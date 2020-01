Tuure Kilpeläinen kasvoi bassolla covereita soitelleesta pojasta platinaa myyväksi muusikoksi – kiittelee vanhempiaan onnellisesta lapsuudesta

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani viimeistelee uutta levyä ja keikkailee ahkerasti. Kilpeläistä aiemmin vaivannut kirjoittajan blokkikin on selätetty.

Talviaikaan siirretyt kellot ovat hämärtäneet Katajanokan jo alkuillasta. Tihuuttaa. Joku ropaa vielä purjevenettään satamarannassa. Kahvilan ikkunasta maisema näyttää yllättävän romanttiselta. Ovi käy. Tuure Kilpeläinen pelmahtaa sisään tutussa huopahatussaan. Muusikko tuo mukanaan hämärään ravintolaan pieniä valon pisaroita vasten pimeää.

Kilpeläinen puhaltelee höyryjä pois kahvimukista. Puhumme biisinkirjoittamisesta. Se on minä joka hajoaa -sinkku ilmestyi marraskuun ensimmäisenä päivänä, mutta uusi pitkäsoitto saa vielä odottaa.

– Nyt on kirjoitusvaihe menossa. Huomaan, että tekstieni lähtökohdat – vaikka tämä kuulostaakin kliseeltä – ovat aika omakohtaisia. Asioita, jotka askarruttavat emotionaalisesti.

Kilpeläinen luottaa vanhaan käyttöjärjestelmään. Hänen muistikirjansa on täynnä pieniä ja kiinnostavia juttuja, jotka eivät ole vielä muodostuneet biiseiksi.

– Käyn niitä läpi. Se on sellaista, että haavilla kerää juttuja pitkiä aikoja ja lopulta alkaa kertymään tietynlaista massaa. Mutta paljon pitää myös lapioida paskaa eli kirjoittaa paljon.

Kilpeläinen on keikkaillut ja levyttänyt Kaihon Karavaanin kanssa jo kymmenen vuotta. Alkuräjähdys on ohi, ja nyt ideoiden eteen pitää tehdä töitä.

– Entistä hankalampaa on ollut, kun on kirjoittanut niin paljon, lukuisille muillekin artisteille biisejä tehnyt artisti huokaa.

– Kyllä se runosuoni alussa virtasi helpommin ja pursui kaikkea mahdollista. Nyt tietyt jutut on jo käsitelty. Haluan ylittää ne tai ainakin tehdä eri tavalla. En halua mennä kaavoihin, koska en ole itsekään se sama.

Uusi levy ilmestyy ensi maaliskuussa, eli kirjoittajan blokki, tyhjän paperin kammo on selkeästi selätetty.

– Pitkin syksyä mietin, että ei tästä tule mitään. Parahtelin itselleni ja aloin syyllistää. Homma ei virrannut rennosti, mutta luottamus löytyi tämän uuden biisin myötä. Se avasi.

Kilpeläinen on biisiä kirjoittaessa vanhan liiton miehiä. Häntä ei nähdä sävellysseminaareissa tai biisintekoleireillä.

– Omien laulujen kohdalla en voi mennä sellaisiin ja tehdä vain jotain mukavaa laulua. Biisin pitää olla minulle totta.

Muusikko ottaa jälleen esimerkiksi uuden sinkun.

– Soitettiin sitä yleisölle. Siinä on se hakkaava piano ja jännite. Mä näin kun ihmiset reagoi kappaleeseen ruumiillaan, ja sitä lopun vapautusta on upea katsoa.

Edellisestä levystä Surusilmäinen kauneus on jo yli kolme vuotta.

Pelkäätkö, että paikkanne auringossa on mennyt tässä ajassa?

– Sellainen ajatus voi kyllä hiipiä mieleen, varsinkin kun elämme aika nopeatempoisessa maailmassa. Mutta tien päällä bändi elää omaa elämäänsä ja siellä se todellinen suosio punnitaan. Monet paikat ovat täynnä ja ollaan saatu sellaistakin yleisöä, joka ei ole koskaan nähnyt meitä. Ollaan saatu naisten äijät messiin, mikä on kova juttu, että he ovat hyväksyneet meidät.

Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani on tehnyt pohjatyönsä perinteisesti: kyntänyt ruosteisella Transitilla monta vuotta pitkin maita ja mantuja. Liksaakaan ei aina tullut, mutta kivijalka saatiin perustettua.

