Ismo Alanko juhlistaa 40-vuotista uraansa ja 60-vuotissyntymäpäiväänsä erikoisella konserttisarjalla: ”Jengi on ollut, että oletko aivan hullu?”

Ismo Alanko juhlii syksyllä 40-vuotistaiteilijajuhlaansa ja 60-vuotissyntymäpäiväänsä erikoisella kymmenen illan konserttisarjalla.

Puhelinlinjan toisesta päästä kuuluu laskemista.

– Viiskyt, seiskyt, satakakskyt, sataviiskyt…

Ja sitten kuuluu naurua, jonka voi kuvitella vetävän Ismo Alangon kasvoille tutun ilkikurisen hymyn ja silmät viiruiksi.

– Nyt on kyllä vaikea sanoa tarkkaa biisimäärää, mutta varmaan esitän vähintään 150 kappaletta, hän sanoo naurunsa keskeltä.

Kyse on Ismo Alangon ensi syksyn suuresta juhlasta: 40 laulujen vuotta -konserttisarja Helsingin Tavastialla on kymmenen eri illan ja kahdeksan eri ohjelmiston erikoinen paketti. Alanko siis esiintyy eri iltoina eri soittajien kanssa ja esittää itselleen kiinnostavimmat teokset 40 vuotta pitkältä uraltaan.

Eli hän laulaa vähintään 150 eri kappaletta.

– Jengi on ollut minulle, että oletko aivan hullu? Biisejähän on ihan järjetön määrä. En ole ajatellut tätä niin. Kyllähän sitä nyt omat biisinsä osaa vetää – jos vain muistaa sanat, hän naurahtaa.

– Ja terveenä kannattais pysyä.

Ismo Alanko täyttää syksyllä 60 vuotta ja ”juhlii työn merkeissä”.

Koronaviruksen takia myös Alanko on vetäytynyt viime viikkoina sisätöihin.

– Käytän aikani työhuoneella istumiseen. Ja yritän löytää itseni musiikintekijänä uudelleen – jälleen kerran. Se tuntuu kiinnostavalta. On kova tarve saada itsestäni ulos jotain asioita ja tunteita musiikin muodossa. Tämä on kuitenkin niin häiritsevää aikaa, että keskittymiskyky on koetuksella, hän sanoo.

– Mutta yritän saada siirrettyä päässä vellovaa kaaosta johonkin musiikilliseen ja lyyriseen muotoon. Katsotaan, mitä se tuo tullessaan.

Yhden kappaleen hän on jo tehnyt. Turta löytyy Alangon viralliselta Facebook-sivulta. Alanko julkaisi sen saman tien kännykkävideointina biisin kirjoitettuaan.

– Purskautin ensimmäiset fiilikset ulos. Biisistä voi kuunnella, mitä ajattelin ensimmäisen viikon jälkeen maaliskuussa, kun oli kehotettu pysymään kotona.

Kävelen kun käsketään, tai turvaan paikalleni jään

En tahdo tehdä vähempää, en osaa mitään enempää

Rakkauden paino tekee sydämestä ankkurin

Se pitää meitä paikoillaan, kun maailma karkaa radaltaan

Ismo Alanko: Turta

Alanko sanoo olevansa moniin muihin musiikkiammattilaisiin verrattuna onnekas, koska oli päättänyt jo etukäteen viettää kuluvan kevään lähinnä uutta musiikkia kirjoittaen, vanhoja kappaleita harjoitellen ja syksyn keikkoja suunnitellen. Sen verran koronaepidemian aiheuttama keikkatauko häntäkin kirpaisee, että Pohjonen Alanko -kokoonpanon (Alanko, haitaristi Kimmo Pohjonen, äänisuunnittelija Tuomas Norvio) kiertue Tampere–Helsinki–Tokio–Sapporo peruuntui.

Hassisen kone, Alangon ensimmäinen yhtye esiintyi Helsingin Tavastialla 21. toukokuuta 1980. Jo tuolloin maineikas keikkapaikka esitteli uusia nousevia nimiä. Joensuulaisyhtye oli tuore rockin Suomen mestari.

