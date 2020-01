MTV: Pyhimys ei osallistu tämän vuoden Emma-gaalaan – ”En voi juhlia siellä, jos on tällainen epäoikeudenmukaisuus olemassa”

Räppäri Pyhimys eli Mikko Kuoppala ilmoitti MTV:lle, ettei hän aio osallistua tämän vuoden Emma-gaalaan. Vuosi sitten Kuoppala voitti kyseisessä gaalassa kuusi palkintoa.

Räppäri Pyhimys eli Mikko Kuoppala pokkasi viime vuoden Emma-gaalassa kaikkiaan kuusi palkintoa. Mies tuli samalla tehneeksi historiaa, sillä hän voitti jokaisen kategorian, jossa oli ehdolla.

Tämän vuoden Emma-gaalassa Kuoppalaa ei kuitenkaan nähdä. Mies totesi MTV:lle antamassaan haastattelussa, että päätöksen taustalla on edesmenneen artistin MKDMSK:n eli Atte Toikan jättäminen vaille ehdokkuuksia. Kuoppala tuotti 21-vuotiaana kuolleen Toikan esikoisalbumin valmiiksi viime tammikuussa.

– En ole menossa Emma-gaalaa edustamaan. En voi juhlia siellä, jos on tällainen epäoikeudenmukaisuus olemassa, Kuoppala täräytti MTV:lle.

Muusikko Atte Toikka menehtyi tammikuussa vain 21-vuotiaana.

Kuoppala kertoi MTV:lle, etteivät he olleet Toikan kanssa läheisiä ystäviä, mutta he olivat kotoisin samasta lähiöstä. Kuoppala totesi näin ollen velvollisuudekseen auttaa ja saattaa Toikan projektin päätökseen.

– Olen yhteistyössä Aten läheisten kanssa saattanut levyn ulos. Joku tietenkin ajattelee, että levy on tehty kuoleman jälkeen, mutta ei ole. Tuottaja tiesi täysin, mitä Atte on halunnut siinä sanoa. Ainoa, mitä siihen on tehty, on minun säkeistöni, Kuoppala kertoi.

Toikan niin ikään MKDMSK nimeä kantava albumi ilmestyi lopulta 8. marraskuuta 2019. Albumin suurimmaksi hitiksi nousi kappale nimeltä Surullinen klovni, jolla kuullaan myös Kuoppalaa. Kappaletta on kuunneltu musiikkipalvelu Spotifyssa yli kahdeksan miljoonaa kertaa.

Viime vuoden Emma-gaalassa Pyhimys teki historiaa voittamalla kaikki kuusi kategoriaa, joissa hän oli ehdolla.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kuoppala kritisoi Emma-gaalaa Toikan jättämisestä ehdokaslistojen ulkopuolelle. Kun ehdokkaat julkaistiin joulukuussa, kyseenalaisti Kuoppala Instagramissa avoimesti ratkaisua, johon ehdokkaista päättävä taho oli toiminnassaan päätynyt. Asia herätti tuolloin runsaasti keskustelua myös sosiaalisessa mediassa.

Kun tämän vuoden Emma-gaalan ehdokkaat julkaistiin, purkivat Toikan fanit turhautumistaan Emma-gaalan virallisella Instagram-sivulla ehdottaen räppäriä palkinnon saajaksi postuumisti. Kommentteja kertyi tuhansittain.

– Kyllä Mikidimaskinn kuuluisi olla ehdokkaana vaikkakin postuumisti, mutta kysymys kuuluu ovatko musiikki/levy-yhtiöt ehdottaneet häntä palkinnonsaajaksi? kommentoi eräs.

– Meni kyllä arvostus täysin koko gaalaan ja tuomaristoon. Ensiks jos sääntöjä ei ole kirjattu, miten ne voivat olla päteviä ja miten niistä voi ulkopuoliset tietää? Toiseks minkä takia postuumeja ei voida palkita? Maskilla on kuitenkin yksi tän vuoden kuunnelluista biiseistä, komppasi toinen.

Pyhimys eli Mikko Kuoppala on tullut tutuksi muun muassa Teflon Brothers ja Ruger Hauer -yhtyeistä.

Teflon Brothers sekä Ruger Hauer -yhtyeistä tuttu Kuoppala on viime vuosien aikana luonut vakuuttavaa uraa myös sooloartistina taiteilijanimellä Pyhimys. Miehen tunnetuimpia soolokappaleita ovat muun muassa Jättiläinen sekä Kynnet, kynnet.

Helmikuussa 2019 järjestetyssä Emma-gaalassa Kuoppala palkittiin kaikkiaan kuudella Emmalla. Mies pokkasi gaalasta vuoden miessolistin, vuoden biisin, vuoden hip hop / R&B:n, vuoden albumin, vuoden striimatuimman biisin sekä vuoden artistin Emma-patsaat. Tänä vuonna Kuoppala jäi kokonaan vaille ehdokkuuksia.