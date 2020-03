Brittiläinen rocklegenda on huomannut keikoillaan ”kiusaantuneita teinejä”, joilla kaikilla on sama nimi: ”Säälin Jethro-nimisiä”

Rocklegenda Ian Anderson, 72, pahoittelee, että monet vanhemmat ovat nimenneet lapsensa hänen bändinsä mukaan.

Jethro siellä, Jethro täällä!

Jethro Tull on englantilainen rockyhtye, jonka progea ja folkia hyödyntävä musiikki on soinut yli 50 vuoden ajan.

Suomessa nimestä ”Jethro” on runsaan vuosikymmenen aikana ponnahtanut useimmille mieleen kuitenkin tv-juontaja ja kiinteistövälittäjä Jethro Rostedt, 43.

1970-luvulla Jethro-nimen suosio kasvoi kansainvälisesti, kun Jethro Tullin suosio oli huipussaan.

Jethro Tullin perustaja, laulaja, laulunkirjoittaja ja huilisti Ian Anderson, 72, on vuosikymmenten aikana tottunut tapaamaan ihmisiä, jotka ovat saaneet nimensä hänen bändinsä mukaan. Hän muistuttaa, että monet Jethrot ovat saaneet nimensä raamatullisista syistä, mutta keikoilla ovat tulleet tutuiksi aikuiset fanit, jotka esittelevät ”kiusaantuneita, Jethroiksi kastettuja teinilapsiaan”.

Mr Jethro Tull säälii muita Jethroja.

– Olen voinut vain pahoitella näille lapsille heidän vanhempiensa harkitsematonta nimivalintaa, Anderson sanoo IS:lle.

– Aivan sama kuin lapsi olisi kastettu Pallinaamaksi. Lapsiparka on joutunut kasvamaan niin, että koulun pihalla muut lapset ovat muodostaneet hänen ympärilleen ringin, seisoneet yhdellä jalalla ja soittaneet ilmahuilua!

Anderson olisi eläkeiässä, mutta kutsumusammatista ei luovuta.

– Päätin ryhtyä muusikoksi vuonna 1966. Päämääräni ei silloin ollut ryhtyä kansainväliseksi rocktähdeksi, vaan työskenteleväksi rockmuusikoksi. Niinpä suhtaudun soittamiseen, esiintymiseen ja harjoitteluun kuten kuka tahansa töissä käyvä ihminen: uusi päivä toimistolla, Anderson sanoo.

Jethro Tull oli uransa alussa aivan supertähteyden kynnyksellä. Tässä bändi soittaa 1970 Isle of Wightin festivaaleilla arviolta 700000 katsojalle.

Hän toivoo, että musiikinteko ja kiertäminen jatkuvat niin pitkään kuin hänen varhaisilla esikuvillaan, bluesin ja jatsin pioneereilla. He esiintyivät niin pitkään, kun terveys sen salli.

Jethro Tull kuuluu kiistatta rockhistorian tärkeisiin, omaleimaisiin nimiin. Andersonin huilu on persoonallinen lisä yhtyeen sointiin – oli sitä jo yhtyeen aloittaessa.

– Emme meinanneet saada levytyssopimusta huilun takia, hän puuskahtaa.

– Eräs tunnettu levy-yhtiöpomo ei ymmärtänyt markkinoinnin logiikan alkeitakaan. Sitä, että huilu juuri erottaa meidät muista nuorista, bluesista innostuneista 1960-luvun englantilaisyhtyeistä. Miksi pyrkiä olemaan samanlainen kuin muut?

No, legendaarinen levy-yhtiöpomo Chris Blackwell ymmärsi. Hän löysi Jethro Tullin, kuten Bob Marley & The Wailersin, Grace Jonesin, U2:n ja monet muut tunnetut artistit ja yhtyeet myöhemmin.

Menestystä tuli – Andersonin muusikko-odotuksiin nähden liikaakin. Anderson ei pitänyt lainkaan siitä, että Jethro Tullista tuli muodikas bändi, jolta odotettiin isoa show’ta – eikä 1970-luvun showteknologiaan kuulunut vielä nykyisin tavallisia videonäyttöjä tai valoja.

Jopa äänentoistolaitteet olivat monien konserttipaikkojen kokoon nähden vaatimattomia. Yleisön odotuksiin ei pystytty vastaamaan, kuten Anderson tahtoi.

Jethro teki teemalevyn Too Old To Rock’n’Roll: Too Young To Die.

Levyllä Anderson julisti olevansa ”liian vanha rockiin” ja asemoi yhtyeensä kiertämään noin 2 000 kuulijan konserttisaleja.

Kierros jatkuu yhä. Mutta kaduttaako Andersonia nyt se, että hän ei tarttunut rocktähteyteen, vaikka sitä hänelle tarjottiin?

– Käsitykseni rocktähteydestä perustuvat lähinnä lehdistä luettuihin juttuihin. En ole koskaan tehnyt niitä juttuja, joita populaarikulttuurissa rocktähteyteen liitetään. En ole koskaan heittänyt televisiota ikkunasta. En ole koskaan kärsinyt huumeongelmasta. Eivätkä edes bändärit ole koskaan olleet kiinnostuneita minusta, koska en ole ollut mitenkään erityisen ystävällinen kaveri.

Miten Anderson sitten näkee itsensä musiikkiuran ulkopuolella?

– Olen se vanha mies supermarketin käytävällä. Menossa punnitsemaan vihanneksia muistamatta, mitä tuli ostamaan.