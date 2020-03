John Lennon hylkäsi Paul McCartneyn kanssa tehdyn kappaleen naurettavana – pian tuntematon popduo julkaisi sen ja myi miljoonia

John Lennon ja Paul McCartney tunnetaan edelleen yhtenä musiikkimaailman kovimmista biisinkirjoittajapareista.

Ennen kuin John Lennon ja Paul McCartney saivat levydiilin The Beatlesin kanssa, he olivat aivan kuin mikä tahansa muusikkokaksikko, joka koetti lyödä itseään läpi.

He kokeilivat monenlaisia tapoja tehdä musiikkia ja erilaisia tyylejä, jotka lopulta muodostivat superyhtyeen hittikavalkadin.

Esimerkiksi Michelle-kappaleen McCartney kirjoitti Lennonin taideopiskelijakavereiden kanssa vietetyissä bileissä joskus vuonna 1958. Biisi löytyy Rubber Soul -albumilta, joka julkaistiin vuonna 1965.

1950-luvulla McCartneyn kynästä syntyi myös biisi When I’m Sixty-Four, joka päätyi 1967 julkaistulle klassikkolevylle Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. McCartney oli itse ajatellut, että kappale sopisi Frank Sinatran kaltaiselle laulajalle.

Yksi varhaisista biiseistä ei kuitenkaan lähtenyt lentoon, vaikka Lennon ja McCartney sitä työstivätkin. World Without Love ei kelvannut The Beatlesille, ja lopulta sen levytti vielä täysin tuntematon ja tuore popduo Peter and Gordon. Biisistä tuli miljoonia myynyt hitti.

Tarina kertoo, että Lennon piti sanoitusta naurettavana ja katsoi, ettei kappale sovi hänen bändilleen.

Biisi alkaa rivillä ”please lock me away”, josta Lennon ei koskaan päässyt yli.

– Jahans. Please lock me away. Okei, se biisi oli siinä, McCartney muistelee Lennonin tokaisseen.

McCartney näki kuitenkin biisissä paljon potentiaalia.

Hän tarjosi sitä laulaja Billy Kramerille, mutta The Dakotas -mies hylkäsi kappaleen.

Lopulta McCartney löysi kappaleelle fanin.

Nuori muusikonalku Peter Asher kysyi, voisiko levyttää biisin uuden bändinsä kanssa. McCartney – joka asui tuolloin Asherin perheen kanssa – suostui.

Asher muistelee, että hän joutui nalkuttamaan McCartneylle useaan otteeseen, että tämä säveltäisi biisin loppuun. Lopulta basisti löi kappaleen läjään yhdessä yössä ja loppu on historiaa.

Peter and Gordon -duo levytti kappaleen ja se nousi listaykköseksi sekä Yhdysvalloissa, että Britanniassa. Sinkku myi miljoonia.

Kun kappale jo soi listoilla, The Beatles esiintyi ensimmäistä kertaa Ed Sullivanin ohjelmassa.