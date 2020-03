Muistatko hittejä tehtailleen Sugababesin? Vain 13-vuotiaina aloittaneen tyttötrion taustalta paljastui julma totuus

Tyttötrio Sugababes oli yksi 2000-luvun menestyneimpiä yhtyeitä. Sen alkuperäinen kokoonpano kuitenkin hajosi jo ensimmäisen hitin jälkeen, eikä yhtyeen keskeisistä riidoista sen jälkeen tullut loppua.

Lokakuussa 2019 Britannian suosituimpiin yhtyeisiin kuulunut Sugababes kertoi tekevänsä paluun 20-vuotisen taipaleensa kunniaksi. Vuonna 1990 julkaistiin trion debyyttialbumi One Touch.

Siobhán Donaghy ja Mutya Buena olivat vain 13-vuotiaita, kun heistä tehtiin artisteja manageri Ron Tomin toimesta. Buena kutsui parhaan ystävänsä Keisha Buchananin seuraamaan harjoituksia ja duosta tuli trio. Alkuperäinen nimi The Sugarbabies tiivistyi muotoon Sugababes lähes heti.

Sugababes on ollut musiikkinsa lisäksi otsikoissa muun muassa myrskyisän kokoonpanovaihtelunsa vuoksi heti perustamisensa jälkeen. Harva edes tietää, että lopulta vuonna 2011 rumasti hajonneessa yhtyeessä ei ollut muuta yhteistä kuin sen nimi.

Sugababesin on muodostanut vuosien varrella yhteensä neljä eri kokoonpanoa. Donaghyn, Buenan ja Buchananin muodostama trio hajosi jo ensimmäisen, Overload-nimeä kantaneen hitin jälkeen. Donaghy kertoi bändikavereilleen menevänsä vessaan, eikä koskaan palannut.

– Kolmen tunnin jälkeen ajattelimme, että hän on ollut siellä melko kauan, Buchanan kommentoi tapahtumia tuolloin.

Siobhan Donaghy (vas) Mutya Buena (kesk) ja Keisha Buchanan Brit Awardseissa vuonna 2003.

Vessareissulleen jäänyt Donaghy siirrettiin yhtyeestä sivuun. Hän päätyi pyrkimään muotialalle, mutta sairastui vakavaan masennukseen.

Hänet paikattiin Atomic Kitten -yhtyeestä tutulla Heidi Rangella, jonka jälkeen Sugababes koki todelliset kultavuotensa. Listaykköset, kuten Freak like Me, Round Round, Hole in the Head ja In the Middle vakiinnuttivat trion paikan tähtitaivaalla. Hittejä seurasivat kolme platinaa myynyttä albumia, Angels with Dirty Faces (2002), Three (2003), ja Taller in More Ways (2005).

Vuonna 2006 British Hit Singles & Albums valitsi Sugababesin 2000-luvun parhaiten menestyneeksi naiskollektiiviksi.

Sugababesin toinen kokoonpano nosti yhtyeen jättimenestykseen. Kuvassa Heidi Range, Mutya Buena ja Keisha Buchanan vuonna 2005.

Supersuosion keskellä jumalaisesta äänestään tunnettu Buena siirtyi soolouralle. Hänet paikkasi Amelle Berrabah. Sugababes yhdisti voimansa tyttöbändi Girls Aloudin kanssa ja uudelleenlevytti Aerosmithin Walk This Way -kappaleen.

Walk This Way ja sen jälkeen julkaistu About You Now nostivat Sugababesin toiseksi listaykkösten määrässä Britannian historiassa heti Spice Girlsin jälkeen.

Sen jälkeen alkoivat ongelmat. Vuonna 2009 Ryhmän sisäiset konfliktit ryöpsähtivät julkisuuteen, kun Berrabah kertoi lopettavansa yhtyeessä riitauduttuaan Buchananin kanssa. Myös Range oli uhannut lähteä.

Range, Berrabah ja Buchanan poseerasivat kameroille vuonna 2006.

Vuonna 2007 yhtyeen rivit alkoivat rakoilla.

Lopulta kuitenkin lähtijä oli Buchanan itse. Hän jätti ryhmän viimeisenä alkuperäisjäsenenä yhtyeen juuri seitsemännen albumin julkaisun ja tulevan kiertueen alla. Hänet paikattiin Britannian viisuedustajankin nähdyllä Jade Ewenillä. Sitten Buchanan paljasti, ettei päätös yhtyeestä lähtemisestä ollut hänen.

– Surullisin mielin joudun ilmoittamaan, etten ole enää osa Sugababesia. Vaikka päätös lähtemisestä ei ollut minun, on aika aloittaa uusi jakso elämässäni. Haluaisin ilmoittaa, että tapahtumiin ei liittynyt riitoja, kiusaamista tai mitään vastaavaa. Joskus kommunikoinnin ja luottamuksen puute voivat johtaa erinäisiin lopputulemiin, Buchanan kertoi ulostulossaan syyskuussa 2009.

Buchanan korvattiin vasta uransa aloittaneella Jade Ewenillä.

Ulostulo herätti räjähdysmäistä kritiikkiä niin fanien kuin keskuudessa. Yhtyeen fanikanta jakautui entisten ja uusien jäsenien puolustamiseen, eikä Sugababesia mielletty enää Sugababesiksi.

Kritiikin kohteeksi nousi myös se, että yhtyeeseen oli hiljalleen vaihdettu jäseniä, jotka olivat näyttäviä, eivät oikeasti osanneet laulaa. Keinotekoiseksi, ylikäsitellyksi ja teennäiseksi Sweet 7 -albumi sai murskatuomion. Syksyllä 2011 yhtye tiedotti kolmikon jäävän tauolle ja keskittyvän omiin sooloprojekteihinsa.

Huhtikuussa 2012 uutisoitiin, että Sugababesin alkuperäinen kokoonpano olisi allekirjoittanut yli miljoonan euron arvoisen levydiilin trion etunimistä muodostetulla Mutya Keisha Siobhan -nimellä. Trio julkiaisi singlen Flatline syyskuussa 2013, joka sai lupaavaa palautetta. Projekti tyssäsi kuitenkin alkutekijöihinsä, kun suurin osa Mutya Keisha Siobhanin materiaalista vuoti julki ennenaikaisesti.

Mutya Buena, Keisha Buchanan, Siobhan Donaghy palasivat yhteen singlen muodossa vuonna 2013. He eivät kuitenkaan esiintyneet Sugababes-nimen alla.

Nyt yhtyeen paluu näyttää lupaavalta. Kolmikko teki paluun Sugababesin nimellä The Graham Norton Show’hun lokakuussa 2019, missä he paljastivat tekevänsä uutta musiikkia yhdessä.

– Suunnittelemme faneillemme jotain erityistä, Buchanan paljasti.

– Onhan tämä meidän 20. vuosipäivämme, Donaghy jatkoi.

– Aiomme tehdä jotain yhdessä, Buena komppasi.

Lähteet: Independent, BBC, The Sun.