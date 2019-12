Supersuosittu poikabändi lipui salaa Suomeen ja aiheutti faneille karvaan pettymyksen – julkaisi nyt paljonpuhuvia kuvia keskeltä Helsinkiä

Korealaispopparit jakoivat runsaasti kuvia Suomen-vierailultaan.

Helsinki-Vantaan lentokenttä täyttyi marraskuun alkupuolella innokkaista K-pop-faneista, kun supersuosittu korealaisyhtye BTS saapui Suomeen.

BTS eli Bangtan Boys on kansainvälisellä mittapuulla mitattuna kaikkien aikojen menestynein korealaisyhtye. Etelä-Koreasta lähtöisin olevan poikabändin muodostavat Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V sekä Jungkook.

Suomeen tulevia projektejaan edistämään saapuneet tähdet jättivät superfaninsa nuolemaan näppejään, sillä tähdistä ei näkynyt lentokentällä vilaustakaan.

Nyt BTS on julkaissut sosiaalisen median tileillään, kuten Facebookiin ja Twitteriin otoksia Suomen-matkaltaan. Kuvien yhteydessä kerrotaan, että tähdet vierailivat pohjoisessa kuvaamassa uutta materiaalia erilaiseen käyttöön. Yhtye on julkaissut niin sanotuksi Winter Packageksi kutsutusta kuvapankista otoksia fanien nähtäväksi.

Kuvissa tähdet muun muassa poseeraavat Kauppatorilla ja laskevat mäkeä lumisissa maisemissa.

BTS teki debyyttinsä vuonna 2013 kappaleella No More Dream. Yhtye oli historian ensimmäinen eteläkorealainen yhtye, joka myi kultaa myös Yhdysvalloissa. Toistaiseksi BTS on myös ainoa eteläkorealainen bändi, joka on ollut ehdolla Grammy-palkinnon saajaksi.

Yhtye on käsittämättömän suosittu myös sosiaalisessa mediassa. Pelkästään sen Instagram-tiliä seuraa yli 20 miljoonaa käyttäjää. Myös Twitterissä seuraajia on 18 miljoonaa ja Facebookissa lähes 10 miljoonaa.