Backstreet Boys yllätti faninsa totaalisesti – esitti ikonisen hittinsä ”olohuonekeikalla”

Legendaarinen poikabändi piristi fanejaan kekseliäällä tempauksella.

90-luvun suosituin poikabändi Backstreet Boys keksi keinon esittää ikonisen hittikappaleensa kotioloissa.

Yhtyeen jäsenet J McLean, Kevin Richardson, Nick Carter, Howie Dorough ja Brian Littrell kuvasivat osuutensa I Want It That Way -kappaleesta kotona Facetimen kautta.

Tempauksellaan poikabändi otti osaa Foxin ja iHeartRadion järjestämään hyväntekeväisyyskampanjaan, jonka avulla tuetaan amerikkalaisia koronaviruksen uhreja.

Backstreet Boys julkaisi viihdyttävän tuotoksensa yhtyeen Instagram-tilillä.

Laulajat esittävät videolla oman soolonsa ja laulavat kertosäkeen harmonisessa kuorossa. Nick Carter ja Kevin Richardson ottivat videolle mukaan myös lapsensa. Videolla jammaillaan niin kotisohvalla kuin uima-altaan edustalla.

Fanit villiintyivät ryhmän suorituksesta ja kiittelivät päivän piristyksestä.

– Teillä ei ole aavistustakaan, kuinka paljon tarvitsin tätä tänään! eräs faneista ylistää.

– Päivän paras juttu, toinen kommentoi.

Backstreet Boys esiintyi Suomessa viime kesänä.

Backstreet Boys on vuosituhannen vaihteessa kultavuosiaan elänyt poikabändi, joka perustettiin vuonna 1993. Yhtyeen esikoisalbumi Backstreet Boys ilmestyi vuonna 1996.

Bäkkäreistä tuli välittömästi kansainvälinen menestystarina, joka on sittemmin julkaissut yhteensä yhdeksän studioalbumia. Yhtye on myynyt kymmeniä miljoonia levyjä ja toiminut jo 26 vuoden ajan.

Vaikka poikabändin jäsenet ovat jo vuosia sitten kasvaneet aikuisiksi, yhtye ei ole lopettanut keikkailua. Suomessa yhtye konsertoi viimeksi kesäkuussa 2019.