Muistatko vielä Juliet Jonesin sydämen? 1980-luvulla villinnyt yhtye tekee paluun: laulaja on nykyään sosiaalipsykiatrian professori

Juliet Jonesin sydän on tehnyt levyn pitkän tauon jälkeen. Yhtyeen lauluntekijä Sami Pirkola työskentelee nykyisin Tampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian professorina.

Juliet Jonesin sydän julkaisee ensimmäisen levynsä 24 vuoteen. Siis alun perin oululainen yhtye, joka riemastutti 1980-luvun suomirock-villityksen ytimessä aikalaistensa Eppu Normaalin, Juice Leskinen Grand Slamin, Sielun veljien ja monien muiden bändien kanssa.

Helppo elämä, Rakkauslaulu, Miksi naiset aina rakastuvat renttuihin ja monet muut hitit ovat poikamaisen villi osa suomalaista musiikkihistoriaa. Yhtyeen 11. albumi, perjantaina julkaistava Kansas sisältää paljon vanhaa asennetta, mutta myös uuden näkökulman: pojista on kasvanut miehiä.

– Mietin iltaisin bändiä, kun menen nukkumaan. Olen ajatellut, että uusissa kappaleissa on välähdyksiä aikuisemmasta elämästä kuin silloin 1980-luvulla. Aika vähän me kypsistä ihmissuhteista silloin kirjoitimme, enemmän kommentoitiin maailmaa ja vähän niitä näitä, sanoo Sami Pirkola, joka vastaa nykyisin Juliet Jonesin sydämen sanoittamisesta ja säveltämisestä.

Siihen, miksi biisinkirjoitus on jäänyt yksin Pirkolalle, on surullisiakin syitä.

Mutta Pirkolankin elämän pääpaino on viime vuodet ollut ihan muualla kuin rockmusiikissa.

Sami Pirkola vaihtoi rokkiuran jälkeen täysin alaa.

Bänditouhun rinnalla Pirkola, 57, aloitti jo aikanaan lääkäriopinnot. Hän valmistui, erikoistui psykiatriaan ja palasi yliopistoon tutkijaksi. Tällä hetkellä hän toimii Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimuksen varadekaanina ja sosiaalipsykiatrian professorina.

Hän johtaa myös asiantuntijaryhmää, joka on valmistellut uutta kansallista mielenterveysstrategiaa.

– Tarkoitus on hahmottaa, miten ihmiset voisivat pärjätä tässä ajassa ja tässä yhteiskunnassa paremmin, hän kuvailee.

– Emme tajuakaan, miten tärkeää mielenterveys on meille kaikille. Yhteiskunnan pitäisi priorisoida sen tukemista paljon enemmän.

Sami Pirkola on nykyään Tampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian professori.

Onko tieteellisessä ja taiteellisessa kirjoittamisessa ristiriitaa?

– Suhtaudun molempiin yhtä intohimoisesti, minulle molemmat ovat tärkeitä. Mutta pystyn saavuttamaan ajatuksen, että jonkun mielestä tämä on vähän hassu yhdistelmä, ovathan asiat toisistaan varsin irrallaan, Pirkola vastaa.

– Joskus olen yrittänyt tehdä sellaisen sanoituksen, johon olen miettinyt ammatillista tulokulmaa. Mutta siitä on tullut jotain ihan kamalaa ja teennäistä – ja juuri teennäisyyden välttäminen on koko bändin idea.

Viisi vuotta sitten Juliet Jonesin sydän aktivoitui keikkailemaan pitkän, 1990-luvun lopulla alkaneen tauon jälkeen.

Suurin muutos kokoonpanossa on se, että yksi yhtyeen solisteista, urkuri Eero Hyyppä on jäänyt kokoonpanosta pois sairastuttuaan. Hän on kertonut julkisuudessa sairastavansa Parkinsonin tautia. Hyypän tilalla koskettimia soittaa nyt niin ikään oululaislähtöinen Pekka Gröhn, joka tunnetaan muun muassa J. Karjalaisen pitkäaikaisena luottomiehenä.

Juliet Jonesin sydän -yhtye tekee paluun 24 vuoden jälkeen.