– Sieltä ei sitten ihan heti tulla alas, keikkamuusikko näkee.

Pysytäänpä vielä hetki niissä alkuajoissa. Kuinka bassolla pienessä huoneessaan covereita soitelleesta nuoresta kouvolalaispojasta tuli platinaa myyvä laulaja ja lauluntekijä?

– Merkittävää on, että olen elänyt onnellisen varhaislapsuuden. Asuttiin rivitalossa Kouvolassa. Sitten vanhempani erosivat kun olin kymmenen, ja se oli traaginen juttu. Muutettiin äidin kanssa Lehtomäen lähiöön. Siellä oli vähän raffimpi meininki. Isä muutti jossain vaiheessa Lappeenrantaan. Hän myi siellä autoja. Minä olin monena kesänä siellä kesäduunissa – pesemässä niitä autoja. Sieltä tienasin rahat ensimmäiseen bassoon ja mankkaan. Faija oli aika tiukka, eikä antanut rahaa. Itse piti tienata. Se oli minusta ihan hienoa kasvatusta.

Nuori mies kuunteli Beatlesia, Rolling Stonesia ja David Bowieta. Isä pyöritti Elvistä.

– Ne räjäyttivät nuoren pojan mielen ja siitä alkoi vimmainen esiintyminen peilille mattopiiskan kanssa, Kilpeläinen nauraa muistolle.

Läksyt eivät kiinnostaneet. Bändihommat sitäkin enemmän. Vanhalla kaupungintalolla opeteltiin soittamaan, ideoita ja oppia imettiin muilta soittajakavereilta.

– Se oli perushommaa. Stray Cats jätti lähtemättömät jäljet. Läskibasso ja se ryminä. Kouvola oli aika virkeä bändihommissa. Peer Günt soitti viereisessä kämpässä, ja ne oli jumalasta seuraavia. He olivat hyvä esimerkki siitä, että jätkät soittaa rokkia ja sillähän voi pärjätä.

– Olin katsomassa heitä ja mua jännitti niin paljon, että raavin kädet verille. Keikan jälkeen korvat vinkui ja olin vain ihan, että vau!

Tärkein nuoruuden musiikkimuisto liittyy silti isään, jolla oli autossa Johnny Cashin kasetti.

– Automatkat kuunneltiin sitä yhtä ja samaa Cashin kasettia. Aika romanttinen kuva muuten, että ajetaan yhdessä maantietä ja kantri soi. Edelleen kun kuulen Cashia, niin se on iskä ja lapsuus.

Kilpeläinen istuu hetken hiljaa muistojensa keskellä. Hymyilee. Pudistaa päätään ja palaa takaisin nykyhetkeen. Nykyhetkeen, jossa tehdään uutta levyä.

Tällä kertaa meininki on toinen kuin aiempien albumien kanssa. Bändi on päättänyt palkata tuottajan studioon. Kunnia on langennut J. Karjalaisenkin kanssa soittaneelle Janne Haavistolle.

– Jannen rooli on sanoa meille, että lopettakaa jauhaminen. Hän huutaa aina vaan, että ”musaa!”. Me ollaan tehty tätä hommaa niin pitkään ja meillä on sellainen perisynti, että analysoidaan asioita puhki. Janne on nähnyt meidät keikoilla ja haluaa mennä fiilis edellä. Janne näkee meidän vahvuudet, joka on rönsyävässä livesoitossa ja hän haluaa tuoda sitä esiin.

Niin ne keikat. Niitä Kaihon Karavaani puskee jatkuvalla syötöllä. Tämä vuosi on ollut kiireinen, ja edellinen vuosi oli vielä täydempi.

– Se sopii meille. Ollaan kaikki soittajia ja halutaan kiertää. Soittovire pysyy hyvänä kun sitä tekee. Puolen vuoden tauko, niin me ollaan kaikki ihan pihalla.

Kilpeläinen on perheellinen mies, kuten koko bändi.

Vanha sanonta kuuluu, että kyllä huonokin keikka kotiolot voittaa.

Allekirjoitatko tämän?

– Kun on koko viikon kokannut muksuille ja sitten lähdet kymmenen jätkän kanssa tuonne ja laitat bileet pystyyn, niin eihän se haittaa, Kilpeläinen nauraa hersyvästi.

– Mutta en allekirjoita väitettä. Kotiolot ovat asia, jotka ovat todella jees. Mulla on hyvä balanssi reissata ja olla himassa.