Kommentti: Ei väliä edustaako Suomea Rotterdamissa kiimainen korvamato vai jousilla ryyditetty viisujytkytys – kerrankin Yle on onnistunut

Suomi voi olla jo nyt tyytyväinen viisuehdokkaisiin, kirjoittaa Ilta-Sanomien digijulkaisuvastaava Sanna-Leena Santapakka.

Siinä ne nyt ovat.

Tämän vuoden ehdokkaat Suomen viisubiisiksi.

Yle ilmoitti viime syksynä palaavansa kutsuformaatista takaisin UMK-kilpailuformaattiin. Systeemiä oli trimmattu ja raatiin oli kutsuttu, ehkä vihdoin ja viimein, tuoreen ja kiinnostavan musiikin ammattilaisia YleX-radiokanavalta.

Jo nyt, kun kaikki ehdokkaat on virallisesti julkaistu voidaan onnitella Yleä.

Kerrankin jotain on tehty oikein, sillä jokainen kappale on radiosoittoon kelpaava kokonaisuus. Poissa ovat ruotsinkielisellä Pohjanmaalla pöytälaatikossa kokoon räävityt räpellykset, joihin laulajat bongattiin nuorisoseuran kevätjuhlista ja taustalle haalittiin Suonenjoen kansanmuusikot ry:n epäaktiivisia jäseniä.

Älkää käsittäkö väärin, kevätjuhlista on usein löydetty hyviä laulajia, mutta tarvitsee rautaista kokemusta laulaa kristallinkirkkaasti ja tasan nuotilleen satojen miljoonien silmäparien edessä kirurgintarkassa suoran lähetyksen aikataulussa.

Yle on myös kuullut vihjailut, toteamukset ja suoranaiset vaatimukset siirtää katseet kykykilpailuihin ja nyt lavalla nähdään sekä X Factorista että The Voice of Finlandista tutut äänet. Molemmilla, Tikalla ja Akseli Kankaanrannalla on sekä omintakeiset saundit, että voimakkaat ja ehjät kappaleet.

Tikan kappale I Let My Heart Break julkaistiin virallisesti ensimmäisenä ja jo silloin viisufanien kansainvälinen yhteisö ryhdistäytyi odottamaan entistä suuremmalla mielenkiinnolla UMK:ta.

Koko pankki repesi toisen ehdokkaan kohdalla maanantaina, kun Venäjän Facebookista eli VK:sta levisi keskustelupalstoille ja Jodeliin kiihkeä huhu, että Erika Vikmanin jo ennakkoon tytinää aiheuttanut Cicciolina-viisu olisi vuotanut julki. Ja olihan se.

Yle yritti vimmatusti siivota videota pois internetistä ja jollain tavalla kai onnistuikin, ja fanilaumat istahtivat hammasta purren odottamaan puoltayötä.

Vuorokauden vaihtuessa tiistaiksi alkoi Wunderbaumin tuoksuisen ja aivan äärettömän kikkaisen kuuloisen Cicciolinan voittokulku, jolle ei näy loppua. Erittäin paljon innostusta se on herättänyt ulkomaisissa viisufaneissa, jotka rukoilevat että suomalaiset lähettäisivät tämän kiimaisen korvamadon Rotterdamiin.

Kotisohvilla tunnelma on ensialkuun ollut häveliäs, karvanopat rytkyttävät ehkä hieman liian lähellä otsaa ja suuri yleisö on kuitenkin jo ensimmäisellä kierroksella nauttinut omat Sukkulansa Venukseen. Kuitenkin työpaikan kahvihuoneissa kuuluu jo häpeileviä tunnustuksia, kuten ”kuuntelin Cicciolinaa koko aamun” ja ”hytkyin kuin heikkopäinen”.

Eräs Youtube-kommentoija oli myös tiivistänyt suomalaisuuden aika hyvin: ”Tunnustetaan nyt tosiasiat: Tätähän me kuuntelemme vesisateessa juhannuskokon ympärillä lonkerotölkki kädessä”.

Cicciolinan luvut ovat murskaavia, Youtubessa videota on tämän kommentin kirjoitushetkellä tiirailtu 320 000 kertaa. Vertailun vuoksi viimevuotinen edustusbiisi keräsi koko vuonna vain 332 000 katselua. Erikan biisi on myös kivunnut Spotifyssä Suomen top 50 -listan kuudenneksi.

Suomenkielisen diskohumpan voittokulku Rotterdamiin vaikutti jo kristallinkirkkaalta. Viime hetkellä kilpailussa heitettiin kapuloita rattaisiin, kun fanien suosikki vuodelta 2017 Catharina Zühlke julkaisi kaikilla mahdollisilla kliseillä maustetun, jousisoittimilla ryyditetyn Eternity -viisujytkytyksen. Tässä tapauksessa viisukliseet toimivat ja kappale on herättänyt myös runsaasti positiivista kommentointia.

Faneilla on vielä kuukausi aikaa vetäytyä poteroihinsa pohtimaan suosikkejaan ja tavallinen kansa voi aloittaa ikiaikaisen veikkauspelin, jossa asiantuntijuus on hankittu katsomalla viisuja tasan kerran vuodessa. Sillä ”kaikkihan tietää” että voittaja on ruotsalaisbiisi jonka esittää itäblokin naislaulaja, joka äänestetään kaveriäänin voittoon.

Paitsi että ei ole ollut enää moneen vuoteen.

Viime vuosien voittajia on yhdistänyt lähinnä yksi asia, ne ovat olleet jokainen kokonaisuudeltaan hyviä biisejä, jotka ovat herättäneet faneissa halun tuhlata rahaa äänestämiseen. Onkin siis aivan turha veikkailla, millä elementeillä voisi edes päästä viisufinaaliin, saati voittaa. Parempi olisi vain nojata taaksepäin ja nauttia UMK:n poikkeuksellisen laadukkaasta tarjonnasta. Sillä Yle on kerrankin onnistunut.

Toki yhdessä kohdassa Ylellä meni suunnitelmat aivan vihkoon. Jos on tehty tarkka julkaisusuunnitelma, jonka tarkoituksena on antaa jokaiselle artistille ja kappaleelle oma tähtihetkensä, on äärimmäisen noloa että ehdokkaita pulpahtelee etukäteen julki siellä sun täällä. Ensi vuodeksi vuodot on tukittava, tai julkaistava kaikki biisit kerralla.