Mariah Carey 50 vuotta! Diivojen diiva raivasi tiensä tarjoilijasta maailman menestyneimmäksi naisartistiksi – sitten ura pysähtyi ja kulissit murenivat

50 vuotta täyttävää Mariah Careyta on kutsuttu maailman menestyneimmäksi naisartistiksi. Kulta-aikojensa jälkeen laulaja on tullut kuitenkin tunnetummaksi tuhlailevasta ja oikuttelevasta maineestaan.

Lapsuus ja nuoruus

Mariah Carey syntyi 27. maaliskuuta 1970 Huntingtonissa New Yorkissa Patricia ja Alfred Roy Careyn kolmilapsisen perheen kuopukseksi.

Irlantilaistaustainen Patricia-äiti oli oopperalaulaja sekä laulunopettaja, insinöörinä työskennellyt Alfred-isä taas oli sukujuuriltaan afroamerikkalainen ja venezuelalainen.

Careyn vanhemmat erosivat tytön ollessa vain kolmevuotias.

Vanhempien avioeron lisäksi Careyn lapsuutta ravisteli se, että perhe joutui toistuvasti muuttamaan. Laulaja on kertonut, että hän joutui kasvamaan aikuiseksi hyvin itsenäisesti.

– Tunsin itseni aina hieman erilaiseksi kuin muut naapurustossamme. Olin etnisiltä taustoiltani ja ulkonäöltäni toisenlainen kuin muut ja joskus se voi olla ongelma, Carey on kertonut.

Carey löysi kutsumuksensa kuitenkin varhain: hän halusi esiintyä ja laulaa. Ensimmäisiä kappaleitaan Carey sanoitti tiettävästi jo yläkouluiässä.

Ura

Tarjoilijana väliaikaisesti leipänsä tienanneen Careyn ura lähti liikkeelle, kun Brenda K. Starr otti hänet taustalaulajakseen. Oman levytyssopimuksen Carey sai vuonna 1988, kun Tommy Mottola sai haltuunsa Careyn demon. Kesäkuussa 1990 julkaistiin nuoren lupauksen nimeä kantava debyyttialbumi. Levyltä löytyvä Vision Of Love -single räjäytti potin.

Careyta on kutsuttu äänialansa perusteella maailman parhaaksi poplaulajaksi ja levymyynnillä mitattuna maailman menestyneimmäksi naisartistiksi. Hänellä on ollut 18 Yhdysvaltain listaykkösbiisiä – enemmän kuin kenelläkään muulla artistilla. Bändeistä edellä on vielä Beatles, jolla on 20 Billboardin ylläpitämän listan ykköspaikkaa.

Muun muassa viidellä Grammylla palkittu Carey on myynyt yli 200 miljoonaa levyä. Hän on listasijoitusten ja levymyynnin osalta aikamme kiistatta suurimpia tähtiä. Laulajan tunnetuimpia hittejä ovat Hero, We Belong Together ja Always Be My Baby.

Mariah Carey on vaikuttanut naislaulajiin viime vuosikymmeninä ehkäpä eniten edesmenneen Whitney Houstonin ohella. Heidän vaikutuksestaan syntyi suuren yleisön makuun valkaistu viihteellinen ja suurieleinen r&b -soundi sekä sen ytimenä mahtipontinen laulutapa.

Mariah Carey ja Whitney Houston lauloivat vuonna 1998 elokuvan Egyptin prinssi tunnussävelmän When You Belive.

Toisaalta Careyn pitkän uran varrelle on mahtunut myös kiusallisia käänteitä. On ollut kuvanmuokkausmokia, pipariksi menneitä esityksiä, romahduksia kesken konsertin ja huhuttuja laihdutusleikkauksia. Myös Careyn niukka pukeutumistyyli on nostettu useasti tikunnokkaan.

Carey on esiintynyt Suomessa vain kerran, vuonna 2016. Tuolloin laulutaiturin ääni kaikui vain puolillaan olevalle Hartwall-areenalle. Careyn ura on ollut laskua vuoden 2005 menestyslevyn jälkeen ja huippusuosion jälkeinen lama oli Helsingissäkin nähtävissä harvinaisen silmiinpistävästi.

