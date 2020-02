Paula Vesala lähti kiertämään maailmaa Julius-poikansa kanssa, sillä ei olisi pystynyt muuhun – kertoo nyt erilaisista viime vuosistaan

Paula Vesala, 38, kertoo IS:n haastattelussa, että musiikinteko on ollut hänelle tärkeää terapiaa vaikeina viime vuosina. Perjantaina julkaistaan laulajan uusi albumi.

Paula Vesala sanoo, että jättikriisin kohdalla ihminen luotaa elämäänsä miettien mennyttä ja tulevaa.

Artistille, laulunkirjoittajalle henkilökohtaiset koettelemukset merkitsevät paitsi tuskaa, myös luovaa tilaa.

Ja koska Vesala on paitsi musiikintekijä myös koulutettu dramaturgi ja näytelmäkirjailija, hän on rakentanut Etsimässä rauhaa -levylleen draaman kaaren, jossa tunteet vaihtelevat.

– Levy johtuu tietyn elämänvaiheen kriisistä. Siinä käydään läpi menneitä suhteita lapsuudesta lähtien ja mietitään: miksi vitussa on tällaisessa vaiheessa elämässään juuri nyt? Ja sitten levy kääntyy varovaisen onnelliseksi, hän kuvailee.

Me nähdään vieläkin

Sä tuut perjantaina taas

Ja ehkä käykin niin

et jäätkin näihin maisemiin

Noin lauletaan levyn viimeisessä kappaleessa Puisia taloja.

Romanttisessa draamassa ollaan tosiaan uuden alussa.

Mutta sitä ennen on ollut kaikenlaisia hetkiä. Vesala on ollut etsimässä rauhaa.

Ja etsimässä Paulaa?

Kesällä 2016 julkaistiin ensimmäinen soololevy Vesala. Sen laulut kuten Tequila, Tytöt ei soita kitaraa ja Älä droppaa mun tunnelmaa saivat runsaasti radiosoittoa ja esittelivät PMMP:stä tutun laulajan myös keikkailevana sooloartistina.

Samana vuonna tuli ensi-iltaan myös kaksi elokuvaa, joissa Vesala näytteli, Syysprinssi ja Tyttö nimeltä Varpu, jossa hänellä oli naispääosa. Lisäksi näytelmäkirjailijan opinnot Los Angelesissa jatkuivat.

Ja samana vuonna tuli myös avioero. 12 vuoden suhde Lauri Ylösen kanssa päättyi.

– Kuka tahansa avioeronnut tietää, että se ei ole mikään pikkujuttu, Vesala sanoo.

Rakastetusta luopumisesta Vesala laulaa uuden levyn nimikappaleessa näin:

Kaikkeen kiireeseen

hukutettu rakkaus

hiljalleen

Luodut toisilleen

enää puhuvat kuin

vierailleen

Kävelen, kävelen

että opin

Opin sut unohtamaan

Vesala haluaa ohjeistaa kuuntelemaan sanoituksen avoimin mielin – hänen elämänkäänteistään huolimatta. Laulutekstit eivät ole päiväkirjamerkintöjä.

– Olen pysynyt vaiti ihmissuhdeasioistani, koska minua vähän rasittaa ihmisten arvailu siitä, kenestä kappaleet kertovat. Elämässäni on ollut aika paljon suhteita ja tapahtumia. Lisäksi minulla on hyvä mielikuvitus. Haluan ottaa rooleja ja kärjistää. Ja päästä itse pakoon, hän sanoo.

– Etsimässä rauhaa -kappale syntyi siitä, kun moni kaveri sekosi jossain vaiheessa – hyvällä tai huonolla tavalla. Joku myi kaiken ja meni jonkun kepakon kanssa Aasiaan vaeltamaan. Joku toinen hankki silikonit ja ryhtyi joksikin fitness-bikini-hommeliksi.

Sanoitus on Vesalan omastakin mielestä ”hirveän surullinen”.

– Se on yhden hetken totuus: kun tuntuu, ettei paska muutu paremmaksi. Ihan sama kuinka paljon patikoi.

Lepovuosi 2018 ei ehkä ollut täyttä lepoa. Ainakaan siinä mielessä, miten monet muut sapattivuoden käsittävät.

Mutta monet muut eivät olekaan kuin Vesala, joka tunnustaa huutavansa mielessään joogatunnin loppurentoutuksessa: ”Mitä ihmettä teen tässä!”

– Ainahan minulla jotain projekteja on, vaikka sanon, etten tee mitään.

Vuonna 2018 Vesala kuitenkin matkusteli poikansa Juliuksen kanssa paljon.

– Olen tyytyväinen, kun otin vuoden siihen. En olisi pystynyt muuhunkaan. Nautin siitä, että olin hukassa maailmalla. Koin myös tosi huumaavia onnen hetkiä, hän kertoo.

– Oli ihana fiilis olla irti kaikesta eikä tavoitettavissa koko aikaa. Olimme vain Jullen kanssa kahdestaan. Ja nyt olen varmasti onnellisempi ihminen kuin pitkiin aikoihin. Kaikki asiat ovat tosi hyvin.

Näin hän siis sanoo kevättalvella 2020, vuoden 2019 jälkeen, joka kesästä syksyyn oli taas välivuoden jälkeen sellainen tavallisen raskas Vesala-setti: oli kesäkiertue ja Hartwall-areenaan huipentunut syyskiertue, Vesala oli mukana Vain elämää -tv-ohjelman ”kaikkien aikojen kaudessa” ja joulukaudessa, ja näytteli ensi syksynä ensi-iltaan tulevan Seurapeli-elokuvassa, jota kuvattiin kesällä.

– En yritä samaa enää uudelleen. Vähän oli päänsärkyä välillä.

