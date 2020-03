2000-luvun suosikkiyhtye Kemopetrol tekee paluun keikkalavoille.

Pitkään hiljaiseloa viettänyt suomalaisyhtye Kemopetrol tekee paluun. Bändin debyyttialbumi Slowed Downin julkaisusta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta ja asiaa juhlistetaan keikoilla Seinäjoen Provinssissa ja Oulun Qstockissa.

Biisintekijä Kalle Koiviston ja solisti Laura Närhen yhteiskemian kyllästämä Slowed Down nosti yhtyeen koko kansan tietoisuuteen ja myi kultaa. Albumilta singleksi julkaistu Child is my name oli iso radiohitti.

Kemopetrol kuvattuna tuoreissa promokuvissaan.

Kemopetrol on julkaissut uransa aikana viisi albumia ja Laura Närhi on luonut uraa sooloartistina. Kahdella kesän 2020 festivaalikeikallaan yhtye soittaa kaikki Slowed Downin kappaleet sekä joitain valikoituja kappaleita myöhemmiltä levyiltä.

– 20-vuotiaan yhtyeemme kunniaksi esitämme niin ikään parikymppisen debyyttialbumimme Slowed Down kokonaisuudessaan kesän festivaaleilla. Työstämme myös paraikaa studiossa uutta hienoa musiikkia, josta puhumme lisää hieman myöhemmin. Ajat ovat juhlavat, Kalle Koivisto kommentoi.

Kemopetrolin kesän keikat:

La 27.6. Provinssi, Seinäjoki

La 25.7. Qstock, Oulu