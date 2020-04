Ilman Seppo Vesteristä suomalainen musiikkivienti olisi jäänyt lähtötelineisiin, kirjoittaa musiikkitoimittaja Pasi Kostiainen.

Viime perjantaina tullut suruviesti ei yllättänyt Seppo Vesterisen kanssa työskennelleitä. Hän oli vetäytynyt julkisuudesta jo vuosia sitten vakavan sairauden takia sekä vähentänyt yhteydenpitoansa tuttuihinsakin.

71-vuotiaana kuollut Vesterinen oli vastakohtien persoona. Hän viihtyi yksin, muun muassa rakastamansa puutarhanhoidon parissa. Muistopuheissa häntä on kutsuttu jopa ”erakkosieluksi”.

Erakon toinen puoli oli sukupolvessaan harvinaislaatuinen, sivistynyt kosmopoliitti, joka pärjäsi niin musiikkibisneksen kansainvälisissä neuvottelupöydissä kuin tien päällä keskenkasvuisten rocktähtien kanssa.

Tokiossa The Rasmus -yhtyeen Japanin-kiertueella 2005.

Juuri rockyhtyeiden managerina Vesterinen tullaan muistamaan. Hän johti Helsingin Tavastiaa, kun Hanoi Rocks esiintyi rockpyhätössä vuonna 1980. Vesterinen vaihtoi työtä kerralla. Hän jätti Tavastian pyörittämisen Juhani Merimaalle ja lähti viemään helsinkiläisbändiä maailmalle.

– Elämästä ei olis tullut sitä, mitä siitä tuli, ilman sua. Vaikutit moneen ihmiseen tällä tavoin, Hanoi Rocksin basisti Sami Yaffa muisteli Vesteristä Facebookissa viikonvaihteessa.

Yaffa oli vain 17-vuotias muuttaessaan Ruotsiin. Kun Hanoi Rocks asui kirjaimellisesti kadulla ja treenasi, Vesterinen järjesti asioita eteenpäin.

Muutamassa vuodessa yhtye kasvoikin legendan mittoihin. Tukholma vaihtui Lontooseen, esiintymisiä oli niin Lähi-idässä kuin Los Angelesissakin.

On vaikea kuvitella, että rock’n’roll -elämäntyyliä kaikilla mausteilla ihailleet ja eläneet Hanoi Rocksin parikymppiset soittajat olisivat pystyneet luomaan itselleen samanlaisen urapolun ilman Vesteristä.

Hanoi Rocksin ex-manageri Seppo Vesterinen ja Andy McCoy Hanoi Rocks -kokoelmalevyn julkistamistilaisuudessa Helsingissä huhtikuussa 2001.

Lahdessa syntynyt ja koulunsa käynyt Vesterinen muutti parikymppisenä Helsinkiin ja hakeutui kulttuuritöihin. Ensimmäinen rakkaus oli elokuva, ja vuosina 1969-1970 hän työskenteli Filmitalli-yhtiössä.

Ohjaaja Claes Olsson, 71, teki Vesterisen kanssa tuolloin muun muassa underground -lyhytelokuvia.

– Hän oli tuottamis- ja manageroimispuolella self-made man. Ja kova bailaamaan silloin nuorena. Myöhemmin hän sitten toki rauhoittui, Olsson muistelee.

Elokuva sai kuitenkin jäädä, kun musiikki vei. Vesterinen siirtyi tuottajaksi Helsingin Juhlaviikoille. Hän loi pitkään eläneen konseptin Kaivopuiston ilmaiskonserteista. Ja toi Helsinkiin muun muassa Frank Zappan.

Pate Mustajärvi, Jonna Malmberg ja Seppo Vesterinen Linnan juhlissa 2003.

Hanoi Rocksin hajottua 1980-luvun puolivälissä Vesterinen vei maailmalle Euroopassa paljon keikkailutta Ismo Alangon Sielun veljien englanninkielistä versiota L’Amourderia ja Yhdysvalloissa läpimurtoa yrittänyttä Hearthill -yhtyettä. Kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohdanneet, ja Vesterinen siirtyi lähes koko 1990-luvun ajaksi kouluttamaan tuottajia Teatterikorkeakouluun ja tuottamaan teatteritapahtumia muun muassa Helsingin Juhlaviikoille.

Musiikkimanagerin uran toinen huippukausi kuitenkin odotti viisikymppistä Vesteristä: ensin hän aloitti vuonna 1999 yhteistyön Ville Valon ja tämän HIM -yhtyeen kanssa. Vesteriseen turvautui neljä vuotta myöhemmin myös In The Shadows -hitillään maailmanlaajuisen läpimurron tehnyt The Rasmus.

Ville Valo, Seppo Vesterinen, Asko Kallonen ja Mauri Pekkarinen osallistuivat Rockpaneeliin marraskuussa 2006.

Yhteistyö jatkui loppuun saakka. HIM lopetti 2017, ja Vesterinen oli silloin jo siirtänyt yhtyeen mukana kiertämisen seuraajalleen Antti Erikssonille. Eriksson kiertää nykyisin myös Rasmuksen kanssa.

Vesterinen ehti kuitenkin nähdä maailmaa. Musiikkitoimittajana häneen oli ilo törmätä missä tahansa hän yhtyeidensä kanssa olikin. Vesterinen ei pelannut mediapelejä, hän ohjasi suojattinsa kertomaan toimittajille niin näiden päihdevieroituksista kuin iloisemmistakin asioista. Jos jokin hiersi, hän kertoi sen kyllä.

Vesterinen oli paitsi luotettava työtuttu, myös mainio tarinankertoja ja seuramies. Hurja määrä kokemuksia ja kuljettuja kilometrejä tihkui rivien välistä, Vesterinen ei itse asettunut kertomuksissaan päärooliin. Länsimaiden tasapäistymisen kaikkialla samanlaiseksi monokulttuuriksi hän saattoi kiteyttää vaikkapa ruokaa tilatessaan Seinäjoella:

– Mitähän täällä tarjotaan pestopedillä, hän sanoi vuonna 2005 – ja hymyili vinoon tyyliinsä.

Jos Vesterisen muistelmat jäivät viime vuosina sanelematta, se on menetys koko suomalaiselle kulttuurihistoriankirjoitukselle.