Samana iltana Tavastialla esiintyi myös muun muassa Steel City -yhtye – solistinaan nuori Kaija Kokkola, siis Kaija Koo!

Hassisen Kone voitti rockin SM-kisat 1980. Alkuperäis- kokoonpanoon kuuluivat Harri Kinnunen (vas.), Reijo Heiskanen, Jussi Kinnunen ja Ismo Alanko.

Viimeksi Alanko esiintyi Tavastialla marraskuussa.

– Tavastia on kotipesä. Se on ainoa mesta, joka on ollut aktiivisesti toiminnassa koko tämän 40 vuoden ajan.

Alanko juhlii tänä vuonna paitsi 40-vuotista uraansa myös 60-vuotissyntymäpäiväänsä. Merkkipäivä 12. marraskuuta osuu keikkaputkeen ja tuolloin teema onkin: synttäribileet. Alanko soittaa nykyisen bändinsä (saksofonisti Joakim Berghäll, kitaristi Jussi Jaakonaho, basisti Mikko Mäkelä, lyömäsoittaja ja pasunisti Juho Viljanen, rumpali Niko Votkin) ja vierailijoiden kanssa kappaleita Alangon pitkältä uralta.

– Minulle ehdotettiin kaikkea areenakonserteista lähtien. Tulin siihen tulokseen, että hauskinta olisi tehdä kaikkea sitä, mitä on tehnyt nämä vuodet: hyvien ystävien kanssa erilaisia proggiksia, Alanko sanoo.

Siksi siis syntymäpäivän ja taiteilijauran juhlinta on Tavastialla ja monena eri keikkana eri bändien kanssa. Ei yhden illan tiivistyksenä isommassa paikassa.

Alanko uskoo, että keikat auttavat häntä myös uutta etsivänä taiteilijana.

– Ajattelin pyhittää tämän vuoden sille, että katson, mitä on tullut tehtyä. Tämä on välitilinpäätös. Tahdon katsoa taakse, että muistan mitä olen tehnyt. Etten toista itseäni, kun teen taas uusia biisejä, Alanko sanoo – ja nauraa jälleen.

– Vaikka teenkin nyt itsekseni uusia biisejä.

Kesällä pitäisi tehdä välitilinpäätös Hassisen koneen osalta. Yhtyeen on määrä esiintyä ensimmäisen kerran 20 vuoteen kesäkuussa Joensuussa klubikeikoilla Kerubissa ja Seinäjoen Provinssirockissa alkuperäisessä kokoonpanossa (Alangon lisäksi kitaristi Reijo Heiskanen, basisti Jussi Kinnunen ja rumpali Harri Kinnunen).

– Heiskasen kanssa aloin soittaa 14-vuotiaana.

Elokuun loppuunmyytyyn stadionkonserttiin Tampereen Ratinaan tulee mukaan myös Hassisen koneen loppuvaiheen 7-jäseninen versio (Alanko, Kinnuset sekä kitaristi Jukka Orma, saksofonisti Antti Seppo, lyömäsoittaja Hannu Porkka sekä kosketinsoittaja Safka Pekkonen).

Ennen kuin koronakriisi iski, Hassisen koneen alkuperäinen kokoonpano harjoitteli ahkerasti.

– Homma on hyvällä mallilla. Olemme valmiita keikoille. Aloitimme harjoittelun ajoissa, koska emme halunneet loppupaniikkia, Alanko sanoo.

– Treenejä piti olla lisää, mutta kaikki on toistaiseksi peruttu. Pitäisi kulkea rajan yli (Kinnuset asuvat Päijät-Hämeessä, Alanko ja Heiskanen Uudellamaalla). Yhtyeessä on myös riskiryhmään kuuluvia.

Rumpali Harri Kinnunen kertoi IS:lle sairaudestaan marraskuussa:

– Minulla soittamista on sotkenut se, että vuonna 2009 minulla todettiin krooninen lymfaattinen leukemia. Hoitovaste on kuitenkin tapauksessani ollut hyvä, viimeksi syksyllä kävin tutkimuksissa ja arvot olivat kohdallaan. Välillä on tuntunut, että istuu dynamiittipötkön päällä, mutta kymmenessä vuodessa tuohon on ehtinyt jollain tavalla tottuakin.