Keikoille mieli kuitenkin taas halajaa. Kevätkiertue alkaa Vaasasta perjantaina. Esiintymisiä on jo ilmoitettu myös kesän festivaaleille. Omaa stadionkonserttia Vesala ei sentään vielä tänä vuonna tee.

– Ehkä tämä uusi levy ei ole mikään huomiotalouslevy, hän perustelee.

– Mutta olen iloinen, että sain sen tehtyä.

Vaikka Vesala jättää vääntämästä rautalangasta, mitkä sanoitukset kertovat tarkasti hänen elämästään, on levyn tunnelma kiistatta omakohtainen.

Vesala ei puhu erolevystä, mutta musiikkia ja sanoituksia hän sanoo kirjoittavansa terapiaksi.

– Ehkä olen aina tehnyt musiikkia vähän terapiana itselleni. Ja muut sitten joutuvat kärsimään siitä, hän naurahtaa.

– Tätä levyä tehdessä tarvitsin sitä musan tekemistä enemmän kuin yleensä. En pystynyt ajattelemaan, mitä varten se musiikki on. Musiikki oli minua varten.

– Nämä biisiraakileet ovat olleet sitä paitsi valmiina jo niin pitkään, että tunsin haluavani ne pois käsistäni, että pääsen eteenpäin. Että pääsen niistä rauhaan.

Neljässä vuodessa, sitten ensilevyn julkaisun, Vesalan elämään on tullut muitakin isoja muutoksia. Hän on muuttanut Los Angelesista takaisin Helsinkiin valmistuttuaan UCLA:sta maisteriksi.

Vesala itse olisi voinut suurkaupunkiin ja viihteen maailmanpääkaupunkiin jäädäkin, mutta lapsi tahtoi Suomeen. Täällä Vesala tunnistetaan kaikkialla, mihin hän menee, mutta Kaliforniassa hän saattoi nauttia anonyymiydestä.

– Olin siellä vapaampi kuin Suomessa. Mutta lapsellani oli päinvastoin: siellä ei lapsi voi mennä yksin ulos. Suomessa onneksi voi, Vesala sanoo.

– Ja totta kai olen onnellinen siellä, missä lapsenikin on.

Juliuksen panos kuuluu levyllä myös: hänen rumpujen soittoaan on sämplätty Kuningas-kappaleeseen. Ja hän on äänittänyt Aurinko-kappaleen meren äänet. Ne ovat muuten Suomenlahden aaltoja eivätkä Tyynen valtameren!

Eteenpäin käy Vesalan luova työ, mutta esiintyjänä hän joutuu sukeltamaan raskaisiinkin aiheisiin yhä uudelleen. Samaa hän on toki tehnyt koko uransa ajan, PMMP-yhtyeen 17 vuoden takaisesta varhaistuotannosta lähtien.

– Parhaimmillaan se on puhdistavaa. Sain keikoilla hyviä kokemuksia.

Ja hauskojakin. Kuten silloin, kun mieskuulija oli nukahtanut konserttisalikiertueen keikalla eturiviin.

– Ihmiset tulevat hakemaan keikoilta eri asioita. Jotkut tahtovat voimaantua, toiset kaipaavat lohtua ja jotkut haluavat levätä vähän enemmän, Vesala muistelee.

Mies oli tosiaan etsimässä rauhaa – ja löytänytkin sitä.

Mutta miten on Vesalan kanssa? Onko hän löytänyt Paulaa?

Ja mitä eroa on taiteilija Vesalalla – siviili-Paulalla?

– Jokainen sooloartisti on roolihahmo, jonka turvin voi tehdä asioita. Siis tehdä niin, että uskoo itsekin olevansa supersankari. Tai jokuhan voi haluta olla angstinen reppana, joku katu-uskottava pahis ja joku metsien erakkomies. Enhän minä himassa mikään supersankari ole, mutta hetken voi olla oman elämänsä Kaija Koo. Se on samanlainen suoja kuin rooli näyttelijälle. Sen suojissa voi päästellä täysillä, Vesala vastaa.

Pian viisi vuotta hänet on tunnettu sukunimellä, Vesalana. Ei siis etunimellä, kuten moni kollega.

– Minusta on hauskaa, että nimi assosioituu lähiöön ja metsään. Ja kyllä siihen nimenvalintaan liittyi myös sukupuolineutraliteetti, vaikka silloin aluksi väitin muuta.

Fanien taholta nimi on otettu hyvin vastaan. Lempinimikin on keksitty. Se on Vesku.

Veskusta Loiriin, jolle myös Vesala on kirjoittanut kappaleita.

Ei ole kaukaa haettua verrata moniosaajana tunnettua Paula Vesalaa Vesa-Matti Loiriin, matalaa ja korkeaa kulttuuria jo vuosikymmenten ajan tehneeseen kansallissankariin.

Raja-aidaton on myös niin apurahataidetta kuin undergroundia tehneen Vesalan työnkuva ollut – ja tulee olemaankin.

Seuraavaksi hän keskittynee musiikkiuraan, uusia lauluja syntyy kuulemma tällä hetkellä helposti, kun pitkään teossa olleet ja julkaisemattomat on saatu paketoitua. Mutta näyttelijän- ja kirjoittajantöitäkin on luvassa.

– Välillä tulee yhä lama-ajan lapsen ajatuksia: ”Entäpä, jos jään työttömäksi?” Joudun oikein miettimään asiat läpi ja sanomaan itselleni: ”Et kyllä varmaankaan jää”. Voin vaikka kääntää musikaaleja. Tai tehdä leffaa. Olen työtarjouksista vilpittömän iloinen.

Vesalan uusi albumi Etsimässä rauhaa julkaistaan perjantaina. Vesalan kiertue alkaa Vaasasta perjantaina.