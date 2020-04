Poptähti Duffyn syntymäpäivästä alkoi kamppailu eloonjäämisestä – avautuu nyt karmivista tapahtumista, jotka tuhosivat 10 vuotta hänen elämästään

Laulaja Duffy julkaisi pitkän tiedotteen, jossa hän kertoo seikkaperäisesti, miten hänet kidnapattiin ja raiskattiin.

Brittiläisen laulaja Duffyn ura oli 2000-luvulla valtavassa nousukiidossa. Hän esiintyi jättimäisille yleisölle ympäri maailmaa, hänen kappaleistaan tuli hittejä ja häntä ylistettiin arvioissa. Sitten Mercy-hitistään tunnettu Duffy katosi lähes jäljettömiin. Hänestä ei kuultu mitään vuosiin, eikä hän julkaissut uutta musiikkia.

Helmikuussa Duffy, 35, paljasti Instagramissa, mihin hän katosi: hän piiloutui julkisuudelta selviytyäkseen valtavasta traumasta. Laulaja kertoi, että hänet huumattiin ja raiskattiin, ja että vei vuosikymmenen toipua siitä.

Peoplen muakan Duffy on nyt julkaissut pitkän tiedotteen, jossa hän avaa tarkemmin kymmenen vuoden takaisia tapahtumia. Hän kertoo, että koska maailmassa eletään tällä hetkellä äärimmäisen haastavia aikoja, ja moni joutuu eristäytymään täysin, toivoo hän tarinansa sen kauheudesta huolimatta tuovan uskoa siihen, että ihminen voi selvitä eristyksissä elämisestä ja traumaattisista kokemuksista.

Duffy varoittaa tiedotteessaan, että hänen tarinansa yksityiskohdat voivat olla liian rajua luettavaa osalle. Laulajan mukaan hänen helvettinsä alkoi hänen syntymäpäivänään, kun hänet huumattiin ravintolassa ja sitten hänen omassa kodissaan. Lopulta hän oli huumattuna noin neljän viikon ajan.

– Oli syntymäpäiväni, minut huumattiin ravintolassa, minut pidettiin sen jälkeen neljä viikkoa huumattuna ja matkustin tuntemattomaan maahan. En muista menneeni lentokoneeseen, ja tulin tajuihini matkaavan kulkuneuvon takaosassa. Minut vietiin hotellihuoneeseen, ja rikoksentekijä palasi ja raiskasi minut, Duffy kertoo lähes seitsemän sivun mittaisessa tekstissään.

Duffy kertoo muistavansa kivun ja sen, että hän yritti pysyä tajuissaan. Hän kertoo joutuneensa viettämään kidnappaajansa kanssa aikaa, ja että hän suunnitteli juoksevansa pakoon, kun tämä nukkuu, muttei uskaltanut.

Myöhemmin kidnappaaja lensi Duffyn mukaan takaisin Britanniaan hänen kanssaan. Laulaja yritti pysyä niin rauhallisena kuin pystyi, sillä pelkäsi miehen tappavan hänet.

– Tiesin, että elämäni oli välittömässä vaarassa, sillä hän oli tunnustanut haluavansa tappaa minut, laulaja kertoo tekstissään.

Duffy ei muista, miten hän lopulta tuli kotiin. Hän kertoo kirjoituksessaan, että hän istui kotonaan kuin zombie, ja että paikalle tuli hänen tuntemansa henkilö, joka säikähti näkemäänsä. Laulaja oli tuttavansa mukaan aivan keltainen ja kuin kuollut.

Duffy esiintymässä Saksassa helmikuussa 2009. Hieman sen jälkeen laulaja katosi lähes jäljettömiin eikä hänestä kuultu juuri mitään vuosikymmeneen.

Duffyn mukaan hän pelkäsi tapahtuneen jälkeen henkensä puolesta niin paljon, ettei uskaltanut aluksi puhua tapahtumista poliisille.

– Ajattelin, että jos mikään menisi pieleen, minä kuolisin, ja hän tappaisi minut. Minä en voinut ottaa riskiä, että tilanne käsiteltäisiin huonosti, tai että se päätyisi uutisiin ollessani vaarassa. Minun oli seurattava niitä vaistoja, jotka minulla oli.

