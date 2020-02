Meren pohjasta löytyi uusi eläinlaji, joka nimettiin heti kuuluisan heavybändin mukaan – yhtyekin innostui: olemme äyriäisiä

Meren pohjassa asuu varsin hevi äyriäinen.

Billboard tietää kertoa, että syvältä meren pohjasta on löytynyt uusi äyriäislaji.

Pieni, madon näköinen otus voi kasvaa jopa 6,5 millimetriä pitkäksi pedoksi, joten se nimettiin heti Metallican mukaan Macrostylis Metallicolaksi.

Tohtorit Torben Riehl ja Bart De Smet löysivät uuden äyriäisen Havaijin ja Meksikon väliseltä merialueelta ja päättivät kunnioittaa löydöllään hevilegendaa.

Nimi tosin viittaa myös mangaaniin, joka muodostaa äyriäisten elinympäristön. Mangaani on ulkonäöltään rautaa muistuttava harmaanvalkoinen metalli. Se on hyvin haurasta ja hapettuu helposti.

Metallican miehet ilahtuivat kuullessaan uutisen.

– Olemme soittaneet seitsemällä mantereella, päässeet Rock & Roll Hall of Fameen ja nyt… olemme äyriäisiä, bändi kirjoittaa Instagram-tilillään.

– Äyriäisellä on paljon yhteistä meidän kanssamme. Madon näköinen olento asuu täydellisessä pimeydessä, sillä ei ole silmiä ja se on väritön. Varsinainen blackened, bändi viittaa …And Justice for All -albumin avausraitaan.