Celine Dionin äiti ”Maman Dion” kuoli 92-vuotiaana

Celine Dionin laulajatähdeksi nostanut äiti kuoli.

Etenkin Titanic-elokuvan tunnusbiisistä maailmankuulun laulajatähti Celine Dionin äiti on kuollut pitkällisen sairauden jälkeen, tiedotti Dion perjantaina.

– Maman, rakastamme sinua niin paljon... Omistamme tämän illan esityksen sinulle ja laulan koko sydämestäni, kertoi tähti, joka nousee lavalle Miamissa myöhemmin perjantaina.

Therese Dion oli kuollessaan 92-vuotias. Hänellä on 14 lasta, joista nyt 51-vuotias Celine on nuorin. Therese avitti tyttärensä laulajauralle lähettyään tämän 12-vuotiaana nauhoittaman kasetin kanadalaiselle musiikkituottajalle 1981. Tuottaja Rene Angelil oli vaikuttunut nuoren Celinen lahjakkuudesta ja he päätyivät lopulta naimisiin keskenään 1994. Angelil kuoli lähes päivälleen neljä vuotta sitten.

Celine Dion on myynyt maailmanlaajuisesti huimat 250 miljoonaa levyä.

Therese Dion, joka tunnettiin kotimaassaan Kanadassa nimellä ”Maman Dion”, loi omaa uraa muun muassa tv-kokkina sekä tukemalla säätiönsä kautta vähävaraisten perheiden koululapsia Quebecissa.

– Koko Quebecin yhteisö suree hänen poismenoaan, totesi provinssin pääministeri Francois Legault.

Celine Dion on parhaillaan ensimmäisellä maailmankiertueellaan vuosikymmeneen promoten uusinta albumiaan Courage. Celine Dion konsertoi Helsingin Hartwall-areenalla kahtena iltana elokuun lopulla.