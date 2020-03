Antti Tuisku yllättää: oma vaatemallisto Prismoihin

Uusi Antti Tapani -mallisto on manifesti pelkojen voittamiselle ja toivon vahvistamiselle, tiedotteessa kerrotaan.

Antti Tapani -vaatemallisto on toteutettu Antti Tuiskun ja Prisman yhteistyönä.

Antti Tapani -vaatteita kuvaillaan sporttiseksi muotimallistoksi. Se sisältää vaatteita ja jalkineita arkeen sekä urheiluun.

– Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kevät tekee tuloaan ja ihmiset kaipaavat piristystä arkeensa. Siksi halusimme tuoda tämän pitkään valmistellun malliston suomalaisten saataville nyt, kertoo käyttötavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho S-ryhmän vähittäiskaupasta.

– Uskallanko laittaa tämän päälle? Onkohan tämä vähän liikaa? Mitä minustakin ajatellaan, jos puen tänään nämä vaatteet päälle? Kuulostaako tutulta? Meillä jokaisella on se sisäinen pelko, joka meille puhuu, vaatemalliston luova johtaja Antti Tapani Tuisku pohtii.

Tuiskulle oma mallisto on ollut pitkäaikainen haave. Brändin nimi Antti Tapani heijastaa ihmistä muuttuvan artistipersoonan takana.

– Halusin tehdä malliston, jonka vaatteita voisin itsekin käyttää. Malliston, joka kuvasti aktiivisen elämän ja opiskelun kautta löytämääni uutta energiaa. Malliston, jollaisen nuoruudessani olisin toivonut Rovaniemeltäkin löytyvän.

Mallistoa on suunniteltu ja tehty jo lähes kahden vuoden ajan sekä Suomessa että yhdessä tehtailla vieraillen:

– Visio mallistosta on Antin ja hän on ohjannut suunnitteluprosessia luovana johtajana. Oman artistiammattinsa huippu-urheilijana Antilla on vahvaa näkemystä ja osaamista aktiiviseen elämään sopivista materiaaleista ja malleista, kertoo Prisman pukeutumisesta vastaava valikoimajohtaja Päivi Hole.

Antti Tapani ei ole kertaluontoinen kampanja, vaan brändi, joka on tullut jäädäkseen.

Antti Tapani on saatavilla Prisman verkkokaupassa ja Prismoissa perjantaista 3. huhtikuuta alkaen.