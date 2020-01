Grammy-gaalassa muisteltiin Kobe Bryantia – ”Olemme talossa, jonka Kobe rakensi”

Musiikkialan suurtapahtumaa vietettiin surutunnelmissa.

Grammy-gaalan esiintyjät kunnioittivat sunnuntaina Kobe Bryantin muistoa koripallosuuruuden entisessä kotiareenassa, Los Angelesin Staples Centerissä. Bryant kuoli vain muutamia tunteja ennen gaalan alkua helikopterionnettomuudessa noin 65 kilometrin päässä areenasta.

Bryant, 41, hänen tyttärensä Gianna, 13, ja seitsemän muuta ihmistä kuolivat sunnuntaiaamuna, kun helikopteri, jossa he matkustivat, putosi sankassa sumussa Los Angelesin luoteispuolella.

– Tämä ilta on Kobelle, pop-tähti Lizzo julisti avatessaan Grammy-gaalan.

Sen jälkeen Lizzo esitti ylitsevuotavat versiot hiteistään Cuz I Love You ja Truth Hurts. Yleisö palkitsi ne osoittamalla suosiotaan seisten.

Lizzy esiintyi väkevästi Grammy-gaalassa.

– Me kaikki olemme hullun surullisia juuri nyt, koska aikaisemmin tänään Los Angeles, Amerikka ja koko maailma menettivät sankarin, ja me seisomme kirjaimellisesti täällä sydän särkyneenä talossa, jonka Kobe Bryant rakensi, gaalan juontaja Alicia Keys sanoi avauspuheenvuorossaan.

Keys kutsui sen jälkeen lavalle Boyz II Men -yhtyeen, jonka kanssa hän lauloi capella-version kappaleesta It’s so Hard to Say Goodbye. Kappale oli omistettu Bryantille.

Staples Center on koripallojoukkue Los Angeles Lakersin kotiareena. Bryant pelasi joukkueessa kaksi vuosikymmentä ja nousi yhdeksi NBA:n kaikkien aikojen parhaista pelaajista.