Duffyn mukaan hän on sittemmin puhunut asiasta kahdelle eri naispoliisille. Ensimmäisen kerran hän avautui kokemuksistaan, kun häntä kiristettiin tiedolla raiskauksesta ja asia oli vähällä päätyä julkisuuteen. Toisen kerran Duffy puhui poliisille, kun kolme miestä yritti tunkeutua hänen asuntoonsa. Lisäksi Duffy on kertonut kokemuksistaan psykologille, joka on auttanut häntä toipumaan ja jatkamaan elämäänsä.

Duffyn mukaan kidnappauksen ja raiskauksen jälkeen hän ajautui täysin pohjalle. BBC:n mukaan hän eristi itsensä kaikesta ja kaikista. Trauma vaikutti paitsi häneen, myös hänen läheisiinsä, ystäviin ja perheeseen, sillä hän ei välillä tavannut ketään viikkokausiin.

– Sen jälkeen en tavannut ketään, ainuttakaan fyysistä sielua, viikkoihin ja viikkoihin ja viikkoihin, vaan pysyttelin yksin. Otin pyjaman pois päältäni, heitin ne tuleen, ja laitoin päälleni uuden setin. Minun hiukseni menivät niin solmuun harjaamattomuudesta, kun surin, että leikkasin ne pois.

Duffy myöntää tiedotteessaan, että hän mietti viime vuosikymmenen aikana lukuisia kertoja nimensä vaihtamista ja musiikkialan hylkäämistä. Hän toivoi, että voisi kadota vieraaseen maahan ilman, että kukaan tietäisi kuka hän on. Häntä kauhistutti ajatus siitä, että hän palaisi laulajan uralle, ja kaikki kyselisivät, mihin hän katosi. Tai että hän kertoisi kokemastaan väkivallasta julkisuudessa, ja se määrittelisi hänen tulevaisuutensa ja rakkauselämänsä.

Laulaja kokeekin, että on valtava saavutus, että hän uskaltaa nyt puhua kokemuksistaan avoimesti.

– En tiennyt, pääsisinkö koskaan siihen pisteeseen, että tekisin tämän. Olen kiitollinen, että pääsin. Kaikki eivät ole niin etuoikeutettuja, että he voivat puhua, kuten minä tänään, tarinoista, jotka ovat vielä inhottavampia ja surullisempia. Epäinhimillisemmät tarinat kuin omani, pysyvät kertomattomina joka ikinen päivä.

Duffy kokee, että koska hän vaikeni raiskauksesta ja siihen liittyvistä tapahtumista niin pitkään, antoi hän sen määritellä itsensä ja hallita elämäänsä. Hän kokee, että raiskaus riisui hänet ihmisoikeuksista ja vei lopulta kolmasosan hänen elämästään.

– Raiskaus on kuin elävä murha. Olet elossa, mutta kuollut. Voin vain sanoa, että vei äärimmäisen kauan, välillä tuntui että loputtomasti, kerätä palaseni yhteen.

Laulaja paljastaa pitkässä kirjoituksessaan myös, ettei hän enää häpeä tarinaansa, ja että sen kertominen viimein on nostanut hänen harteiltaan valtavan taakan.

– Voin nyt jättää tämän vuosikymmenen taakseni. Sinne, minne menneisyys kuuluu. Toivottavasti ei tule enää ”mitä tapahtui Duffylle?” -kysymyksiä. Nyt te tiedätte... ja minä olen vapaa, hän päättää pitkän kirjoituksensa.

Duffy julkaisi esikoisalbuminsa Rockferry vuonna 2008. Hän oli tuolloin 24-vuotias ja singahti nopeasti maailmantähdeksi. Hänen toinen Endlessly-albuminsa ilmestyi vuonna 2010. Sen jälkeen laulaja ei julkaissut enää uutta musiikkia.

Maaliskuussa hän julkaisi uuden Something Beautiful -kappaleen, jonka hän toivoi tuovan lohtua koronaviruspandemian keskelle.