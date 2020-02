”Crazy” Cavan Grogan on kuollut – yhtyeen oli tarkoitus esiintyä kesällä Suomessa

Crazy Cavan and the Rhythm Rockers nokkamies Cavan Grogan (kuvassa vas.) on kuollut. Kuva vuodelta 1984.

Rockabilly-yhtye Crazy Cavan and the Rhythm Rockers solisti ja nokkamies Cavan Grogan on kuollut. Yhtye kertoo asiasta kotisivuillaan.

Grogan oli kuollessaan 71-vuotias. Omaiset eivät ole kertoneet kuolinsyytä julkisuuteen.

– Vaikeimmat sanat, jotka olen koskaan kirjoittanut. Rakastamme sinua. Lepää rauhassa, Cav, artistin läheiset kirjoittavat kotisivuilla.

Cavan Groganin lisäksi yhtyeen muodostivat Lyndon Needs (soolokitara), Terry Walley (komppikitara), Graham Price (basso) ja Mike Coffey (rummut). Sen tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Rockabilly Rules Ok ja My Little Sister Gotta Motorbike.

Vuonna 1970 perustettu pohjoiswalesilainen Crazy Cavan and the Rhythm Rockers keikkaili edelleen aktiivisesti. Viidellä vuosikymmenellä toimineella yhtyeellä on ollut läpi vuosikymmenten laaja fanikanta Suomessa. Se sai myös ensimmäisen kultalevynsä Suomesta 1980-luvulla, jolloin se oli suosionsa huipulla.

Yhtyeen oli tarkoitus esiintyä Suomessa kolmesti tänä vuonna. Kotisivujen mukaan Crazy Cavan and the Rhythm Rockersilla oli sovittuna keikkoja kesäkuun 5. ja 6. päivälle Vitsialaan ja myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan.

Lisäksi yhtyeen oli määrä esiintyä 15. marraskuuta Finlandia-talolla Lee Rocker of The Stray Catsin kanssa.

Lisäksi Crazy Cavan and the Rhythm Rockersilla oli sovittuna lukuisia muita keikkoja. Yhtye ei ole kommentoinut, kuinka jo sovittujen keikkojen käy.