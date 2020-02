Suomalainen Vilho ei ollut uskoa korviaan: sävelsi tietämättään Kiinan kuumimman superhitin – uhkaa nyt suosikkiräppäriä oikeustoimilla

Suomalaistuottaja on lähestynyt kappaleeseensa biitin ottanutta räppäriä oikeustoimilla.

Kiinan mediassa on noussut uutisiin erikoinen kohu, jossa suomalaistuottaja Vilho Ihaksi väittää kiinalaisräppäri Dong Baoshin varastaneen häneltä biitin eli taustanauhan kappaleeseensa.

Kaikki sai alkunsa, kun Dong Baoshi julkaisi syyskuussa 2019 singlen Wild Wolf Disco, joka keräsi heti suosiota osakseen. Kappale lähti täysin uudelle kerrokselle, kun Dong julkaisi siitä uuden version hongkongilaisen näyttelijä-laulaja William Chanin kanssa kuukautta myöhemmin.

Kiinalaislehti Global Timesin mukaan kaksikko esitti kappaleen Spring Festival Galassa kiinalaisen uudenvuoden aattona. yli 1,2 miljardia ihmistä tavoittanut gaala teki kappaleesta superhitin, jota on tituleerattu ”Kiinan kuumimmaksi hittikappaleeksi”.

Voit kuunnella kappaleen alla olevalta videolta

Pian kappaleen noustua kansainvälisen suosioon Global Times kertoo Ihaksin lakimiehen Zhao Zhigongin lähestyneen Dongia oikeustoimilla. Ihaksi väittää oikeuden papereissa, että Dong olisi varastanut hittikappaleeseensa hänen More Sun -kappaleensa biitin.

Kun Dong ei reagoinut asiaan mitenkään, Zhao teki kiistasta julkisen ilmoituksen Kiinan WhatsAppia muistuttavassa WeChatissa. Ihaksi julkaisi myös videon, jossa esittelee biittinsä identtisen sävelmän.

Alla olevan twiitin videolta voit kuunnella Ihaksin biitin, joka on täysin identtinen Dongin kappaleen kanssa.

– Hei. Nimeni on Vilho Ihaksi. Tässä on henkilöllisyystodistukseni. Olen More Sun -biitin tuottaja ja aion esitellä teille biitin projektikansion, Ihaksi kertoo videolla.

Tammikuun 10. päivä kuvaamallaan videolla Ihaksi soittaa melodiaa, joka on tismalleen identtinen Dong Baoshin kappaleeseen.

– Olen eritellyt tähän biitin osat, hän selostaa.

Ihaksin julkaisu ja hänen asianajajansa ilmoitus levisivät salamana kiinalaisten Twitterissä, Sina Weibossa. Se herätti faneissa suuria tuntemuksia: Dongia syytettiin plagioinnista ja häntä haukuttiin kopioijaksi.

Pian räppäri kertoikin suorassa lähetyksessä sosiaalisen median kanavallaan, että hän oli ostanut Ihaksilta rajoittamattomat oikeudet käyttää More Sun -biittiä kappaleessaan. Uutuuspaljastus jakoi yleisön reaktiot Dongin ja Ihaksin leireihin.

Global Timesin mukaan kiista ei ole vieläkään ratkennut.