Emma-gaalan palkintokuninkaat Jare ja VilleGalle tekivät tietoisen valinnan jaksamisensa suhteen, jonka vuoksi tulevaisuus näyttää nyt erilaiselta

JVG voitti Emma-gaalassa yhteensä neljä palkintoa. Pitkä tie Suomen suosituimmaksi yhtyeeksi on saanut duon pohtimaan omaa jaksamistaan.

Viime vuoden menestyneimpiä artisteja ja musiikkialan ammattilaisia palkittiin lauantaina Hartwall Arenalla järjestetyssä Emma-gaalassa.

Gaalan palkintorohmu oli JVG, joka pokkasi Emman kaiken kaikkiaan neljässä sarjassa – vuoden pop, vuoden yhtye, vuoden biisi, ja vuoden striimatuin kotimainen biisi.

– Ollaan tehty paljon töitä ja hyvä vuosi. Ikuinen vappu oli sitten sellainen megaleka, että se sitten toi tulosta, VilleGalle nauraa.

Rap-yhtyeenä tunnettu duo voitti tänä vuonna myös vuoden pop -kategorian. Jare ja VilleGalle painottavat, että poplevyn tekeminen oli kaksikolta tietoinen hyppäys uudelle osa-alueelle.

– Kun tekee tarpeeksi kauan samaa hommaa, niin haluaa vaihtaa jonnekin muualle. Se käy jokaiselle tässä elämässä, että joku juttu alkaa vain maistua leivältä, VilleGalle lataa.

– Tässä vaiheessa mietimme Jaren kanssa, että meidän on pakko keksiä jotain uutta, jotta kuuntelijatkin jaksavat kuunnella.

Jare lisää, että JVG:llä on ollut poppivoittoisempia kappaleita jo aiemminkin. Poplevy oli niille luonnollinen jatkumo.

– On meillä ollut ihan rehellisiä poppibiisejä ennenkin. Nyt uskallettiin rehellisesti vain myöntää se, että tuolla on noita Gettomasoja pokkaamassa vuoden rap-pyttyjä. Meidän kama on nykyään enemmän poppia kuin räppiä, hän sanoo.

JVG juhlii tänä vuonna kymmenvuotista taivaltaan. Emma-patsaita on vuosien varrella kertynyt yhteensä 13, pidempiä taukoja ei niinkään.

– Se on kova suoritus kovalla alalla, jossa jengi jatkuvasti haastaa ja epäröi. Nyt on myös ensimmäistä kertaa sellainen fiilis, että voi ottaa hetken rauhassa ja nauttia tästä tilanteesta, VilleGalle pohtii.

Kaksikko kertoo keikkailleensa tauotta kahdeksan vuotta päästäkseen nykyiseen asemaansa. Nyt on tullut aika löysätä tahtia.

– Nyt olemme ensimmäistä kertaa keikkatauolla pitkään aikaan. Nämä ovat meille vielä uusia juttuja. On ollut pakko todeta, että on ollut aika vähentää keikkoja, Jare pohtii.

– Kahdeksan vuotta painettiin, kunnes pääsimme tähän tilanteeseen. Nyt on aika hengittää, hän jatkaa.

VilleGalle korostaa, että vaikka Emma-gaalaa on väitetty isojen levy-yhtiöiden juhlaksi. Se pokkasi ensimmäiset Emmansa vuonna 2011 juuri pienen levy-yhtiön yhtyeenä.

– Haluan sanoa kaikille nuorille tekijöille, että uskokaa siihen omaan juttuun. Kyllä ihmiset löytää sen.