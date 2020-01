Romaniyhtye voitti kykykilpailun ja suuntasi virallisiin jatkobileisiin – yökerhon ovella vastaan tuli tyly tilanne, joka pilasi tunnelman totaalisesti

Mustalaisorkesteri voitti kykykilpailun ja hurmasi sekä Kari Tapion että Samuli Edelmannin – mutta yökerhon ovella se törmäsi rasismiin.

Kevät 2009. Portsarin tuimaakin tuimempi katse pukee iltaa Helsingin Mannerheimintiellä sijaitsevan yökerhon ovella. Ovimiehen edessä seisoo kolme tavallisiin tummiin pukuihin sonnustautunutta, vesiselvää romanimiestä. Nämä ovat aikeissa mennä sisälle yökerhoon.

– Valitan, te ette pääse sisään! Nyt on niin, että me emme ota mustalaisia tänne. Tämä on yökerhon johtajan määräys, portsari sanoo.

Joitakin tunteja aiemmin samat romanitaustaiset miehet ovat olleet esiintymässä täpötäydessä Finlandia-talossa, jossa on päättynyt kuukausia kestänyt Ourvision-laulukilpailu. Mertsi Lindgrenin, Dimitri Grönforsin ja Timi Järvivuoren muodostama Orkestra Suora Lähetys on voittanut kyseisen kykykilpailun yksimielisin tuomariäänin, ja nyt he ovat tulleet kisan virallisille jatkojuhlille suosittuun yökerhoon.

Musiikin monitoimimies Esa Nieminen on vuotta aiemmin ollut tuottamassa Orkestra Suora Lähetyksen ensimmäistä studiolevyä ja toiminut yhtyeen neuvonantajana. Vahvoista gospel-taustoista rakennettu romanitrio on alkanut saada nimeä suomalaisissa musapiireissä, mutta suurelle yleisölle he ovat tuiki tuntemattomia.

– Täällä sitä paitsi juhlistetaan Ourvision-laulukilpailun voittajia, ovimies jatkaa.

Lindgren, Grönfors ja Järvivuori vilkaisevat hölmistyneinä toisiaan. He ovat äimissään ja äärimmäisen pettyneitä.

– Anteeksi, mutta me olemme juuri sen kisan voittajia. Tulemme sieltä Finlandia-talolta, Lindgren tokaisee.

– Vai niin... Olen pahoillani, mutta se ei muuta tilannetta. Nämä määräykset minulle on annettu, portsari tuumaa.

Dimitri Grönfors, Mertsi Lindgren ja Timi Järvivuori olivat Orkestra Suoran Lähetyksen mukana voittamassa Ourvision-laulukilpailua.

Laulukilpailun johtaja ja yökerhon pomo ovat sattumalta samaan aikaan jalkautuneet juttutuokiolle yökerhon eteiseen ja kiinnittävät oitis huomiota ovensuun tapahtumiin. Tovin tiukan kädenväännön jälkeen mustalaismiehet päästetään sisälle, mutta tunnelma on jo muuttunut apeaksi.

– Ei kyllä yhtään huvita mennä enää tuonne, Lindgren sanoo tovereilleen.

– Tuntuu, että joka päivä meidän olisi oikeutettava oma olemassaolomme täällä, Järvivuori puolestaan harmittelee.

Marraskuu 2019. Huumori hersyää, kun hyväntuuliset Mertsi Lindgren ja Timi Järvivuori istahtavat haastateltaviksi.

Orkestra Suora Lähetyksellä, johon mustalaistrion lisäksi kuuluu kuusi muuta jäsentä, on pitänyt kiirettä erityisesti kahtena viime vuotena. Niiden aikana yhtye on esiintynyt yhdessä tähtisolisti Samuli Edelmannin kanssa ja julkaissut levynkin tämän kanssa.

– Yhteistyömme Samulin kanssa alkoi jo 2012 ja viime vuosina se on merkittävästi syventynyt. Samulilla ja yhtyeellä synkkaa erinomaisesti, koska koemme vahvasti sielunveljeyttä, Lindgren sanoo.

– On ollut etuoikeus päästä esiintymään Samulin kaltaisen karismaattisen artistin kanssa. Tänä aikana yhtyeemme tunnettavuus on noussut merkittävästi. Niin paljon, että nyt useat tahot Samulia myöten ovat kannustaneet meitä tekemään vaihteeksi oman levyn. Se on parhaillaan prosessissa, Järvivuori puolestaan kertoo.

Alkuun Orkestra Suora Lähetys soitti paitsi gospelia, myös soulia ja funkya. Yhtyeen ensimmäinen levy ilmestyi 2008, ja seuraavan vuoro oli pian Ourvision-kilpailun jälkeen. Esa Niemisen sateenvarjon alla yhtye keskittyi tanssi-iskelmään. Viime vuosina yhtye on sovittanut Edelmannin biisejä uuteen uskoon ja esittänyt hänen rinnallaan myös mustalaismusiikkia.

