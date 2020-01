Se kerta kun Metallican Kirk Hammett autonsa varastetulla viinalla täytti – uutuuskirja kertoo muusikoiden nuoruudentempauksista

Jon Wiederhornin uutuuskirja kertoilee lukuisia tarinoita metallilegendojen nuoruuden päivistä.

Slayerin kitaristi Gary Holt muistelee Raising Hell -uutuuskirjassa huuruista 80-lukua, kun hän soitti vielä Exoduksessa yhdessä sittemmin Metallican myötä maailmanmaineeseen nousseen nuoren kitaristin, Kirk Hammettin kanssa.

Kerran kaksikko “ratsasi” palaneen kaupan kotinsa lähellä ja sieltähän löytyi sitä itseään, eli alkoholia.

– Meillä oli tapana kierrellä klubeja ja bileitä. Otimme mukaan mitä halusimme, viinaa ja mikrofoneja, Holt turinoi.

– Tai sitten menimme pieniin paikallisiin musiikkiliikkeisiin, jos todella tarvitsimme jotain ja… no, sanotaan suoraan, että pöllimme ne. Kieliä ja efektejä. Emme edes pitäneet sitä varastamisena. Pidimme niitä meille kuuluvana omaisuutena.

Gary Holt

Entäpä se viinavarkaus?

Nuorten muusikoiden asunnon lähellä oli Wagon Wheel -niminen viinakauppa, joka paloi.

– Meillä ei ollut mitään tekemistä sen palon kanssa, mutta kun palo oli saatu sammumaan, menimme sisään. Otimme aikamoisen riskin vain saadaksemme alkoholia. Pullojen muoviset korkit olivat kaikki sulaneet. Kirkillä oli siihen aikaan vanha Buick. Täytimme sen takakontin ääriään myöten viskipulloilla. Olimme varsinaisia sieppaajia. Nuo jutut olivat pieniä asioita, mutta ne tekivät Exoduksesta upean – se nälkä ja kunnianhimo, joka meillä oli.

K.K. Downing ja Glen Tipton Helsingissä vuonna 2005.

Kirjasta käy ilmi, että viinan ja mikrofonien pölliminen oli yleinen tapa tuon ajan metallipiireissä. Judas Priestin kitaristi Glenn Tipton tunnustaa kirjassa syyllistyneensä samanlaisiin rikkeisiin.

– Kun aloittelimme, suljettujen baaritiskien ympärillä tapasi olla iso häkki. Niinpä aina kun saavuimme uuteen paikkaan, ensimmäiset 10 tai 15 minuuttia kului siihen, kun yritimme pölliä alkoholia. Meillä oli ihan oma työkalukin, jolla pystyimme ujuttamaan pulloja itsellemme sieltä häkin sisältä.

Myös mikit kelpasivat Priestin pojille.

– Emme koskaan kieltäytyneet ilmaisesta mikrofonista. Olisimme saaneet sellaisen koska tahansa käytettynä 30 punnalla, mutta DJ:t olivat tuolloin vihollisiamme. He eivät soittaneet livemusaa, joten he olivat kohde. Usein tiskijukat olivat tosi mukavia, joten olihan se vähän noloa. He tulivat aina kyselemään, että olemmeko nähneet hänen mikkiään? Ei, emme tietenkään, vastasimme ja seuraavana päivänä myimme sen.

Rob Halford

Priestin laulaja Rob Halford myöntää, että varastelu sai heidän lavashow’nsa näyttämään paremmalta.

– Soitimme jossain ja jos siellä sattui olemaan valoja, me nappasimme aina yhden heittimen mukaan. Meidän ensimmäinen valokalustomme koostui pelkästään varastetuista valoista. Ajattelimme aina, että eivät he huomaa, jos yksi niistä puuttuu. Ja eiväthän he koskaan huomanneetkaan.