Perulainen laulaja jäi jumiin Lappiin – rahaton muusikko ei tiedä koska pääsee pois Suomesta

Victor Alarcon haluaisi palata kotiin, mutta tällä hetkellä tilanne näyttää huonolta.

Kun Saksassa asuva perulainen muusikko Victor Alarcon lähti unelmiensa matkalle Suomen Lappiin, hän ei osannut odottaa koronavirusepidemian muuttavan matkasuunnitelmia kovalla kädellä.

Alarcon oli määrä kuvata Lapissa musiikkivideo biisiinsä Aurora Boreal (Revontulet).

Alarcon matka alkoi suotuisissa merkeissä. Revontulet näkyivät heti, video valmistui ja muusikko sai ruksattua toisenkin kohdan bucket listiltään: hän pääsi pulahtamaan avantoon.

Alarcon, artistinimeltään Vic Ja4 saapui Rovaniemelle 3. maaliskuuta. Tuolloin matkustamista Euroopassa ei oltu vielä rajoitettu.

Sitten alkoivat vaikeudet. Lentoyhtiö lähetti muusikolle sähköpostia, jossa pyydettiin ottamaan yhtyettä. 17. maaliskuuta suunniteltu paluulento oli muuttunut.

– En voinut muuta kuin siirtää lentoani kahdella viikolla, huhtikuun alkuun ja toivoa, ettei sitäkin lentoa peruttaisi, muusikko kertoo Reutersille.

Nyt Alarcon elää pankkikorttinsa luottorajan puitteissa ja toivoo pääsevänsä jollain konstilla kotiinsa Düsseldorfiin.

Alarcon on saanut majoittajaltaan tuntuvan alennuksen asumisesta, mutta silti matkakassa on käytetty.

– Saksassa yliopistoni on suljettu, työpaikkani on mennyt kiinni, kuntosalin ovet ovat säpissä. Kaikki on halvaantunut, Alerco luettelee, mutta haluaisi silti palata koti-Saksaan, vaikka Lappi olisi koronaviruksen osalta huomattavasti turvallisempi paikka kuin Düsseldorf.

Alarcon yrittää käyttää nyt kaiken ajan hyödykseen. Hän on kuvannut toisenkin – pandemian inspiroiman – musiikkivideon.