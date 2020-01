Haloo Helsinki! kertoo, miksi yhtye vetäytyi keikkalavoilta suosionsa huipulla – kulisseissa käyty keskustelu ratkaisi bändin tulevaisuuden

Haloo Helsinki! vetäytyi vuonna 2018 kolmen vuoden mittaiselle keikkatauolle. Nyt yhtye suunnittelee paluuta – kovempana kuin koskaan.

Yksi vuosi, viisi kuukautta ja 17 päivää. Näin kauan on kulunut siitä, kun Haloo Helsinki! veti viimeisimmän keikkansa Helsingin Casinolla ennen vetäytymistään miltei kolmen vuoden mittaiselle tauolle. Lähes yhtä pitkä aika on vierähtänyt siitä, kun yhtyeen jäsenet, Elli Haloo, Leo Hakanen, Jere Marttila ja Jukka Soldan, ovat viimeksi tavanneet toisiaan musiikin merkeissä.

Nyt, reilu vuosi myöhemmin nelikko on jälleen kasassa. Vaikka Haloo Helsinki! onkin hiljalleen tekemässä paluuta julkisuuteen pitkän hiljaiselon jälkeen, on iloiselle jälleennäkemiselle olemassa myös aivan toinen syy. Ensi viikolla, 6. helmikuuta Linnanmäen Peacockissa saa nimittäin ensi-iltansa Maailma on tehty meitä varten -musikaali, jonka käsikirjoitus on rakennettu yhtyeen musiikkia mukaillen.

– Tässä on jotain niin pakahduttavaa ja liikuttavaa. Tällä hetkellä jännittää, mutta kivalla tavalla. Todella odottava ja innostunut fiilis, nyt voidaan vaan mennä kuuntelemaan ja nauttimaan, yhtyeen solisti Elli Haloo kuvailee tunnelmiaan viikko ennen ensi-iltaa.

– Musikaalit ovat ihan huikeita kokemuksia. On upeaa päästä fiilistelemään sitä musiikkia ja tanssia. Lisäksi tässä on taustalla ihan huikea työryhmä. Tämä on tosi iso kunnia koko meidän bändille, yhtyeen kitaristi Leo puolestaan riemuitsee.

Voit katsoa musikaalin trailerin artikkelin videolta!

Haloo Helsinki! on tehnyt musiikkia jo 14 vuoden ajan. Nyt heidän musiikkiaan kuullaan myös musikaalin merkeissä.

Vallitsevasta käsityksestä huolimatta Maailma on tehty meitä varten ei suinkaan ole Haloo Helsingistä tai sen jäsenistä kertova musikaali. Päin vastoin. Edes nyt, viikko ennen ensi-iltaa nelikolla ei ole mitään käsitystä siitä, millainen tarina heidän hittiensä varaan on rakennettu.

– Osa edelleen luulee, että se on musikaali meistä. Mutta se ei ole sitä. Me emme kukaan ennen ensi-iltaa tiedä sitä, miten tarinan juoni ja käsikirjoitus etenee, Elli paljastaa.

– On oikeastaan todella huojentavaa, ettei tämä ole elämäkerta meistä. Ei ehkä ole sen aika vielä. Sen voi tehdä sitten joskus 50 vuoden päästä, hän lisää nauraen.

Hittejä yhtyeellä todella riittää. Haloo Helsinki! on vuosien varrella julkaissut kuusi studioalbumia sekä viime toukokuussa ilmestyneen, Texas-nimeä kantaneen EP:n. Maailma on tehty meitä varten ei kuitenkaan ole pelkkä radiohittien kimara, vaan musikaaliin on valikoitunut myös Haloo Helsingin vanhempaa ja kenties aavistuksen verran tuntemattomampaa tuotantoa.

– Olin päättänyt, etten kurkkaa biisilistaa etukäteen, mutta en mahtanut itselleni mitään. Oli kiva nähdä, mitä biisejä sinne oli valittu, ja että siellä oli myös muitakin kuin pelkkiä radiohittejä. Mulle tuli ainakin positiivisena yllätyksenä kaikki, mitä sinne oli päätynyt, Elli hehkuttaa.

– Siellä oli myös muutamia sellaisia kappaleita, jotka eivät ole soineet radiossa ollenkaan. Tosi mielenkiintoista kuulla niitä, vielä kun niistä on tehty musikaalia varten täysin uudet sovitukset, komppaa Leo.

Leo Hakanen tunnustaa, että pitkä keikkatauko oli bändille ja sen jäsenille välttämätön.

Haloo Helsinki! on julkaissut musiikkia vuodesta 2008 lähtien. III-albumista eteenpäin yhtye on myös vastannut pääasiassa itse kappaleidensa sävellyksistä ja sanoituksista. Kappaleiden henkilökohtaisuus olikin yksi niistä syistä, ettei yhtye halunnut itse olla mukana musikaalin kirjoittamisessa, vaan antoivat vapaat kädet käsikirjoituksesta vastaaville Jenni Pääskysaarelle ja Kiti Kokkoselle.