40 vuotta aktiivisesti musiikintekemistä, keikkailua ja levyttämistä ilman suuria julistuksia välivuosista, jollaisia nuoremman polven artistit pitävät.

Se on pitkä aika.

Varsinkin, kun Alanko ei ole lähtenyt hiomaan timanttia ja toistamaan yhtä omaa juttuaan, vaan pikemminkin hän on pyrkinyt uusiutumaan jokaiselle levylleen. Vaihtaen aika ajoin niin bändejään kuin tuottajiaankin – tai tehden välillä kaiken ihan yksin.

Paljon ehtii, kun 60-vuotiaaksi elää – ja tekee koko ajan.

– Syntymäpäivä sattuu tähän keikkaputkeen, mutta en kyllä mitenkään halua korostaa sitä, Alanko sanoo.

– Kyllähän tuo 60 kuulostaa numerona aika hirveältä, mutta niin kauan kuin terveyttä riittää ja pysyy kondiksessa, niin tätä samaahan tämä on. Ei vielä tunnu kovin pahalta. Eikä tässä vielä mitenkään valmiita olla. Hommat jatkuvat niin kuin ennenkin!

Onko tasavuosien täyttämiseen liittynyt aiemmin elämässäsi kriisejä?

– Kriisit ovat aiemmin tulleet silloin, kun ovat olleet tullakseen. Eivät ne ole ikävuosiin liittyneet.

Syksyn suunnitteleminen, ihmisten pyytäminen eri kokoonpanoihin – Tavastialla tullaan näkemään kymmeniä Alangon kanssa vuosikymmenten mittaan työskennelleitä soittajia – on tuntunut tärkeältä toiminnalta biisinteon lomassa.

Alangon elämää Hassisen Koneen jälkeen: Sielun Veljet Jukka Orma (ylh. vas.), Ismo Alanko, Jouko Hohko ja Affe Forsman.

Sielun Veljet: Jouko Hohko, Ismo Alanko, Alf Affe Forsman ja Jukka Orma vuonna 1984.

Tavastian illat keskittyvät teemoittain vuonna 1990 alkaneeseen soolouraan, muutamana iltana kuullaan toki myös Hassisen koneen ja Sielun veljien kappaleita. Sielun veljille ei kuitenkaan omisteta omaa kokonaisuutta Alangon juhlavuodesta.

– Teimme keikkoja yhdeksän vuotta sitten. Se oli tärkeää, mutta tuntuu, että se tuli käsiteltyä silloin loppuun saakka. En tunne mitään tarvetta lähteä tekemään Siekkareita nyt, hän vastaa.

– Kun esitän nykyisin mitä tahansa biisejäni, sillä ei ole väliä ovatko ne soolouralta vai jonkun bändin aikanaan levyttämiä. Ne ovat minun kirjoittamiani biisejä. On toki biisejä, joita en enää halua soittaa.

Koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus kalvaa kuitenkin jatkuvasti kuten niin monia juuri nyt. Monet Alangon tutut ovat äkisti epätoivoisessa tilanteessa eikä ole varmuutta siitä, milloin työt jatkuvat.

Ja millaisessa maailmassa ne jatkuvatkaan?

– Mutta eihän tästä ketään voi syyttää. Mennään päivä kerrallaan. Toimitaan ohjeiden mukaan. Ja katsotaan, miten käy. Eihän minulla ole tähän tilanteeseen mitään viisasten kiveä. Osaan olla vain huolissani, Alanko sanoo, naurahtaa ja jatkaa:

– Positiivista on se, että ihmiset pystyvät yllättävän nopeisiin muutoksiin elämässään, kun se on välttämätöntä. On kiinnostavaa olla mukana katsomassa, miten tämä heijastuu jatkossa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Nyt on nähty, että radikaaleihin ratkaisuihin pystytään, jos halutaan.

Ismo Alanko – 40 laulujen vuotta Helsingin Tavastialla 10.–21. marraskuuta.