Mukana ovat lisäksi jo 1980-luvulla Juliet Jonesin sydämessä Pirkolan ja Hyvärisen tavoin vaikuttaneet kitaristi-laulaja Kari Hyvärinen, basisti Kari Heiskari ja rumpali Jussi Parkkonen.

– Kyseessä oli comeback, mutta toisaalta ihan uusi bändi. Me myös kuulostimme sekä uudelta että vanhalta yhtä aikaa, Hyvärinen muistelee vuoden 2015 kiertuetta.

Palaute oli hyvää, samoin fiilis yhteen palanneiden soittajien kesken.

Levyntekoon päätettiin ryhtyä myös, että ”ei ihan jukeboksina tartte heilua tuolla”. Mutta viisi vuotta biisien valikoimiseen ja julkaisukuntoon saattamiseen kuitenkin meni.

– Olin kirjoittanut biisejä koko ajan yhtyeen lopettamisen jälkeen. Ihan muutama biisin vuodessa. Tein lauluja myös muille, muun muassa Yölinnulle ja Pate Mustajärvelle, Pirkola kertoo.

Levyn valmistumisen jälkeen Juliet Jonesin sydäntä kiinnosti bändin vanhojen jäsenten hyväksyntä. Kappaleet laitettiin heti Hyypälle ja jo 1980-luvulla bändistä eronneelle alkuperäisjäsen Pentti Ilolalle kommentoitavaksi.

– Halusimme kuulla, mitä mieltä vilttiketju on, Hyvärinen kertoo.

Peukku sojotti ylös.

Millä mielellä Pirkola ja Hyvärinen sitten muistelevat 1980-luvun aktiivivuosia? Aikoja, jolloin yhtye esiintyi monta kertaa viikossa ja julkaisi levyn vuodessa.

– Millä mielellä aikuinen mies nyt muistelee hurjaa nuoruuttaan? Pirkola kysyy takaisin.

– Ei sitä osaa mihinkään tavalliseen nuoruuteen verratakaan, kun vuodet menivät keikkabussissa ja festareilla. Se oli huimaa odotuksiin nähden. Tänä päivänä se vastaisi kuumatkaa, Hyvärinen kuvailee.

Nousiko Helppo elämä -biisillä tullut äkkimenestys vuonna 1985 päähän?

– Ei kauhean pahasti. Ymmärsimme, että emme ole kovinkaan merkittäviä. Arki oli niin tylyä, että olimme kaikki sen suhteen samalla viivalla, Hyvärinen vastaa.

– Kaikki pistivät toisensa kuriin, mutta hyvällä tavalla, Pirkola sanoo.

Hyvärinen muistaa, että keikkamatkoilla yhtyeeseen parin vuoden jälkeen liittynyt Pirkola ja bändin muut tuon ajan lauluntekijät keskustelivat sanoittamisesta ja kirjallisuudesta ”tuhansia tunteja”.

– Se oli korkeakoulun biisintekemiseen, Pirkola vahvistaa.

– Siinä punakynä viuhui, kun tekstejä esiteltiin. Varsinkin, jos joku joskus sortui tekotaiteellisuuteen. Se oli kirosana jo silloin.

Nyt vastuu biisinteosta on yksin Pirkolalla, koska tuosta 1980-luvun keskustelukerhosta Hyyppä on sairas ja Ilola jättänyt yhtyeen. Lisäksi yhtyeen ulkojäseneksi nimetty, Rakkauslaulun kirjoittaja Seppo Kansanoja kuoli viime vuonna vakavaan sairauteen.

Levyn päättävä nimiraita on sovitus yhdestä Kansanojan kirjoittamista, viimeisistä kappaleista.

Kansikuva on muunnos bändin ensimmäisen levyn kannesta. Nyt aktiivisessa roolissa on nainen, ja mies on siirtynyt taustalle. Sukupuoliasetelma on muuttunut, niin kuin se monin tavoin on muuttunut noin 35 vuoden aikana.

Pojista on kasvanut miehiä. Nyt on rohkeutta antaa tilaa myös naisille.

Juliet Jonesin sydämen uusi albumi Kansas julkaistaan perjantaina. Levyjulkaisukeikka on tänään torstaina Espoon Sellosalissa.