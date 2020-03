Ivar Nikolaisen hyppäsi norjalaisen metallisuuruuden laulajaksi kolmen päivän varoitusajalla – Suomeen keikoille saapuva vokalisti muistelee lapsuuttaan Tammisaaressa

Kvelertakin uusi Splid-albumi on saanut innostuneen vastaanoton.

Kvelertak. Norjalaista metallia? Kyllä, mutta paljon muutakin. Bändin vetävät riffit ja tiukka boogie yhdistelevät aineksia äärimetallista ja punkista. Lopputulos on omalaatuista ja mielenkiintoista rymistelyä.

Bändi julkaisi kolmannen albuminsa Nattesfred vuonna 2016. Sitten kului aikaa.

Vuonna 2018 alkuperäinen laulaja Erlend Hjelvik sai tarpeekseen ja yhtäkkiä Kvelertak oli ilman laulajaa. Apuun saapui Ivar Nikolaisen.

IS tavoitti miehen Saksasta, jossa Kvelertak parhaillaan kiertää.

– Meillä on vapaapäivä ja aurinko paistaa. Ei ole kiire minnekään, katukahvilassa istuva Ivar ilmoittaa puhelimeen.

Ette pelkää koronavirusta, kun siellä päin soitatte?

– Koskaan ei voi olla varma, Ivar nauraa.

– Tuntuu, että Norjassa asiasta puhutaan paljon enemmän kuin täällä Saksassa. Monta tartuntaa teillä on Suomessa? Ivar heittää vastapallon.

– Ai teillä on 12? Meillä Norjassa on jo 65. Mutta eihän musta surmakaan tullut Suomeen 1300-luvulla.

Unohdetaan virologia hetkeksi. Muistellaan mieluummin, kuinka Ivar päätyi Erlendin korvaajaksi.

– Olin tuntenut pojat todella kauan. Laulan itse asiassa yhden biisin heidän ensimmäisellä levyllään. He tukivat todella paljon mun silloista bändiä. Sitten Kvelertakista tuli iso nimi ja minä olin aina se kundi, joka lauloi sen yhden biisin.

Kului kahdeksan vuotta.

– Kun Erlend lähti, he soittivat minulle, että tulisinko laulamaan? Olisi keikka perjantaina. Ja se puhelu tuli tiistaina. Mulla oli vain kolme päivää aikaa opetella biisit. Kova viikko, mies nauraa.

Keikka meni kuitenkin komeasti maaliin.

– Olemme toki soittaneet paljon paremmin sen keikan jälkeen, mutta olipahan energinen veto. Hurja keikka.

Olet aiemmassa haastattelussa sanonut, että entinen laulaja Erlend on leijona ja sinä olet vain rotta. Vieläkö allekirjoitat lausuman?

– Joo, tietysti, Ivar hekottaa hersyvästi.

– Mä olen rotta. Mutta hei, rotat voivat olla myös vaarallisia. Muista se musta surma.

Splid-albumi lyötiin läjään kahden edellisen tapaan Yhdysvalloissa, Salemissa, Kurt Baloun johdolla.

– Olimme kolme viikkoa joka päivä samassa huoneessa. Aamusta iltaan. Fyysisesti ja psyykkisesti se oli aika rankkaa. Laitoimme kaiken energiamme tähän levyyn. Olimme viettäneet niin järjettömästi aikaa treenikämpällä. On juteltu, vähän riidelty, mutta nyt levy on valmis. Voidaan vihdoinkin relata.

Ehkäpä yksi syy prosessin raskauteen oli Ivarille täysin uusi tapa säveltää.

– Biisintekoprosessi oli vieras. En ollut tottunut sellaiseen. Kitaristit toivat riffejä ja sitten ne laitettiin yhdessä kasaan. Lopputulos ei ollut mitään kolmen minuutin ralleja, vaan tosi pitkiä biisejä. Levy on nykymittareilla aika pitkä.

Kvelertak laulaa norjaksi, mutta bändi on niin persoonallinen, ettei kielimuuri haittaa.

– Norjaksi kirjoittaminen on itse asiassa aika coolia. Monet rokkibändit eivät tee sitä. Ajattele, me menemme Saksaan ja ihmiset tietävät sanat. Ja jos eivät tiedä, he laulavat riffien mukana.

Kun kielistä kerran puhutaan, niin suomi on Ivarille kaikea muuta kuin outoa. Mies nimittäin asui lapsena Snappertunassa, jonka pääosa liitettiin vuonna 1977 Tammisaareen ja loput Karjaaseen.

– Äitini asui Suomessa ja kävin siellä joka vuosi kun olin pieni. Kasvoin karjalanpiirakoiden ja joulutorttujen voimalla. Suomi merkitsee minulle todella paljon.

Pisin Suomi-visiitti tapahtui kun Ivar oli 10-vuotias. Silloin hän asui Tammisaaressa kokonaisen vuoden.

– Silloin opin suomea, mutta nyt on kyllä suurin osa unohtunut. Osaan vielä sanoja, kuten ”auto”, ”saanko vettä” tai ”ei saa heittää”. En ole vielä koskaan esiintynyt Suomessa. Jos joku heittää meitä olutpulloilla osaan ainakin puolustaa itseäni. Huudan vain mikkiin, että ei saa heittää, Ivar nauraa.

Splid-albumi on saanut hyviä arvosteluja. Myös keikoille saapuva yleisö on ottanut uudet biisit omakseen ja settiin mahtuu illasta riippuen jopa seitsemän uuden levyn kappaletta.

– Tätä me teemme työksemme. Kierrämme paljon ja soittaminen on hauskaa. Varsinkin uusien biisien soittaminen.

Mistä valtava lavaenergianne kumpuaa?

– No, kyllähän se vaihtelee päiväkohtaisesti. Mutta yritämme ajatella, että jokainen keikka on erityinen. Aina kun nousemme lavalle, lupaamme, että tästä tulee paras keikkamme. Se on jotain, mikä tulee luonnostaan. Tykkäämme soittaa. Se on meille spesiaali hetki.

Kvelertak esiintyy maanantaina 30. maaliskuuta Helsingissä Tavastialla ja tiistaina 31. maaliskuuta Tampereella ravintola Klubissa.