Mariah Carey on yritellyt uraa myös näyttelijänä, joskin vaatimattomin tuloksin. Ainoaksi varsinaiseksi pääosaksi on jäänyt rooli elokuvassa Glitter.

Mielenterveysongelmat

Carey avautui People-lehdelle vuonna 2018 antamassaan harvinaisessa haastattelussa mielenterveysongelmistaan. Laulaja paljasti, että hän on kärsinyt vuosikausia kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä.

Carey on pitänyt mielenterveysongelmansa salassa vuosia, vaikka laulaja sai diagnoosinsa jo vuonna 2001. Lehden mukaan Carey joutui tuolloin sairaalaan hermoromahduksen vuoksi ja hänen todettiin sairastavan kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Laulaja kertoi hankkineensa nyt viimein vuosien jälkeen itselleen hoitoa. Hän kuvailee viime vuosia elämänsä haastavimmiksi.

– Aivan viime aikoihin asti kiistin asian ja eristäydyin. Elin jatkuvassa pelossa, että joku paljastaisi minut.

– Se oli liian raskas taakka kannettavaksi ja minä en yksinkertaisesti pystynyt siihen enää. Hain ja sain hoitoa, ympäröin itseni positiivisilla ihmisillä ja palasin sen pariin, mitä rakastan tehdä – laulujen kirjoittamiseen ja musiikin tekemiseen, hän jatkoi.

Carey käy terapiassa ja syö lääkkeitä, jotka helpottavat depressiojaksoja ja tasaavat maniajaksoja. Carey sairastaa taudin tyyppiä II, jossa maniajaksot ovat lievempiä.

Rakkauselämä

Varmaa on, että jossain vaiheessa Hollywood tarttuu Mariah Careyn tarinaan – siinä kun on aineksia romanttiseen draamaan. Hän oli vain 18-vuotias solmiessaan levytyssopimuksen ja vain vähän päälle 20-vuotias avioituessaan levy-yhtiönsä johtajan Tommy Mottolan kanssa. Mottola oli Careyta runsaat 20 vuotta vanhempi.

Carey avioitui Tommy Mottolan kanssa kesällä 1993. James Packer (kesk.) ei pitänyt Careyn tuhlailusta. Nykyään Careyn käsipuolessa viihtyy Bryan Tanaka (oik.)

Seuraava puoliso, koomikko ja rap-artisti Nick Cannon pysyi diivan kyydissä kahdeksan vuotta. Parin hulppeita häitä juhlittiin vuonna 2008 Bahaman paratiisimaisemissa.

Nick Cannonilla ja Mariah Careylla on kaksi lasta, vuonna 2011 syntyneet kaksoset Moroccan ja Monroe.

Heidän liittonsa päättyi vuoden 2014 lopussa, mutta viralliseksi ero tuli vasta vuonna 2016. Pariskunnalla on liitostaan pian yhdeksänvuotiaat kaksoset: Moroccan ja Monroe.

– Olen ollut vain viiden ihmisen kanssa koko elämäni aikana, joten olen rehellisesti vähän sievistelijä verrattuna moniin muihin tällä osa-alueella, Carey avautui seksikumppaneistaan viime vuonna People- ja Cosmopolitan-lehdille.

Pian eron jälkeen laulajan käsipuoleen löytyi australialaismiljardööri James Packer. Pari kihlautui alle vuoden seurustelun jälkeen tammikuussa 2016. Muhkean 35 karaatin kihlasormuksen arvo oli lehtitietojen mukaan melkein 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Iloa ei kestänyt pitkään, sillä jo saman vuoden lokakuussa liikemiehen kerrottiin jättäneen Careyn. Syynä oli lehtien mukaan Careyn uusi tosi-tv-ohjelma sekä holtiton rahankäyttö. Packeria kerrottiin harmittavan maailmantähden törsäily ja leveä elämäntyyli.