– Meillä on kuitenkin niin läheinen suhde noihin biiseihin ja meidän musiikkiin. Sitä olisi ehkä vähän vaikea hypätä siitä ulos ja alkaa kirjoittamaan musikaaliin valittujen kappaleiden ympärille uusia tarinoita, Leo pohtii.

– Sen sijaan pyydettiin meidän faneja lähettämään tarinoita siitä, millaisissa elämän käännekohdissa meidän kappaleemme ovat olleet mukana. Niitä tarinoita tuli yli tuhat ja ne tarinat ovat myös tavalla tai toisella mukana tässä musikaalissa, mies iloitsee.

Yhtyeen solisti Elli Haloo keikkaili viime vuonna ahkerasti Ellips-sooloprojektinsa merkeissä.

Haloo Helsinki! -yhtyeen perustamisesta tulee siis pian kuluneeksi 14 vuotta. Vuodet ovat pitäneet sisällään kuusi albumia, lukuisia areenakeikkoja, mittavan määrän hittejä ja nyt myös musikaalin. Hurjasta tahdista huolimatta edelleen jatkuva keikkatauko on yhtyeen jäsenille ensimmäinen laatuaan. Sekä Elli että Leo myöntävät, että pieni hengähdystauko tuli tarpeeseen jokaiselle heistä.

– Kaikki meistä ymmärsi silloin, että tauko oli välttämätön. Aloimme olla väsyneitä siihen samaan rutiiniin, koneesta oli otettu kaikki irti. Jälkikäteen voi sanoa, että tauko teki todella hyvää. Mä koen, että meillä on nyt myös bändin sisällä parempi fiilis kuin meillä on ollut pitkään aikaan. On taas löytynyt sellainen innostus ja palo tehdä musiikkia yhdessä, Leo selittää.

– On se mikä tahansa asia, niin pieni etäisyys ja paussi tekee usein hyvää. Paitsi ehkä parisuhteissa, Elli lisää nauraen.

Jukka Soldan on Haloo Helsinki! -yhtyeen rumpali. Hän on soittanut myös rapduo JVG:n kokoonpanossa.

Taukoa bändin jäsenet pitivät kuitenkin vain ja ainoastaan Haloo Helsinki! -yhtyeestä, eivät suinkaan musiikista. Kuluneen vuoden aikana kukin nelikosta on tahollaan pitänyt itsensä kiireisenä. Elli on kiertänyt ahkerasti Suomen keikkalavoja Ellipsinä, kun taas Leo ja yhtyeen toinen kitaristi Jere kokeilivat siipiään koneellisemman musiikin parissa ja perustivat STEREO-duon. Jukka puolestaan on soittanut rumpuja hurjalla tahdilla keikkailevan JVG:n kokoonpanossa.

– Kyllä me nautittiin tästä viime vuodesta. Se teki tosi hyvää. Me vedettiin niin kauan levyä ja keikkaa vuoron perään samalla kaavalla. Nyt oli kiva hypätä hetkeksi oman mukavuusalueen ulkopuolelle, Leo avaa.

Jere Marttila säveltää musiikkia Haloo Helsinki! -yhtyeelle ja on myös toinen bändin kitaristeista.

Etäisyys sekä toisistaan että Haloo Helsingistä ja sen ympärillä vallitsevasta hurmoksesta teki tehtävänsä. Kun Elli, Leo, Jere ja Jukka lokakuussa istahtivat pitkästä aikaa saman pöydän ääreen keskustelemaan yhtyeen jatkosta, ei keskustelu kestänyt kauaa. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että Haloo Helsingin on aika tulla takaisin, niin kuin syksyllä 2018 sovittiin, ja mielellään kovempana kuin koskaan.

– Se keskustelu piti käydä, että mikä meininki. Jatketaanko vaiko ei. Emme me olisi väkisin jatkaneet, jos siltä ei olisi tuntunut. Tahtotila piti olla kaikilla sama, Elli selittää.

– Nyt on ollut tosi kiva kasata voimia taas uudelleen yhteen. Sanoin yhdessä palaverissa, että nyt tuntuu taas siltä kuin tekisimme ensimmäistä levyä uudestaan. Haloo Is Back! hän lisää nauraen.

Haloo Helsinki! suunnittelee paluuta keikkalavoille vuonna 2021. Yhtye työstää parhaillaan myös seitsemättä studioalbumiaan.

Vaikka juuri Maailma on tehty meitä varten -musikaali on tuonut bändin julkisesti uudelleen yhteen ensimmäistä kertaa aikoihin, on yhtyeen seitsemättä studioalbumia työstetty kaikessa hiljaisuudessa jo useamman kuukauden ajan. Uutta musiikkia saadaan kuitenkin odottaa vielä hetki, sillä keikkalavoilla Haloo Helsinki! nähdään seuraavan kerran vasta vuonna 2021.

– Kaikki kappaleet on vielä ihan raakileita, mutta ihan raikasta ja hyvää materiaalia on tulossa. Mielenkiintoista nähdä, mitä näistä syntyy. Mutta tärkeintä on, että nyt on taas inspiraatiota ja intoa tehdä tätä hommaa yhdessä, Leo toteaa.

– Kyllä me palaamme vielä, Elli lupaa.