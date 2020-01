Vuoden 2018 X Factor Suomi -voittaja hävisi julkisuudesta kuin tuhka tuuleen: 27-vuotias kaunotar työskentelee nyt rakennusmaalarina

Tika voitti X Factor -kilpailun vuonna 2018, mutta on sen jälkeen pysytellyt poissa parrasvaloista. Nyt hän tekee paluun julkisuuteen UMK:ssa.

Yle julkisti tiistaina tämän vuoden Uuden Musiikin Kilpailun ehdokkaat. Yksi kuudesta euroviisuedustajan paikkaa tavoittelevista on 27-vuotias Tika.

– Tämä on niin maagista ja epätodellista. Olen katsonut euroviisuja lapsesta asti ja ajattelin, että haluan olla mukana, räiskyvän energinen Tika henkäisee.

Kilpailut eivät ole Tikalle vieraita, sillä hän voitti Suomen X Factor -kisan vuonna 2018. Hän kisasi tuolloin Saara Aallon tiimissä, joka kokeili viisumenestystään samaisena vuonna.

Tika kertoo, että julkaisi kisan jälkeen singlen ja keikkaili jonkin verran. Sittemmin hän on kuitenkin keskittynyt enemmän myös toiseen työhönsä rakennusmaalarina.

– Isäni sanoi minulle, että minun täytyy hankkia joku työ. Tai no, ainakin koulutus. En ollut opiskellut mitään lukion jälkeen.

– Sitten ajattelin, että okei, rakennusmaalarin tutkinto kahdessa vuodessa, kuinka kamalaa se voi olla! Ja oikeastaan se on ihan mahtavaa. Voin kuunnella musiikkia samalla kun maalaan, aurinkoinen nainen nauraa.

Lapsena 1,5-vuotiaana Nepalista adoptoitu Tika haluaa pitää jalkansa maassa, vaikka UMK-paikka lohkeaisikin.

– Rakastan sitä kontrastia. Voin näyttää tältä ja se on mahtavaa, mutta työnteko – seinien maalaaminen likaisissa vaatteissa – pitää minut maan tasalla. Elämään tarvitsee tasapainoa, hän pohtii.

Vaikka Tika rakastaa esiintyä suurilla lavoilla, on kuitenkin yksi paikka, missä hän ei kehtaa laulaa – maalatessaan.

– Haluaisin laulaa niin paljon aina maalatessani, mutta en uskalla! Olen tosin kuvannut muutamia videoita Instagramiin laulaessani töissä, hän nauraa.

Tikan UMK-kappale on nimeltään I Let My Heart Break. Hän innostui kappaleesta heti, kun se esiteltiin hänelle.

– Rakastuin siihen. Tämä laulu vain odotti oikeaa hetkeä tulla esitetyksi, hän hehkuttaa.

– Olen harjoitellut laulamalla paljon. Oikeastaan olen laulanut paljon peilin edessä, jotta näkisin, miten esiinnyn.

Catharina Zühlke (vas), Sansa, Aksel Kankaanranta, Erika Vikman, Tika ja laulutrio F3M (keskellä edessä) kisaavat UMK:ssa.

UMK20-kilpailun voittaja edustaa Suomea kevään euroviisuissa Rotterdamissa Alankomaissa.

Avoin kilpailu on tehnyt tänä vuonna paluun, sillä viimeisten kahden vuoden aikana Suomen viisuedustaja on valittu ilman karsintaa. Viime vuonna Suomea edustivat Darude ja Sebastian Rejman ja vuonna 2018 Saara Aalto. Kilpailijat ovat valinneet YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakasen luotsaama, musiikkialan pioneereista muodostunut raati.