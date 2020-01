Klaus Järvisen kuolinilmoitus julkaistiin HS:ssa – suosikkikappaleen sanat hyvästelivät musiikkineuvoksen

Klaus Järvinen tapasi esittää klarinetillaan kappaleen Over the Rainbow.

Klaus Järvisen muistokonsertti järjestetään karkauspäivänä.

Musiikkineuvos Klaus Järvisen kuolinilmoitus julkaistiin lauantaina Helsingin Sanomissa.

Ilmoituksessa Järvisen omaiset siteeraavat hänelle tärkeää kappaletta Over the Rainbow:

Somewhere over the rainbow, way up high.

There’s a land that I heard of

once in a lullaby.

Over the Rainbowin lauloi ensimmäistä kertaa 1939 Judy Garland elokuvassa Ihmemaa Oz. Kappaleen sävelsi Harold Arlen ja sanoitti E. Y. Harburg.

Suomeksi kappale tunnetaan nimellä Sateenkaaren tuolla puolen. Usko Kempin kirjoittamissa suomenkielisissä sanoissa siteerattu kohta menee näin:

Sateenkaari vie maahan satujen.

Kerran kuulin mä laulun ihmeistä sadun sen.

17. tammikuuta kuollut Järvinen tapasi esittää kappaleen usein häissä ja hautajaisissa.

– Kappale merkitsee, että unelmia on olemassa ja unelmat ovat kaikille ihmisille tärkeitä, Järvinen sanoi Ilta-Sanomille kesällä 2018.

Järvinen oli jo aikaisemmin kertonut toivovansa, että hänen hautajaisissaan vain soitetaan. Kuolinilmoituksen mukaan Klaus Järvisen muistokonsertti järjestetään 29. helmikuuta Pop & Jazz Konservatoriossa.

Omaiset toivovat, että mahdolliset muistamiset osoitetaan Klaus Järvisen stipendirahastolle.