Supersuosittu Children of Bodom lopetti viime joulukuussa – tässä on Alexi Laihon uusi bändi

Alexi Laiho ja kumppanit soittavat tästä edespäin Bodom After Midnight -nimen alla.

Alexi Laiho, Daniel Freyberg, Waltteri Väyrynen, Mitja Toivonen ja Lauri Salomaa. Siinä on Bodom After Midnightin uusi kokoonpano.

Monen muusikon veri hyytyisi, kun kymmenen levyä julkaissut ja maailmaa pitkään yhdessä kiertänyt joukkue yhtäkkiä liukenee alta. Juuri tämä oli Suomen ansioituneimpiin ja omistautuneimpiin musiikintekijöihin kuuluvan Alexi Laihon kohtalo viime alkuvuoden yhtyepalaverissa.

Tapaamisen päätteeksi oli selvää, että vuonna 1993 perustettu Children Of Bodom lakkaa olemasta Helsingin jäähallin konsertin jälkeen joulukuussa 2019. Alasajo sujui ilman suurempaa draamaa ja jäsenet erosivat ystävinä.

Mitä tässä tilanteessa teki kitaristi, biisinikkari ja bändiliideri, joka on rankattu useiden musiikkijulkaisujen asiantuntija- ja lukijaäänestyksissä planeetan parhaaksi metallikitaristiksi?

Espoossa 1979 syntynyt sisupussi pyyhkäisi pölyt olkapäiltään ja käynnisti koneet.

Mukaansa Laiho sai kitaristi Daniel Freybergin, jolle sitoutuminen maailmanlaajuisesti toimivaan yhtyeeseen ei edelleenkään tuottanut ongelmia. Enää puuttui rumpali, basisti ja kosketinsoittaja.

Vaihtoehtoja oli useita, mutta ratkaisun kanssa ei voinut hätiköidä. Alexi oli nähnyt senkin, miten porukasta irtaudutaan tyylittömästi ja riitaisasti, joten valintojen pitäisi nyt osua kerrasta oikeaan.

Tärkein tekijä oli instrumentin hallinta, sillä luvassa olisi paitsi vanhaa, myös uutta kiperää soitettavaa. Toinen, lähes yhtä oleellinen kriteeri oli lavaolemus. Kolmas ja kaikkein vaikeimmin ennalta mitattava ominaisuus oli niin sanottu hyvä jäbä -kerroin eli luonne.

Näitä asioita Laiho puntaroi paitsi yksin, myös Freybergin kanssa. Lopulta palaset loksahtivat paikoilleen. Myös nimi orkesterin uudelle olomuodolle löytyi oikeastaan kuin itsestään, omasta historiasta.

Rumpaliksi lupautui Paradise Lostissa vuodesta 2015 soittanut Waltteri Väyrynen, basson varteen valikoitui Santa Cruzista tuttu Mitja Toivonen. Kokoonpanon täydentää näin alkuun kiertuejäsenen ominaisuudessa kosketinsoittaja Lauri Salomaa.

Alexi Laihon uusi bändi on nimeltään Bodom After Midnight ja sen keikkoja on luvassa kesäfestareilla. Uuden materiaalin kimppuun käydään loppuvuodesta.