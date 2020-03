Laulaja JoJo nousi tähdeksi 13-vuotiaana, mutta katosi pian vähin äänin – nyt hän paljastaa, miten kituutti 500 kalorin dieetillä ja turvautui alkoholiin

JoJon lupaava ura tyssäsi heti alkuunsa, kun hän ajautui ongelmiin levy-yhtiönsä kanssa. Vaikka laulaja teki satoja kappaleita, ei kukaan koskaan kuullut niistä.

Laulaja JoJo, 29, nousi kuuluisuuteen 2000-luvun alkupuolella ollessaan vain 13-vuotias. Laulajan esikoisalbumi JoJo nousi maailmanlaajuiseksi menestykseksi, ja sen ensimmäisestä Leave (Get Out) -singlestä tuli hitti.

JoJosta povattiin valtavaa supertähteä, joka hänestä tulikin hetkellisesti. Hänen kappaleensa keikkuivat listojen kärjessä ja hän esiintyi MTV:llä ja maailman suurimpien supertähtien kanssa samoilla lavalla.

Äkkimenestyksellä oli kuitenkin kova hinta. Sen myötä JoJo hyvin nuorena mukaan raadollisena tunnettuun musiikkimaailmaan.

Nyt JoJo kertoo Uproxxin pitkässä haastattelussa, että hänen uransa tyssäsi kuin seinään, kun hänen levy-yhtiönsä ajautui vaikeuksiin. JoJo kertoo tehneensä satoja kappaleita, mutta levy-yhtiö ei hänen mukaansa julkaissut niitä eikä laulajalla ollut muuta mahdollisuutta kuin elää hiljaiseloa.

JoJo alkoi epäillä, kuulisiko kukaan enää hänen musiikkiaan, sillä hän oli jumissa tekemässään sopimuksessa, joka lopulta pilasi hänen uransa.

Pian esikoislevynsä menestyksen jälkeen JoJo alkoi kuulla huolestuttavia huhuja levy-yhtiöstään. Häntä kehotettiin jättämään ”uppoava laiva”, mutta hän halusi saada epätoivoisesti musiikkiaan julkaistuksi.

JoJon äiti toimi hänen managerinaan ja ajautui riitoihin yhtiön kanssa. Laulaja päätti, ettei hänen äitinsä voisi enää hoitaa managerin tehtäviä ja antoi tälle potkut. Sen jälkeen kaikki alkoi mennä pieleen.

JoJo vuonna 2004. Hän oli tuolloin 13-vuotias.

JoJo kertoo Uproxxin haastattelussa, että hän teki kokonaisia albumeja, joita ei koskaan julkaistu. Samalla hän joutui seuraamaan sivusta, miten uusia tähtiä syntyi ja miten he menivät hänen ohitseen.

Kun JoJo oli 18-vuotias, alkoi levy-yhtiö laulajan mukaan puuttua hänen syömiseensä.

– Muistan, kuinka minut istutettiin alas toimistossa ja levy-yhtiön johtaja totesi: ”Me haluamme vain, että näytät mahdollisimman terveeltä”, JoJo kertoo Page Sixin mukaan.

Laulaja tiesi olevansa täysin terve, mutta suostui silti äärimmäisen tiukalle dieetille. Hän toivoi, että sen avulla yhtiö suostuisi viimein julkaisemaan hänen seuraavan albuminsa.

– Minut laitettiin ravintoterapeutin luo, joka laittoi minut 500 kalorin dieetille ja sain pistoksia, jotka veivät ruokahaluni. Ajattelin, että ”Katsotaanpa, kuinka laihaksi voin tulla ja ehkä he sitten julkaisevat albumini. Ehkä olen vain niin kuvottava, ettei kukaan halua nähdä minua videolla tai katsoa minuun päin”.

Laulaja myöntää Uproxxin haastattelussa, että valtavien paineiden ja pieleen menneen uran vuoksi hänelle kehittyi hiljalleen alkoholiongelma. Hän alkoi hakea lohtua pullosta eikä hän välittänyt enää mistään. Välillä nuori tähti joi niin kauan, kunnes sammui.

– Minun oli oltava sekaisin, jossa tunsin oloni hyväksi, JoJo sanoo itkuisena haastattelussa.

– Aloin mennä todella sekaisin, juoda, säätää tuntemattomien kanssa, hakea hyväksyntää ja yritin tuntea itseni kauniiksi ja oloni hyväksi.

Käännekohta koitti, kun JoJon isä kuoli vuonna 2015. Myös hänellä oli päihdeongelmia ja laulaja tajusi, että mikäli hän ei ryhdistäytyisi, päätyisi hän täsmälleen samaan tilanteeseen kuin isänsä.

– Minusta olisi tullut kuin isäni, olisin vain mennyt nukkumaan eräänä päivänä enkä olisikaan enää herännyt.

Isänsä kuolemasta saakka JoJo on pyrkinyt eteenpäin elämässään. Seitsemän vuoden taistelun ja levy-yhtiötä vastaan nostetun oikeusjutun jälkeen yhtiö päätti sopia laulajan kanssa ja vapauttaa tämän sopimuksestaan. Hän ei kuitenkaan saanut rahaa tai hyvitystä hukkaamistaan vuosista.

JoJon fanit alkoivat ihmetellä, mihin laulaja katosi ja perustivat tukisivustoja tämän hyväksi. Kuva laulajasta vuodelta 2007.

Tällä hetkellä JoJo on solminut uuden levytyssopimuksen, tekee uutta musiikkia ja julkaisee pian neljännen Good to Know -albuminsa.

JoJo on puhunut aiemminkin julkisuudessa ongelmista levy-yhtiönsä kanssa sekä kokemastaan painostuksesta näyttää tietynlaiselta.

– He sanoivat ”etkö halua olla laiha?” ja 17-vuotiaana ajattelin ”kyllä kai”, Jojo kertoi vuonna 2016 Lenny Letterin haastattelussa.

Laulajan mukaan levy-yhtiö puuttui myös hänen pukeutumiseensa ja ulkonäköönsä. Hän kertoi vuonna 2016 kokeneensa valtavaa epävarmuutta ulkonäöstään, jonka seurauksena hän alkoi kyseenalaistaa kaiken, mitä laittoi suuhunsa. Samaan aikaan JoJolla aloitettiin nälän vievät hormonipistokset.

– He sanoivat, ettei levyni ilmestyisi, jos en näyttäisi oikealta. Heille se merkitsi sitä, että laihtuisin reilusti – vaikka en ole koskaan ollut kokoa 36 isompi. Se sotki mieleni todella pahasti.

Tilanne kärjistyi, kun JoJon äiti löysi laulajan huoneesta neuloja ja luuli tämän käyttävän huumeita. JoJo kertoi äidilleen ruokavaliostaan ja hormonipistoksista saaden tämän raivostumaan.

– Hän halusi tappaa kaikki levy-yhtiössä. Hän oli niin vihainen, laulaja kertoi.