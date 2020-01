Legendaarinen rockbändi Whitesnake Suomeen! David Coverdale muistaa edelleen talvisen jäähallikeikan, jolloin kaikki meni aivan pieleen

Suomeen saapuvan Whitesnaken laulaja David Coverdale, 68, inspiroituu edelleen kirjoittamaan lauluja seksistä. Naisia alentavaksi seksistiksi hän ei kuitenkaan tunnustaudu.

Whitesnake tulee Suomeen. Hard rockin tunnetuimpiin bändeihin kuuluva englantilais-yhdysvaltalainen yhtye esiintyy Helsingin jäähallissa 6. toukokuuta lämmittelijänään ruotsalainen pitkän linjan nimi Europe.

Whitesnaken sielu on sen solisti, laulaja David Coverdale, 68, joka on kokenut Suomen kävijä.

– Olen esiintynyt siellä keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella. Ja luojan kiitos tämänkertainen keikka on keväällä. Teidän talvenne ovat syvältä. Muistan esiintyneeni jäähallissa talvella niin, että yleisö värjötteli katsomassa talvitamineissaan. Taputukset biisien päätyttyä olivat vaimennettuja, koska kaikilla oli hanskat käsissään, Coverdale kertoo IS:lle – ja imartelee suomalaista yleisöä.

– Rakkaussuhteeni suomalaisten fanien kanssa on pitkä. On aina jännittävää palata luoksenne, te senkin viikinkiesi-isät. Enkä koskaan valehtele yleisölleni, että olette parempi kuin edellisillan yleisö. Te suomalaiset olette todella poikkeuksellisia.

Mutta poikkeuksellinen on myös Coverdalen ja Whitesnaken ura.

30-VUOTIAANA Coverdale muistaa palanneensa synkkämielisenä syntymäpäiväjuhlistaan.

– Olin täyttänyt 30 vuotta ja juuri eronnut. Tunsin itseni vanhaksi ja ajattelin, että kaikki on ohi. Olen liian vanha laulamaan. Vähänpä tiesin, hän kertoo nauraen.

– Tuossa mielentilassa kirjoitin sitten kappaleen Here I Go Again.

Erolaulu on yksi Whitesnaken tunnetuimpia biisejä. Se on jopa levytetty kahdesti, vuosina 1982 ja 1987. Jälkimmäisen version video nosti Whitesnaken suosion huippuunsa, paljolti videolla tanssineen Coverdalen toisen vaimon, näyttelijä ja malli Tawny Kitaen ansiosta.

– Rakkauden aiheuttama epätoivo on luova tila. Samaa olen opettanut pojalleni Jasperille, joka on paitsi elokuvantekijä ja käsikirjoittaja, myös runoilija. Kun hän valitti sydänsurujaan, kehotin purkamaan tunteet teokseen, Coverdale kertoo.

Kahden lapsen isä, englantilaissyntyinen Coverdale on nykyisin Yhdysvaltain kansalainen. Välit aikuisiin lapsiin ovat lämpimät. Jasperin kanssa hän on osallistunut pari päivää ennen haastattelua gaalatilaisuuteen Los Angelesissa.

– Nyt toivun juhlasta. Heti haastattelun jälkeen menen hierontapöydälle.

NAUTINNONHALU on ehkä tärkein Whitesnaken laulujen aihe. Rakkauden perään kaihoillaan, mutta siitä myös nautitaan.

Kaikki raskaan rockin rasvaiset kielikuvat eivät ehkä täytä 2020-luvun korrektiusvaatimuksia. Toisaalta siinä, missä Coverdale ja muut kumppanit 1980-luvulla lauloivat ilmiselviä kaksimielisyyksiä, esimerkiksi nykyisiä rap-sanoituksia ei aina vaivauduta edes pehmentämään kielikuvilla.

– Minä en ole koskaan ollut seksisti. Olen kyllä aina yrittänyt olla seksikäs – siinä on suuri ero, Coverdale kuittaa.

– Eikä minulla koskaan ole ollut ongelmia naisten kohtelemisessa. Olen aina palkannut heitä töihin. Ihan eri asia ovat Harvey Weinsteinin kaltaiset miehet, joiden vertaaminen sikoihin on loukkaus – sikoja kohtaan.

Coverdale korostaa, ettei hänen kolmas vaimonsa Cindy olisi ollut hänen kanssaan lähes neljännesvuosisataa, ellei laulaja kohtelisi puolisoaan hyvin.

SUOMEEN Whitesnake saapuu osana viime vuonna julkaistun Flesh & Blood -albumin kiertuetta.

Toisin kuin monen muun laulunkirjoittajan, Coverdalen näkökulma ei vuosikymmenten kuluessa ole muuttunut.

– Pitäisi varmaan pyytää vaimoni puhelimeen. Hän voisi kertoa, kuinka saa nauttia tarjoamastani seksistä usein. Olen yhä kiimainen mies – ja laulan siitä, Coverdale kertoo – ja nauraa räkättää jälleen.

Hän ei halua verrata nykyistä itseään nuoreen Coverdaleen sanoittajana eikä muutenkaan. Laulaja sanoo ”yrittävänsä parhaansa”.

– En tosiaankaan pidä ikääntymisestä, mutta en myöskään kaihoile mennyttä. En muistele vanhoja asioita, ellei minulta kysytä niistä. Elän elämäni parasta aikaa.

Hän uskoo pystyvänsä tarjoamaan paitsi yksityiselämässään, myös esiintyjänä vastaavaa mielihyvää kuin ennenkin.

– Ihmiselämän pahin tunne on yksinäisyys. Tullessasi rockkonserttiin, katsomaan vaikka Whitesnakea tai Guns N`Rosesia, voi tuntea kuuluvasi joukkoon. Paikalla on monen ikäisiä, naisia ja miehiä. Yhdessä ihmiset voivat unohtaa velvollisuutensa hetkeksi. Olemme esiintyneet Indonesiassa ja vaikkapa Etelä-Amerikassa, jossa 100 000 ihmistä tuli keikallemme talousvaikeuksistaan huolimatta. Siinä on taikaa!

Whitesnake ja Europe esiintyvät Helsingin jäähallissa 6. toukokuuta.