– James on todella antelias, mutta Mariah vie sen ihan toiselle tasolle, läheinen ystävä paljasti Woman’s day -lehdessä.

Tällä hetkellä laulaja on parisuhteessa taustatanssija ja koreografi Bryan Tanakan, 36, kanssa. Pari tapasi pian sen jälkeen, kun Carey erosi Packerista.

13 vuoden ikäero tuskin paria haittaa, sillä Carey on kertonut, ettei hän juhli syntymäpäiviään.

– Minulla on vuosipäivä, ei syntymäpäiviä, koska juhlin elämää, Carey kertoi Observerin haastattelussa jo vuonna 2014.

Lapset

Vaatimattomuus voi olla hyve, mutta diivailusta tunnettu Carey luottaa muihin avuihin.

Careylla on vuonna 2011 syntyneet kaksoset yhdessä hänen ex-puolisonsa Nick Cannonin kanssa. Ex-mies paljasti myöhemmin laulajan olleen erittäin vaativa myös silloin, kun tämä synnytti parin lapset.

Cannon vieraili vuonna 2017 Wendy Williams Show’ssa ja sai eteensä kiperän kysymyksen, kun häneltä tiedusteltiin, mikä oli hänen ex-vaimonsa kaikkien aikojen diivamaisin hetki.

– Kaksosten saaminen, Cannon tokaisi.

Hän kertoi, että kun Carey oli synnyttämässä kaksosia, oli hänellä erikoinen toive heidän varalleen: kaksosten oli synnyttävä laulajan oman musiikin tahdissa.

– Kun he syntyivät, hän pakotti minut soittamaan omaa musiikkiaan juuri kun he tulivat ulos. Kappale oli Fantasy. He tanssivat Fantasyn tahdissa.

Cannonin mukaan erikoisen syntymähetken lisäksi Carey myös käski sulkemaan koko sairaalan muilta potilailta, jotta se olisi yksinomaan hänen käytössään.

Careyn vaativa maku on ollut otsikoissa vuosien saatossa useasti. Esimerkiksi tähden raideri-vaatimuksista, konserttikiertueiden ja vaikkapa tv-haastattelujen ehdoista ja takahuonetarpeista on kirjoitettu paljon. Brittimedia Telegraphin mukaan Carey ”ei kävele portaita” – eikä suostunut edes istumaan sohvalle ilman avustajia vieraillessaan englantilaisessa tv-show’ssa.

Riita ex-managerin kanssa

Mariah Carey ja hänen entinen managerinsa Stella Stolper saivat tammikuussa 2019 sovittua riitansa oikeuden ulkopuolella.

Stopler haastoi Careyn keväällä 2017 oikeuteen ja syytti popparia seksuaalisesta ahdistelusta. Tuolloin TMZ-sivusto sai haltuunsa oikeuden asiakirjat, joissa Stolper kuvaili Careyn kuljeskelleen jatkuvasti hänen edessään alasti ja tehneen ”seksuaalisia asioita”. Asiakirjoissa kuvailtiin myös poptähden päihteidenkäyttöä.

Stolper syytti laulajaa myös perusteettomista potkuista ja vaati miljoonien korvauksia. Stolperin asianajaja kertoi kuitenkin vuosi sitten E! Newsille, että naiset ovat haudanneet sotakirveensä ja asiaa ei puida oikeudessa.

TMZ ja E! News kertoivat, että Stolper oli solminut Careyn kanssa työsopimuksen kolmeksi vuodeksi, mutta sai potkut 2017 täysin yllättäen.

Careyn asianajajan mukaan manageri irtisanottiin, koska tämä teki toiminnallaan hallaa Careyn uralle.

Kyseessä oli jo toinen kerta, kun Careyn kanssa työskennellyt henkilö syytti poptähteä seksuaalisesta ahdistelusta. Careyn henkivartijana toiminut Michael Anello kertoi marraskuussa 2017 laulajan nöyryyttäneen häntä töissä, solvanneen häntä ja ahdistelleen häntä seksuaalisesti.

Lähteet: People, Hello, The Telegraph, E! News ja IS:n arkisto.