Kommentti: Kulttuuria ja viihdettä kulutetaan nyt enemmän kuin koskaan, mutta moni muusikko on tyhjän päällä

Hallitus linjaa nyt, onko kolme prosenttia kansantaloudesta tuottava musiikkibisnes oikeaa työtä, kirjoittaa Marko Lempinen.

Kulttuuria ja viihdettä kulutetaan suomalaiskodeissa nyt enemmän kuin koskaan. Paradoksaalista kyllä, kulttuuri- ja viihdebisneksellä ei ole koskaan mennyt heikommin kuin juuri nyt.

Koronaepidemian populaarimusiikin artisteille ja bändeille aiheuttamat taloudelliset tappiot ovat hurjat, jopa odottamattoman suuret. Hallituksen ministereille lähetetyt, jo valmiisiin keikkasopimuksiin perustuvat laskelmat kertovat, että alan artistien menetykset saattavat kevään ja kesän osalta olla yhteensä peräti 75 miljoonaa euroa – ja jo tiedossa olevien tapahtumaperuutusten katemenetykset ovat 20–30 miljoonaa.

Kun lobbareita ei ole näkynyt, hallitus linjaa vasta nyt, pidetäänkö musabisneksen työpaikkoja aidosti tärkeinä.

Kulttuuri- ja viihdeala pysähtyi ensimmäisten joukossa kriisin iskettyä, ja todennäköisesti se aukeaa vasta viimeisten joukossa. Onkin ymmärrettävää, että suomalainen musiikkiyhteisö yrittää nyt kuumeisesti vaikuttaa ministereihin, jotta nämä huomioisivat myös artisteja yritystukipaketteja räätälöidessään.

Populaarimusiikin työllistämisfaktat ovat vankat, mutta alalla on yksi iso ongelma: siltä puuttuvat lobbarit.

Nyt lobbareiksi ovatkin joutuneet tavalliset muusikot itse. Ottaako hallitus heidät tosissaan vai pitääkö se heitä edelleen harrastelijoina?

Useita indikaattoreita

Viihde on lunastanut paikkansa suomalaisten sydämissä. Indikaattoreiksi kelpaavat esimerkiksi erilaiset festivaalit ja areenakeikat, joiden suosio on ollut järkälemäistä viime vuosina.

On laskettu, että yksi kulttuuri- ja viihdealaan kulutettu euro maksaa itsensä noin 1,5-kertaisesti takaisin. Eli kun kuluttaja ostaa pääsylipun vaikkapa tunnetun artistin keikalle, hän käyttää rahaa myös esimerkiksi joko omalla tai julkisella kulkuneuvolla liikkumiseen sekä majoitus- ja ravintolapalveluihin. Näin viihde työllistää muitakin.

Suomen kansantaloudesta bkt:sta koko kulttuuritoimiala tuottaa noin kolmen prosentin osuuden, mikä on enemmän kuin esimerkiksi elektroniikka- ja paperiteollisuuden tai hotelli- ja ravintola-alan vastaavat. Tuntuukin erikoiselta, ettei mm. musiikkia pidetä vieläkään oikeana ja uskottavana elinkeinona.

– Olen konsultoinut tosi paljon kenttäämme tilanteesta, ja tällä hetkellä Business Finland sekä muut hallituksen koronakriisin tukijoiksi mainitsemat rahoittajat eivät ole juuri väkeämme jeesannut, IS:n lähteenä toimiva eturivin artisti sanoo.

Kun lobbareita ei ole näkynyt, moni muusikko on nyt täysin tyhjän päällä. He odottavat peloissaan hallituksen linjausta: se päättää nyt, pidetäänkö musiikkibisneksen työpaikkoja aidosti tärkeinä – yhdenvertaisina esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan yrittäjien kanssa. Jälkimmäisille on kaavailtu suoraa rahoitustukea.

Ollaan monien kohtaloiden äärellä.

Uusi buumi

Kävi miten kävi, myrskyn jälkeen koittaa poutasää – kuten Kari Tapio sinivalkoisella äänellä tuhannet kerrat lauloi.

Eikä mitään niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Kriisi on jo pakottanut alan lukemattomat toimijat pysähtymään ja miettimään tulevaisuuden innovaatioita. Paniikki leivästä raastaa, mutta luomisen tuskaa korona on helpottanutkin.

– Emme palaa samanlaiseen maailmaan kuin elimme ennen koronaa. Myös me luovan alan yrittäjät olemme aika- ja talouspaineessa päästäneet luovuutemme irti ja kehitelleet uutta liiketoimintaa ja ansaintamalleja. Tämä on osoittanut, miten idearikkaita, joustavia ja muutosorientoituneita alamme yrittäjät ovat, muistuttaa ProPromotion Oy:n toimitusjohtaja Taija Holm.

Historia on näyttänyt, että pommitusten jälkeen lapset menevät ulos leikkimään. Historia on myös opettanut, että talouslama on aina uuden viihdebuumin alku.