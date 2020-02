Lauri Tähkä kahmi palkintoja Iskelmä-gaalassa – keikkailun varjopuolet ovat tulleet laulajalle tutuiksi: ”On liikaa esimerkkejä”

Neljä palkintoa pokannut laulaja kertoi Iskelmä-gaalassa pistävänsä nyt itseään kuntoon tulevaa keikkakesää varten. Haastajana toimii Elastinen.

Lauri Tähkällä on riittänyt vientiä. Levyt menevät kaupaksi, ja palkintoja tulee. Keikkojakin on ollut niin paljon, että kroppa tietää.

– En ole nuori enää, 46-vuotias kotimaisen iskelmämusiikin supertähti totesi IS:lle Iskelmä-gaalassa Tampereella.

Tähkän kappale Mustaherukan tuoksuinen tyttö palkittiin gaalassa Vuoden iskelmänä. Tähkä pokkasi myös vuoden miesartistille, vuoden viihdyttäjälle ja vuoden albumille jaettavat palkinnot.

Tähkä myöntää, että palautuminen kiertueiden rasituksesta on joka vuosi raskaampaa. Samalla hän korostaa, ettei kuitenkaan kärsi uupumuksesta.

– Rundaaminen on eri elämää. On mahdotonta pitää itseään ruodussa sillä intensiteetillä, millä me ollaan viime vuodet tehty bändin tehty keikkoja.

– Kiertueen jälkeen sitä todellakin on puhki: ei tiedä, mitä on tapahtunut, mitä tää taas on, ja missä mä olen. Ainoa mahdollisuus selvitä on pitää breikki ja kuunnella itseä.

Lauri Tähkä keräsi neljä palkintoa.

Tähkän onneksi lavat kutsuvat seuraavan kerran vasta kesällä. Nyt on aika laittaa mies kuntoon.

– Keikkaillessa elämän kupla on niin erilainen. Siinä menee hajalle niin uni-, ruoka kuin liikuntarytmitkin. Pahinta on unirytmin sekoaminen.

– Siksi on tärkeää, että pystyy lyömään jarrut kiinni. On liikaa esimerkkejä niistä, jotka eivät ole siihen pystyneet. Kyse on ihmiselämän perusasioista. Niitä pitää kunnioittaa ja kuunnella itseä, ettei mene väärään suuntaan.

Urheilu ja liikunta ovat olleet tärkeä osa Tähkän elämää lapsesta saakka.

– Sitä on ollut kunnossa aika lailla läpi koko elämän. Kun ei ole kunnossa, niin sitä saa aika nopeasti taas hommasta kiinni.

– Nyt syön ja nukun hyvin pitkiä yöunia. Koko kevään. On tärkeää, että on taas hyvässä kunnossa, kun nousee lavalle.

Ylimääräistä motivaatiota Tähkä saa Elastisen kanssa sovitusta haastekisasta. Vanhat ystävät ovat luvanneet kannustaa toisiaan parempaan kuntoon.

– Se on sellaista molemminpuolista tsemppaamista, poikamaista tukemista. Huumorilla mennään, pilke silmäkulmassa.

Ratkaistaanko voittaja kesällä esimerkiksi kymmenottelussa?

– Ei, eikä me painikisaakaan järjestetä. Enemmänkin vain haastamme toisiamme. Sen takia pitää jättää nyt hampurilaiset pois, Tähkä naurahtaa.

– Näissä asioissa tarvitaan hyviä ystäviä. Elastinen on hyvä sparraaja: kovassa kunnossa ja vähän nuorempikin. Se pistää äijän treenaamaan.

Tähkä aikoo kuntoilla varsin perinteisin keinoin.

– Joka päivä tunti jotain, ei väliä mitä: kävelyä, uintia, pyöräilyä...

Tähkä ei aio todistaa kesän tullen tuloksia kaverinsa tyyliin.

Elastinen aloittaa pian puolen vuoden keikkarupeaman.

– Paidan riisuminen on Elastisen juttuja. Mä olen ollut nuorempana lavalla ilman paitaa, mutten enää.

Kuntosalimiehenä tunnettu Elastinen ei aio päästää Tähkää helpolla.

– Kymmenen kiloa pois, Elastinen esitti vaatimuksensa Tähkälle, kun kaverukset kohtasivat Iskelmä-gaalan lämpiössä.

– Aina pitää olla pikku haaste. Panosta ei ole vielä keksitty, mutta ehkä mennään jonkun festarikeikan jälkeen saunaan, otetaan paidaton yhteiskuva ja laitetaan se Instaan. Ihmiset saa sitten päättää, kumpi voittaa.

Pian puolen vuoden keikkarupeaman aloittavan Elastisen musiikkiura on Tähkän tapaan hienossa kiidossa.

– Menee ehkä paremmin kuin koskaan. Uusi biisi tuli kolme viikkoa sitten, ja se on ollut siitä lähtien Spotify-listan ykkösenä. Vastaanotto on ollut hurja, Elastinen kertoo yhdessä Jenni Vartiaisen kanssa levyttämästään Epäröimättä hetkeäkään -singlestä.

Elastinen on joutunut perumaan tulonsa Iskelmä-gaalaan kahdesti: kolme vuotta sitten samoihin aikoihin perheeseen syntyi poika, vuosi sitten tyttö.

– Paras mahdollinen ja ainoa oikea syy perua, Elastinen korostaa.

