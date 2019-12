Rammsteinn-yhtyeen nokkamies Till Lindemann teki niin rajun musiikkivideon, että se saa voimaan pahoin

Varoitus! Juttu saattaa järkyttää herkempiä lukijoita. Till Lindemannin ja Peter Tägtgrenin uunituore musiikkivideo sisältää runsaasti väkivaltaa sekä alastomuutta.

Saksalaisyhtye Rammsteinin nokkamies Till Lindemann sekä ruotsalaismuusikko Peter Tägtgren yhdistivät hiljattain voimansa ja panivat pystyyn Lindemann-duon, jonka esikoisalbumi F&M ilmestyi viime marraskuussa.

Nyt kaksikko on julkaissut yhteistyöprojektinsa tiimoilta myös uuden musiikkivideon, joka on tehty tuoreelta albumilta löytyvälle Ach so gern -kappaleelle. Video julkaistiin Youtubessa tapaninpäivänä eli 26. joulukuuta.

Uunituore musiikkivideo on kuitenkin sisällöltään yhtä roisi kuin mitä myös Lindemannin luostaamalta Rammstein-yhtyeeltä on vuosien varrella totuttu näkemään. Videota ei tarvitse katsoa edes puoliväliin nähdäkseen, kuinka esimerkiksi Lindemanin esittämää hahmoa lyödään kahdesti kasvoihin.

Lisäksi Ach so gern -videolla nähdään runsaasti alastomuutta, verta ja väkivaltaisia kohtauksia. Lindemannin roolihahmoa muun muassa potkitaan virkavallan toimesta tämän maatessa verisenä maassa, kun taas Tägtrenin esittämä hahmo raahaa täysin alastonta naista perässään lumihangessa.

Kuvakaappaus Ach so gern -videosta.

Youtubessa julkaistuun musiikkivideoon ei ole avattu kommentointia lainkaan. Sitä on kuitenkin katsottu yli 700 000 kertaa. Rumba-lehti arvioi perjantaina julkaisemassaan artikkelissa, että video poistunee Youtubesta varsin nopeasti sen sisältävien väkivaltaisten kohtauksien vuoksi.

Lindemann on ennenkin joutunut kohujen keskelle musiikkivideoiden tiimoilta. Rammsteinin palatessa 10 vuoden mittaiselta tauoltaan maaliskuussa 2019, aiheutti yhtyeen julkaisema, Deutchland-kappaleelle tehty video suurta paheksuntaa maailmanlaajuisesti.

Yli yhdeksänminuuttinen video piti niin ikään sisällään paljon väkivaltaa ja sen sisältämä kohtaus, jossa bändin jäsenet on puettu keskitysleirivangeiksi ja heidät hirtetään, suututti muun muassa Saksan juutalaisneuvoston johtajan Charlotte Knoblochin.

– – Bändi on todellakin ylittänyt kaikki rajat. Holokaustin trivialisoiminen on vastuutonta, Knobloch ärähti tuolloin.

Till Lindemann on tullut tunnetuksi muun muassa saksalaisyhtye Rammsteinin nokkamiehenä.

1990-luvulla perustettu Rammsteinn on aiemminkin ollut ikävissä otsikoissa. Sen albumeissa on käsitelty muun muassa sadomasokismia, homoseksuaalisuutta, insestiä, hyväksikäyttöä, nekrofiliaa, pyromaniaa, kannibalismia ja seksuaalista väkivaltaa. Vuonna 2009 yhtyeen hittialbumin Liebe ist Für Alle Da esillepano kaupoissa kiellettiin, koska siinä kuvattiin sadomasokismia.