää Leavings-Orkesteri. Taustalla liekehtii auto, mutta artistin katse ei värähdäkään.

Sekä video että sävel ovat Arttu Wiskarin uutuuskappaleesta Tässäkö tää oli?.

Voit katsoa videon alla olevasta upotuksesta. Kappale ja musiikkivideo ovat katsottavissa ensinäytössä Ilta-Sanomilla.

Tässäkö tää oli? on niin Wiskarille kuin Leevi and the Leavingsin edesmenneelle Gösta Sundqvistillekin tyypillistä melankolista peilausta suomalaisuuteen. Perheen kesäloma, kylmää kaljaa, vesiliirtoon ajautunut matkailuauto ja nelostielle levinnyt lasten lautapeli.

Ajatus kappaleesta lähti, kun Wiskari halusi uuteen kappaleeseensa Leavings-henkisen mandoliinisoundin.

– Meillä on Sirpa-biisi, joka on myös hyvin Leavings-henkinen. Ajattelimme, että tehdään toinen samantyyppinen, kun sieltä tulee paljon vaikutteita, Wiskari pohtii.

Aluksi tarkoituksena oli ottaa kappaleeseen mukaan vain mandoliini. Lopulta yhteistyö Leavings-Orkesterin Risto Paanasen, Juha Karastien ja Niklas Nylundin kanssa sujui niin hyvin, että kappale päätettiin julkaista yhdessä.

– Kaikki tapahtui vähän vahingossa. Olen ollut itse aika nöyrällä asenteella liikenteessä, kun he suostuivat mukaan tähän biisiin.

Leavings-Orkesteri vuonna 2011.

Wiskari kertoo saaneensa kappaleisiinsa aikana paljon vaikutteita Leevi and the Leavingsin musiikista. Keikkabussissa raikaavat usein niin Leavings kuin ”muutkin mestarit”.

– Tiimin kanssa on kuunneltu niin Leavingsiä ja Juha Vainiota. Kyllä sieltä paistaa läpi niin Leaving, Vainio, Irwin kuin Anssi Kelakin, hän pohtii.

– Tässä tietty enemmän, kun siinä soittaa oikeasti Leavingsin jengi, artisti jatkaa nauraen.

Leevi and The Leavings -fani Wiskari tunnustaa olleensa lapsesta asti. Koko kansan tuntemia sävelmiä hän tapaili niin siskon pianolla kuin isän kitarallakin.

– Ne oli aika isoja silloin, kun oli itse pieni. Muistan, kuinka sitä oli vähän outolintu, jos fanitti Leavingsia. Muut kuuntelivat Scatmania ja itse kuunteli Leevi and the Leavingsia, artisti muistelee.

Leevi and The Leavings vuonna 1995.

Leevi and the Leavings tuli tunnetuksi osittain myös siitä, että yhtye ei koskaan esiintynyt livenä. Vaikka Leavings-Orkesteri on keikkaa heittänytkin, Wiskari uskoo, ettei pelkästään yhden kappaleen pohjilta hypätä yhteisille keikkalavoille.

Myöskään Gösta Sundqvistin saappaisiin miehen ei mieli hypätä. Siinä missä Leevi and the Leavingsin nokkamies aikanaan laajensi uraansa muun muassa radio-ohjelmiin, Wiskarin pitää kiireisenä keikat, Wiskarila-ravintola ja oma levy-yhtiö Mökkitie-records.

– Göstalla oli ehkä aikaa tehdä enemmän, kun hän ei keikkaillut. Me kierrämme bändin kanssa, mutta kyllä tässä silti tullut tehtyä kaikenlaisia aluevaltauksia. Välillä tehdään musiikkia, välillä keikkaillaan ja välillä pidetään ravintolaa, hän hymähtää.