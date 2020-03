Suomalaisbändin kitaristi sairastui koronaan Euroopan-kiertueella – rajut oireet saivat miehen pelkäämään henkensä puolesta

Jimmy Westerlund on jo toipumaan päin.

Jimmy Westerlund on toipumassa koronaviruksen aiheuttamasta sairaudesta.

One Desire -hard-rock-yhtye ilmoitti 12. maaliskuuta keskeyttävänsä Euroopan-kiertueensa koronaepidemian takia. Bändi ehti soittaa Englannissa, Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa.

One Desire on perustettu vuonna 2012. Pari vuotta myöhemmin yhtyeen tuottajaksi liittyi Jimmy Westerlund, jonka kautta bändiin tuli laulajaksi Sturm und Drangin laulajana tunnetuksi tullut André Linman. Pari vuotta tästä, ja Westerlund aloitti orkesterin kitaristina.

One Desiren bändin nimeä kantava esikoisalbumi julkaistiin maailmanlaajuisesti maaliskuussa 2017 italialaisen Frontiers Music -levy-yhtiön kautta.

Vaikka One Desire laittoi ajoissa pillit pussiin, yhtye sai itse kokea koronan kirot.

Bändi kertoi Iltalehdelle viikkko sitten, että kiertueelle lähdettäessä tilanne Euroopassa ei ollut vielä paha – Italiaa lukuun ottamatta.

Lopulta kiertue keskeytettiin ja bändi palasi Suomeen. Soittajat alkoivat oireilla heti paluun jälkeen ja puolella bändiläisistä todettiin koronavirustartunta.

IS tavoitti Westerlundin, joka on ollut sängynpohjalla jo 11 päivää.

– Vihdoinkin pikkuisen valoa tunnelin päässä, Westerlund viestittää.

– Olen oikeasti pelännyt ensimmäistä kertaa mun elämästä. Neljä päivää sitten olin varma, että mulla on keuhkokuume. Olin niin kipeä, että aloin näkemään harhoja.

Vaikka tauti on talttumassa, Westerlund on kaikkea muuta kuin kunnossa.

– Keuhkot ovat vieläkin kuin olisin saanut pesäpallomailasta rintaan useita kertoja. Kuume on vihdoinkin alhaalla, siinä 37 asteen ympärillä.

Vaikka tilanne oli vakava, Westerlundia ei otettu sairaalaan. Kitaristi on kuitenkin hyvillään saamastaan hoidosta ja neuvoista.

– Vaikka en päässyt sairaalaan, he tekivät mahtavaa duunia. Soittivat joka päivä kerran tai kaksi. Olen yllättynyt, kuinka mahtavasti he ovat kohdelleet mua ja puhuneet puhelimessa joka kerta kymmenisen minuuttia. Kyllä he tosi huolella tsekkasivat aina mun tilanteen.

– Ajattele, jos emme olisi päässeet kiertueelta kotiin. Nyt olisi aika pelottavaa olla jossain Espanjassa. Saa olla kiitollinen, että on suomalainen kun käy huono tsägä.

Westerlund painottaa, että koronaepidemia on kaikkea muuta kuin ohi.

– Luin juuri kuolemista täällä Suomessa. Monet tulee menettämään läheisiään. Todella, todella surullista.