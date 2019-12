Ruotsalaisbändin Talvisota-video sai lähtöpassit YouTubesta – yhtyeen laulaja tulistui: ”Suomen valtio poisti videomme”

Sabaton-yhtye on ihmeissään Talvisota-videonsa poistamisesta.

Ruotsalainen Sabaton-yhtye on julkaissut YouTube-tilillään videon, jossa yhtyeen jäsenet syyttävät Suomen valtion sensuroineen heidän videotaan.

Yhtye tunnetaan siitä, että kappaleisiin ammennetaan inspiraatiota sotahistoriasta. Niinpä Sabaton on lanseerannut YouTubessa sotahistorialle omistetun kanavan, jossa käydään läpi historiallisia faktoja yhtyeen kappaleiden takana amerikkalaisen historioitsija Indy Neidellin johdolla.

Julkaisemallaan videolla Sabatonin jäsenet kertovat, että YouTube poisti heidän Talvisota-videonsa sen jälkeen, kun Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) oli tehnyt videosta valituksen. Sabatonin mukaan YouTube ilmoitti poistavansa videon tekijänoikeusrikkomuksen takia.

– Suomi, me rakastamme sinua. Mitä olemme tehneet suututtaaksemme sinut? yhtye kysyy YouTubessa.

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.

Yhtye hämmästelee päätöstä julkaisemallaan videolla ja vaatii KAVIlta selitystä tapahtuneelle. Yhtyeen laulaja Joakim Brodén ja historioitsija Indy Neidell kuvailevat olevansa tilanteesta ymmällään, sillä he eivät ole käyttäneet videossa mitään kuva- tai videomateriaalia, johon heillä ei olisi lupaa.

Brodén ja Neidell kertovat videolla heillä ja KAVIlla olevan yhteinen tavoite, eli historiallisen kuvamateriaalin säilyttämisen. Miehet ihmettelevät, miksi KAVI ei ole ollut heihin suoraan yhteydessä, jos videolla on käytetty jotain luvatonta materiaalia.

– Perukaa valituksenne. Emme ole mielestämme tehneet virhettä, ehkä te olette tehneet virheen. Tavoitteemme on sama. Perukaa se v***n valitus, Brodén jyrisee.

Sabaton-yhtyeen laulaja Joakim Brodén ei ole mielissään siitä, että yhtyeen Talvisota-video pistettiin pannaan.

Sabaton-yhtyeen fanit kommentoivat yhtyeen YouTube-videon kommenteissa olevansa tilanteessa harmissaan. Monet kummastelevat Suomen tekijänoikeuslakia ja sitä, ettei historiallisen kuvamateriaalin käyttö ole sallittua.

– Mitä helkkaria Suomi, YouTubessa kummastellaan.

– Boikotoikaa Suomea kunnes tämä on selvitetty, kommenteissa ehdotetaan.

Yhtyeen Talvisota-kappale kertoo siitä, miten suomalaiset puolustautuivat Venäjää vastaan talvisodassa. Yhtye on käsitellyt Suomen sotahistoriaa myös muissa kappaleissaan. Sabaton on julkaissut kappaleet White Death ja Soldier of 3 Armies, jotka kertovat Simo Häyhästä ja Lauri Törnistä.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut KAVIa kommentoimaan Sabatonin videosta noussutta kohua.