HS: Opettaja huomasi lukiossa, että Pyhimys teki kokeessa jotain poikkeuksellista – räppäri on matikkanero, jonka koulut jäivät kesken

Pyhimys, eli Mikko Kuoppala on ollut aina innostunut matematiikasta.

Pyhimys tunnetaan miehenä, joka teki Mensan testin ennätysajassa ja sai kaikki oikein.

HS kertoo räppäri Pyhimyksen, eli Mikko Kuoppalan kouluajoista.

Jo lukiossa Pyhimys kävi lähinnä niillä tunneilla, jotka kiinnostivat nuorta miestä. Varsinkin matematiikka ja fysiikka vetivät räppäriä puoleensa, vaikka Pyhimys väittää, ettei ole koskaan ollut erityisen hyvä laskemaan.

Lukioaikana matematiikanopettaja huomasi, että Pyhimys oli aineessa hyvin lahjakas, sillä tämä oli saanut kokeesta kympin, mutta ratkaissut tehtävät tavalla, jota lukiossa ei opetettu. Opettaja suositteli hänelle lukion jälkeen matemaattista alaa.

Lukion jälkeen Pyhimys haki Teknilliseen korkeakouluun, pääsi sisään, mutta kiinnostus lakkasi ennen kuin yhtään opintopistettä oli plakkarissa.

Alkoivat vuodet hampurilaisravintoloissa.

– Olin kolme tai neljä vuotta Carrolsissa ja Hesessä, ennen kuin pääsin yliopistoon, mies kertoi Vain elämää -ohjelmassa.

Pyhimyksen äiti nimittäin tiesi, että Helsingin yliopistoon voi päästä pelkän ylioppilastodistuksen ja haastattelun perusteella. Ei siis pääsykoetta. Pyhimys pääsi sisään.

Matematiikkaa opiskellessaan – opetusharjoittelua tehdessään ja gradun siintäessä edessä – musiikkiura lähtikin vetämään.

Hyvin sujuneet opinnot jäivät kesken jo toisen kerran.

Pyhimyksen kuulijajoukko on kasvanut vähitellen.

Nyt yhä isompi joukko on löytänyt räppärin, joka on tehnyt hämmentävän monenlaista: Pyhimys-nimen lisäksi hän on levyttänyt Lika-Akina sekä Teflon Brothers -, Ruger Hauer -ja Opium-yhtyeissä, kirjoittanut sanoituksia muille artisteille (muun muassa Kasmirin hitin Vadelmavene), työskennellyt JVG:n ensimmäisenä managerina ja perustanut ohjelmatoimiston – ja edelleen hän työskentelee myös Universal-levy-yhtiön Johanna-levymerkin tuotantopäällikkönä.

– Kun parikymppiset artistit sanovat (levy-yhtiössä) minulle, että heillä on sivuprojekti, tyrmään ajatuksen ja sanon, että keskity olennaiseen. He sanovat: ”Onhan sinullakin vaikka mitä!” Vastaan kysymyksellä, että haluatteko tehdä läpimurron vasta 37-vuotiaana? Pyhimys kertoi IS:lle 2018.

Vuonna 2019 oli Pyhimyksen momentum. Hän pokkasi Emman kaiken kaikkiaan kuudessa sarjassa: vuoden miessolisti, vuoden hiphop / R&B, vuoden albumi, vuoden biisi, yleisöäänestyksellä valittu vuoden artisti ja vuoden striimatuin biisi. Artisti teki historiaa muun muassa olemalla historian vanhin hiphop / R&B -palkinnon voittaja.

– Aika kreisi fiilis. Toki ajattelen, että on jokunen patsas olisi tulossa, mutta tämä ylitti kaikki odotukset. Tosi vaikeaa kuvailla tätä tilannetta. Ehkä huomenna irtoaa parempia analyyseja. Vähän kuin urheilijalta kysyisi, että miksi voitit tai miksi hävisit, Pyhimys pohti IS:lle gaalan jälkeen.

Vuosien tekemisen jälkeen Pyhimys osaa nauttia menestyksestä, tunnustuspalkinnoistakin, kuten Emma-ehdokkuuksista.

– Onhan se hyvä, että palkitaan muutakin kuin kuplien puhaltelua.

Ja tällä Pyhimys tarkoittaa nopeasti pinnalle nousseita tai nostettuja artisteja ja yhtyeitä, joilla on ehkä ollut himo huipulle, muttei mitään sanottavaa pidemmän päälle. Eikä oikein mitään, mihin yleisö voisi tarttua.

Pyhimys tarkentaa, että eri ikäisiltä artisteilta odotetaan eri asioita.

– Artistin pitäisi pitää naamari päällä kolmekymppiseksi asti, koska silloin nuori yleisö pystyy paremmin heijastamaan heihin toiveitaan. Keski-ikäiset kuulijat eivät halua enää heijastella mitään, he haluavat rehellisyyttä.

Minä-muotoon kirjoitetuissa kappaleissa seikkaileva Pyhimys liikkuu samoissa maisemissa kuin Mikko Kuoppala on liikkunut. Nuoruusvuosien asuinpaikka Malminkartano on myyttinen Maltsu ja muutenkin sanoitusten äärellä miettii, ovatko tarinat Kuoppalan päiväkirjamerkintöjä.

Eivät kuulemma ole. Ne ovat sanoittajan mukaan kärjistyksiä ja väritettyjä totuuksia, mutta viime vuosina Pyhimys on pyrkinyt siihen, että ”sanoitusten sarjakuvahahmo inhimillistyy”.

Ja sitten paljastuu yksi Kuoppalan suosion tekijöistä: epäjohdonmukaisuus, siis ristiriitainen rehellisyys.

– Olen miettinyt, että mitä tarjottavaa minulla on sanoittajana, jos teksteistä riisutaan teinimaailman melodramaattisuus. Aikuisuudesta kirjoittaminen on mielestäni tylsää, se ei ole yhtään coolia. Mutta samalla liputan sen puolesta, että miksi ylipäätään pitäisi olla cool?