– Koko homma nytkähti liikkeelle vuoden 2007 Talent-ohjelmasta, johon ykskaks ilmoittauduimme ja jossa selviydyimme semifinaaleihin asti. Se toi meille valtavasti uutta kipinää ja itseluottamusta, Lindgren korostaa.

Samuli Edelmann keikalla yhtyeen kanssa Naantalissa vuonna 2018.

Lindgren (syntynyt 1980), Grönfors (1983) ja Järvivuori (1968) syttyivät musiikista alle kouluikäisinä. Lindgren ja Grönfors ovat sittemmin valmistuneet muusikoiksi Helsingin Pop & Jazz Konservatoriosta, Järvivuori taas on ansainnut elantonsa musiikilla ilman koulutustakin.

– Haluamme esittää väkevää musiikkia, johon sisältyy kunniallisia elämänarvoja, kuten rakkaudesta ja ystävyydestä. Kukista ja mehiläisistä laulaminen ei niinkään ole meidän juttumme, Lindgren linjaa.

Kesällä 2010 ravintola Bottalla oli vietetty levy-yhtiön iltamia. Kun paikalle oli saapunut iskelmälegenda Kari Tapio, koko paikka oli hiljentynyt oitis kuin virtakatkaisimesta painamalla. Pian Tapio oli toivotettu tervetulleeksi railakkaiden aplodien kera, kunnes hän oli keskittynyt seuraamaan Orkesta Suora Lähetyksen esitystä.

Kokenut musiikkituottaja Ilkka ”Ile” Vainio oli houkutellut Tapion kuuntelemaan mustalaisorkesteria. Kun esitys oli päättynyt, Kari Tapio oli kävellyt yhtyeen pöydän luokse, iskenyt nyrkin pöytään ja sanonut:

– Nyt me pojat muuten aletaan tekemään yhteistyötä! Ensi vuonna tehdään kirkkokonserttikiertue.

Niin ei kuitenkaan koskaan ehtinyt tapahtua, koska tähtilaulaja menehtyi joulukuussa 2010.

– Ehdimme tavata Kari Tapion vain kahdesti. Harmi, että aika hänestä jätti, suunnitelmia oli jo luotu. Olimme joka tapauksessa otettuja siitä, että Joona Jalkanen (Kari Tapion poika) pyysi meitä esiintymään isänsä muistokonsertissa Tampere-talossa, Lindgren muistelee.

– Joonaksen olimme tavanneet toisen äänitteemme levyjulkkareissa, ja siellä Tampere-talon pukukopissa puolestamme törmäsimme ensimmäistä kertaa Tuure Kilpeläiseen. Eikä aikaakaan, kun pääsimme tekemään yhteistyötä hänen kanssaan. Tuure oli meille valon lähetti, Järvivuori näkee.

Kokeneen muusikon mainitsema valo johdatti yhtyeen lopulta Samuli Edelmannin pakeille.

– Musiikin lisäksi hengelliset arvot ovat yhdistäneet meitä ja Samulia. Rukoilemme aina ennen jokaista keikkaamme, Lindgren toteaa.

Lauluyhtye Suora lähetys poseerasi marraskuussa treenikämpällä.

Edelmannin kanssa pian yhteiselle joulukonserttikiertueelle säntäävä romanikolmikko on alkanut saada nimeä, ja vaikka trion elämäntavat vaikuttavat nuhteettomilta, syrjinnältä se ei kuulemma ole edelleenkään välttynyt.

– Se tilanne, kun emme päässeet Ourvision-voittomme jälkeen yökerhoon sisälle, oli kaikkea muuta kuin ainutkertainen kokemus. Totta puhuen törmään mustalaisiin kohdistettuun rasismiin yhä lähes päivittäin. Se on Suomessa rakenteisiin piilotettua, Lindgren näkee.

– Jos käyn jossakin muussa kuin kotikaupassani, edelleen minua seurataan ja epäillään myymälävarkaaksi. On totta, että 5–10 prosenttia romaneista on syyllistynyt rikoksiin, ja se on tietysti väärin. Kokonaisuutena prosentti ei ole juuri sen suurempi kantasuomalaisten tekemät rötökset, mutta etnisiin vähemmistöihin kohdistuu aina suuria ennakkoluuloja. Se tuntuu tietysti pahalta, Järvivuori selvittää.

Useamman vuoden romanikielen opettajana työskennellyt Lindgren sanoo, että Orkestra Suora Lähetyksellä on ollut lähinnä yksi keino karistaa ennakkoluulot tiehensä.

– Se on ollut musiikkimme. Musiikin ilosanoma on ikään kuin ollut tapamme ansaita olemassaolomme täällä, hän summaa.