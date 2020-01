Kolmen lapsen äiti Johanna jätti työnsä ja lähti tavoittelemaan unelmaansa – neljä kuukautta myöhemmin ”Suomen Sabrinalla” on suuret suunnitelmat

Johanna Kuvaja jätti vuonna 2019 opettajan työnsä ja aloitti rohkeasti laulajanuran. Uusi biisi on tulossa tammikuussa.

Johanna Kuvajan Shower-kappale ja sen video nousivat puheenaiheeksi syksyllä. Tamperelaisen opettajan omakustanteena julkaisema biisi herätti kansainvälistä huomiota – ja kysymyksen: onko hän Suomen Sabrina?

Nyt pari kuukautta videon julkaisun jälkeen Kuvaja kertoo IS:lle, että kysyntää riittää edelleen sekä Suomessa että maailmalla.

Erityisesti huomiota on tullut hollantilaisen Winkelwagenshow’n kautta. Se on antanut Kuvajalle mahdollisuuden kertoa Showerista omassa ohjelmasarjassa, joka kuuluu viidessä eri maassa 104 eri radiokanavalla. Shower soap show käy siis läpi biisin syntytarinaa siitä, kuinka australialainen nettituttu kuvasi itseään suihkussa... ja Kuvaja keksi hittibiisin hokeman: Can I See You In The Shower?

Haastatteluja Kuvaja on antanut muun muassa Yhdysvaltoihin.

– Biisi on noin 50 radioaseman soittolistoilla eri maissa, hän kertoo.

Kuvaja ei aio jäädä yhden biisin ihmeeksi. Muun muassa David Bowien ja Phil Collinsin kanssa työskennellyt lontoolainen miksaaja-tuottaja Sefi Carmel on viimeistellyt Kuvajan kanssa tämän uutta kappaletta.

Balladi Back For Good julkaistaan näillä näkymin tammikuun loppupuolella.

– Se antaa minusta sitten vähän toisenlaisen kuvan.

Vihjailevaa linjaa ei kuitenkaan olla lopullisesti kuoppaamassa, sen Kuvaja suunnittelee kaivavansa esiin taas seuraavalle, kolmannelle sinkulleen.

Carmel puhuu Kuvajasta myös levy-yhtiötutuilleen. Tavoite on nousta omakustanteiden tekijästä ison levy-yhtiön artistiksi.

– Sefin mielestä olisin levy-yhtiölle valmis paketti, Kuvaja sanoo.

Suomessakin kappaleeseen on reagoitu.

– Kotkassa biisistä ollaan työstämässä heviversiota. Saa nähdä millainen siitä sitten tulee!

Sabrina on italialainen laulaja, joka keikkailee edelleen yli 30 vuotta sitten julkaistun Boys-hitin ja sen paljasta pintaa sisältävän videon kannattelemana. Kuvaja ei Sabrina-vertauksista hätkähdä – ja onpa häntä kuulemma syksyn kuluessa verrattu myös Samantha Foxiin ja Pamela Andersoniin.

– Tarkoitus onkin herättää huomiota, hän sanoi jo Showeria julkaistessaan.

Kun joku on tietysti syyttänyt häntä huomion kalastamisesta helpoin keinoin, Kuvaja kommentoi, että tietää kyllä itse osaavansa tehdä musiikkia.

– Jos joku ajattelee, ettei minulla ole muuta vilautettavaa kuin tissit, voin vilauttaa myös musiikin maisterin papereita, hän sanoi videon julkaisun yhteydessä IS:lle.

Heittäytyminen opettajan työstä kolmen lapsen yksinhuoltajana vuosia jäissä olleen laulajauran lämmittäjäksi ja omakustanteiden tekijäksi on herättänyt myös ihailua.

– Olen saanut paljon palautetta rohkeudesta. On sanottu, että olen antanut inspiraatiota: ei kannata välittää muiden puheista vaan tavoitella rohkeasti unelmia!