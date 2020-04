Ain’t No Sunshine -hitistä tunnettu Bill Withers on kuollut

1970-luvun klassikkokappaleen takana ollut laulaja-lauluntekijä Bill Withers kuoli maanantaina Los Angelesissa.

BBC:n mukaan Ain’t No Sunshine ja Lean On Me -hiteistään kuuluisuuteen ponnahtanut yhdysvaltalaislaulaja Bill Withers on kuollut 81-vuotiaana.

Withersin kuoleman vahvistavat laulajan omaiset. Laulaja kuoli maanantaina Los Angelesissa sydänsairauden seurauksena.

Guardianin mukaan Withersia jäävät kaipaamaan hänen vaimonsa Marcia Johnson ja parin kaksi lasta. Perheen mukaan Withers oli mies, joka puhui rehellisesti ihmisille ja yhdisti heidät.

– Olemme järkyttyneitä menetettyämme rakkaan, omistautuneen puolison ja isän, perhe kertoo tiedotteessaan.

Withersin läheiset toivovat, että hänen musiikkinsa jää elämään ja antaa lohtua ihmisille vielä pitkään.

1970-luvulla tähdeksi nousseen Withersin musiikki ammensi vaikutteita hänen lapsuutensa gospelkappaleista ja kirkossa lauletuista virsistä. Hänen Ain’t No Sunshine -hittinsä nousi listojen kärkeen Yhdysvalloissa vuonna 1972, ja sitä pidetään soultähden läpimurtokappaleena.

Withers nappasi pitkän uransa aikana kolme Grammy-palkintoa ja pääsi Rock and Roll Hall of Fameen vuonna 2015.

Ennen musiikkiuraansa Withers palveli Yhdysvaltojen laivastossa ja työskenteli wc-istuimia valmistavalla tehtaalla.