”Hävetkää!” Viisufanit hermostuivat kansainvälisille raadeille – Ruotsin raati muodostui metallibändistä ja sen laulajan siskosta

UMK-finaalin katsojat eivät pitäneet kansainvälisten asiantuntijaraatien valinnoista.

Aksel Kankaanranta voitti UMK-finaalin ja on nyt Suomen euroviisuedustaja.

Kakkoseksi kilpailussa tuli Erika Vikman.

Kisa oli itse asiassa varsin tiukka.

Kun kansainvälisen raadin ja yleisön antamat äänet oli laskettu yhteen, oli Vikmanilla pisteitä yhteensä 157 ja hän piti kilpailussa kärkipaikkaa.

Kankaanranta kuitenkin kiilasi niukasti Vikmanin ohi yleisöäänissä ja lopulta kaksikon välille jäi eroa vaivaiset 13 pistettä.

Moni tuntui kuitenkin toivoneen Vikmanin Cicciolina-biisin nappaavan voiton.

Kun oma suosikki ei menestynyt, syytä ryhdyttiin kaatamaan kisan kansainvälisien raatien niskaan.

– Saataisiinko me ensi vuona viisuihin edustaja, jonka yleisö on äänestänyt. Ei mitään ulkomaan tai kotimaan raateja, eräs puhisi Twitterissä.

– V***n asiantuntijaraadit. Ei mul muuta ku et seize the means of voting ja Erika on kuningattareni, toinen äksyili.

– Mitä jos ensi vuonna annettais Suomen yleisön valita se meidän maan euroviisuedustaja, eikä anneta vaikutusvaltaa kv-raadille? kolmas toivoi.

Myös Suomen ulkopuolella raadit suututtivat faneja.

– Juryt tekivät sen taas. Hävetkää, Vikmanin tappiosta suuttunut twiittasi.

Toki raateja myös puolusteltiin, tosin ironialla höystettynä:

– Nyt itketään kun ulkomaalaisraati oli mukana valitsemassa Suomen euroviisua. Mun mielestä on erittäin hyvä näin, koska suomalaiset ei sitä osaa (yksin) tehdä, somessa vitsailtiin.

Yle kertoo, että UMK:n 32-henkiseen kansainväliseen raatiin kuului muusikoita ja euroviisufaneja kahdeksasta Euroopan maasta: Espanjasta, Virosta, Isosta-Britanniasta, Venäjältä, Saksasta, Ruotsista, Hollannista ja Bulgariasta.

Amaranthe Milanossa vuonna 2013.

Ruotsin raadin kokoonpano oli erittäin mielenkiintoinen, sillä se koostui lähes kokonaan metallibändi Amaranthen jäsenistä.

Raadin puheenjohtajana toimi Elize Ryd, joka on Amaranthen laulaja. Hän osallistui Ruotsin viisukarsinta Melodifestivaliin vuonna 2015.

Lisäksi raatiin kuuluivat Amaranthen perustajajäsen, kitaristi ja lauluntekijä Olof Mörck, bändin ”örinälaulaja” Henrik Englund Wilhelmson ja Elize Rydin sisko Elina Ryd, joka on itsekin laulaja-lauluntekijä ja sanoittaja.

Ruotsin raati antoi Kankaanrannalle 8 pistettä ja Vikmanille 4. Heidän suosikkinsa oli F3M, jonka Bananas-biisi sai ruotsalaisilta 12 pistettä.