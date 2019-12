Hollywood-tähti Zac Efron joutui hengenvaaraan kesken tv-kuvausten – lennätettiin helikopterilla sairaalaan

Zac Efron joutui vaaralliseen tilanteeseen kuvatessaan uutta extreme-sarjaansa.

Hollywood-tähti Zac Efron, 32, pääsi lähes hengestään uuden dokumenttisarjansa kuvauksissa Papua-Uusi-Guineassa. Sarjan nimi on – kenties hieman ironisesti – Killing Zac Efron (suom. Tappamassa Zac Efronia).

Sarjan nimelle saatiin lähes katetta, sillä muun muassa The Daily Telegraph kertoo Efronin sairastuneen vaaralliseen, lavantaudiksi epäiltyyn bakteeritautiin juuri kesken kuvausten juuri ennen joulua. Tähden vointi muuttui nopeasti kuolemankamppailuksi ja hänet jouduttiin lennättämään helikopterilla sairaalahoitoon Australiaan.

Efron kuvasi matkallaan uutta dokumenttisarjaa.

Brisbanessa Efron kiidätettiin suoraan sairaalaan. Näyttelijä sai hoitoa sairaalassa useiden päivien ajan, kunnes sai lääkäreiltä luvan lentää takaisin kotiin Yhdysvaltoihin jouluaattona.

Efronin uskotaan viihtyneen Papua-Uusi-Guineassa jo joulukuun alusta lähtien. Hollywood Reporterin mukaan dokumentaarisessa sarjassa seurataan, kuinka Hollywood-tähti sukeltaa suoraan alkukantaisen saaren viidakkoon 21 päiväksi.

– Rakastan heittäytyä tilanteisiin, joissa pääsen haastamaan itseäni joka tasolla. Odotan innolla, mitä nämä kartoittamattomat polut ja odottamaton seikkailu tuovat tullessaan, Efron sanoi marraskuussa ennen lähtöä matkalleen.

Sarjan kuvaukset meinasivat koitua tähden kohtaloksi.

Lavantauti on Salmonella Typhi -bakteerin aiheuttama vakava yleisinfektio, joka tarttuu saastuneen ruoan tai juoman välityksellä. Oireina on 1–2 viikon kuluttua tartunnasta alkava päänsärky, kuume, sairaudentunne, vatsakipu ja pahoinvointi. Lavantaudilta voidaan osin suojautua rokotuksella. Se on hoitamattomana vaarallinen. (Terveyskirjasto)

Zac Efron on valloittanut valkokankaita jo vuosien ajan. Alunperin mies nousi julkisuuteen High School Musical -elokuvista.