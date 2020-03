Grammy-voittaja Joe Diffie, 61, on kuollut koronavirukseen – varoitti taudista vain muutama päivä sitten

Hittinikkari Joe Diffie menehtyi sunnuntaina koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

Kantritähti Joe Diffie on kuollut koronavirukseen sunnuntaina. Uutisen vahvistavat muun muassa The Rolling Stonelle ja Peoplelle muusikon kustantaja. Hän oli kuollessaan 61-vuotias.

Diffie kertoi saaneensa tietää tartunnastaan vain muutama päivä sitten. Hän kertoi tilanteesta Facebookissa faneilleen päivityksessä, jossa kehotti kaikkia varovaisuuteen taudin kanssa.

– Olen terveydenhuollon ammattilaisten käsissä ja saan hoitoa koronavirustestini oltua positiivinen, Diffie kirjoitti sosiaalisessa mediassa vielä muutama päivä sitten.

– Haluamme muistuttaa kansaa ja fanejani olemaan valppaana, varuillaan ja varovaisena tämän pandemian aikana, hän jatkoi.

Diffie vuonna 2009.

Diffie nousi kotimaassaan Yhdysvalloissa koko kansan suosikiksi 1990-luvulla. Hän tehtaili yli 20 listahittiä ja julkaisi 13 albumia. Vuonna 1998 hän voitti parhaan yhteistyönä toteutetun kantrikappaleen Grammy-palkinnon kappaleellaan Same Old Train Marty Stuartin kanssa.

Viisi Diffien kappaletta ylsivät jopa listaykköseksi asti. Hänen suurimpia hittejään olivat muun muassa Home, Bigger Than the Beatles, If the Devil Danced, Third Rock From the Sun ja Pickup Man.

Diffie oli yksi 1990-luvun hittinikkareista. Kuvassa muusikko vuonna 1995.

Diffie oli osa Grand Ole Opry -yhtyettä 25 vuoden ajan. Uransa myöhempinä aikoina hän kirjoitti kappaleita myös muille kantritähdille. Hän oli mukana kirjoittamassa muun muassa vielä viime vuonna ilmestynyttä Chris Youngin Raised on Country -singleä.