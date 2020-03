Timo Tolkin Meksikon kuulumiset: keikat peruttu koronan takia, avioero Tsekin kuuluisimman laulajan tyttärestä...

Entinen Stratovarius-kitaristi Timo Tolkki lähti keikoille Meksikoon. Suurin osa keikoista peruttiin ja paluu Suomeen on hämärän peitossa.

Kello Monterreyssä, Koillis-Meksikossa, on vasta kuusi aamulla.

Silti kitaristi Timo Tolkki vastaa reippaana puhelimeen.

– Katselen tässä koti-Suomea. Seppo Räty ja tuhansien heittojen tarina pyörii justiinsa, Tolkki paljastaa katselutottumuksiaan.

Tolkki on ollut Meksikossa jo kolme viikkoa. Kitaristi lähti soittamaan keikkoja Etelä-Amerikkaan, mutta koronan vuoksi niitä on jouduttu perumaan.

– Kolmesta keikasta kaksi peruttiin.

Lauantain keikka kuitenkin soitetaan. Sen mahdollistaa paikallinen erikoissääntö.

– Klubit on laitettu kiinni, mutta meidän keikka on ravintolassa ja niitä ei ole suljettu.

Paikalle tulee myös lääkäri, joka on lupautunut tarvittaessa mittaamaan yleisöltä kuumeen.

– Hän voi mitata ne, jotka haluavat tsekkauttaa itsensä. Ei siitä mitään hyötyä ole, mutta jos sillä tavalla saisi ilmapiirin tuntumaan vähän turvallisemmalta.

Tolkki ei ole antanut peruutusten vaikuttaa mielialaan tai työmotivaatioon. Hän on antanut kitaratunteja paikallisille.

Tosin oppilaan ja opettajan suhde on hieman erikoinen.

– Voikohan niitä edes sanoa kitaratunneiksi? Periaatteessa tyypit maksavat siitä, että näkevät mun soittavan. Ne on kuin minikeikkoja. Jengi tulee muka tunnille ja sitten ne vaan kuvaa kaiken videolle. Vähän perverssiä, Tolkki nauraa.

Tolkki soittaa Etelä-Amerikan keikoillaan ainoastaan Stratovariuksen biisejä.

Paikalliset promoottorit hoitavat soittajat keikoille. Tolkki ei yleensä tiedä heistä etukäteen yhtikäs mitään.

– Kyllähän ne kaverit biisit osaa, sillä Etelä-Amerikka on täynnä Stratovarius-coverbändejä.

Tällä reissulla Tolkki on asustellut bändinsä rumpalin sohvalla.

– Se on mun kaveri pitkältä ajalta. Hän myös hommasi bändin muut soittajat.

Entäpä korona? Kuinka se näkyy Meksikossa, paitsi klubien sulkemisena?

– Kaikkia kehotetaan pysymään sisällä. Jengi on aika peloissaan, mutta muuten tilanne on ihan jees. Kukaan ei ole tietääkseni kuollut.

Tolkki ei tiedä vielä, aikooko hän yrittää paluuta Suomeen lähiaikoina.

– Tytär on Suomessa, että kyllä mä kotiin haluaisin ja tietojen mukaan pääsisinkin. Jotkut koneet lentää, mutta mitä mä eilen katsoin, niin lento Suomeen olisi 2 000 dollaria.

Hintava lento vähentää koti-ikävää.

– Periaatteessa tämä on paras paikka. Paljon kavereita, hyvää ruokaa ja mahtavat ilmat. Mulla olisi myös optio päästä opettamaan Mexico Cityssä olevaan musiikkiopistoon. Ja Brasiliassa olisi keikkoja heinäkuussa, Tolkki pohtii vaihtoehtojaan.

On Tolkilla huonojakin uutisia: hän on eroamassa vaimostaan Dominika Gottista.

Dominika on legendaarisen laulajan Karel Gottin vanhin tytär. ”Idän Sinatra” kuoli lokakuun ensimmäisenä päivänä 2019 Prahassa.

– Me on haettu eroa. Mä olen itse asiassa asunut hotelleissa joulukuusta lähtien. Me oltiin yhdessä 20 vuotta ja ollaan edelleen ystäviä, mutta homma meni sellaiseksi sisko ja sen veli -suhteeksi.

Kauan Tolkki ei jaksa erostaan puhella. Muut asiat painavat päälle, kuten tuore elämäkerta, joka on painettu ja valmis. Timo Tolkki – Hymni elämälle (Minerva Kustannus, 2020) ilmestyy kauppoihin 17. huhtikuuta.

Ja Italiaankin pitäisi päästä.

– Ne haluaa uuden Avalonin albumin.

Sinfonista metallia soittava Avalon on julkaissut kolme albumia: The Land of New Hope (2013), Angels of the Apocalypse (2014) ja Return to Eden (2019).

– Se oli alun perin trilogiaksi tarkoitettu, mutta neljäs pitäisi tehdä. Olisiko se sitten tetralogia? Mutta ennen Avalonia sävellän kyllä Infinite Visionin levyn alta pois. Sain siihen mukaan Amaranthen laulajan Elize Rydin.

Juttuhetki Tolkin kanssa on kestänyt jo sen verran pitkään, että aurinko on kivunnut Meksikon taivaalle. Muusikko päättää ryhtyä päivän puuhiin.

– Mulla näyttäisi olevan 9 528 lukematonta meiliä. Pitäisiköhän laittaa joku suodatin päälle? kitaristi jää pohtimaan hyväntuulisena.

– Pitäkää itsenne terveenä, hän huikkaa lopuksi.