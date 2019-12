Onko tässä Suomen hämmentävin festari? Päissäänseisonnan SM-kisat, seksivälineralli ja lukuisia bändejä samassa maatalon pihassa keskellä ei mitään

Rockfestari Naamat on tapahtuma keskellä ei mitään, mutta silti kekkereiden liput myydään loppuun puolessa minuutissa. IS otti selvää, mikä festareista tekee niin erityisen.

Ilta-Sanomat vieraili Naamat-rockfestarilla heinäkuussa. Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 26.07.2019. IS julkaisee joulupyhien aikaan uudelleen vuoden suosituimpia juttuja.

Hiekkatie kiemurtelee keskellä keskisuomalaista idyllistä ja kesäistä maalaismaisemaa. Lampia ja metsää, peltoja ja niittyjä.

Yhtäkkiä kilometritolkulla jatkunut hiekkatie loppuu ja vastaan tulee valtava telttameri. Olemme perillä Muuramessa sijaitsevalla Tuomiston tilalla, missä Rockfestari Naamat juhli 20-vuotista taivaltaan 19.–21. heinäkuuta.

– Meillä oli laaja kaveriporukka, jonka kanssa aina juhlittiin, mutta tilat alkoivat käydä pieniksi. Vuonna 2000 yksi kaveriporukasta, Antti Kauppi, tuumasi, että hänen vanhempiensa kotitilaa alettiin kunnostaa maaseutumatkailukäyttöön ja tännehän mahtuisi ja olisi tilaa temmeltää, alkuperäiseen järjestäjäkolmikkoon kuuluva ja nykyinen festaripäällikkö Jukka ”Foto” Järvinen kertoo Naamojen syntyhistoriasta.

Jaakko Selin ja Foto Järvinen ovat järjestäneet Naamoja jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Kolmas perustajakolmikon jäsen, Antti Kauppi, joutui tänä vuonna jättämään festarit ensimmäistä kertaa väliin sairastumisen vuoksi.

Tämä sopi Kaupin vanhemmille enemmän kuin hyvin. Tuttujen bändejä kutsuttiin esiintymään, ja samaisena kesänä poikien 200 kaveria ja kaverin kaveria juhli tilalla sielunsa kyllyydestä maksaen lipusta 50 markkaa.

Vuosien varrella tapahtuma on laajentunut ja peltojen, navetan, aitan, ladon, riihen ja metsikön siimeksessä juhlii 1 000 asiakasta ja noin parisataa vapaaehtoista.

– Alunperin meillä oli suo, kuokka ja Jussi -tyyppinen mentaliteetti ja teimme kaiken yhdessä. Pikkuhiljaa rakentui porukka, jonka kanssa teemme edelleen, perustajakolmikkoon kuuluva Jaakko Selin kertoo.

Katso lisää tunnelmia Naamoilta artikkelin alussa olevalta videolta.

Vielä 20 vuotta ensimmäisten Naamojen jälkeenkin tapahtuma henkii jättimäisten kotibileiden tunnelmaa.

Suurin osa ihmisistä tuntuu tuntevan toisensa tai jos ei tunne, niin kohta tutustuu. Kaikki nauravat ja hymyilevät ja ovat loistavalla tuulella. Lauantai-iltapäivänä tunnelma on vielä hieman seesteinen edellisillan juhlinnan jäljiltä, mutta iltaa kohden meno muuttuu koko ajan railakkaammaksi.

Festarin keikat esitettiin Navetassa ja Riihen lavalla. Lauantaina Navetan lavalle nousi tänä kesänä monia festareita kiertävä Maustetytöt.

Leirintäalueen puolelle on kohonnut satoja telttoja, joiden läheisyydessä viettävät aikaansa monenlaiset ja eri-ikäiset ihmiset. Nuorimmat ovat parinkympin korvilla, vanhimmat viiden-kuudenkympin hujakoilla. Suurin osa on kolme-nelikymppisiä aivan tavallisia ihmisiä diplomi-insinööristä sairaanhoitajaan ja bussikuskista lääkäriin.

– Meidän kohderyhmää on tosi vaikea määritellä. Se tulee jostakin ihmisten sisältä, millä tavalla täällä käyttäydytään, ollaan, hölmöillään ja pidetään hauskaa reilulla kädellä, Järvinen selittää.

Esityksiä ei ollut pelkästään lavoilla vaan myös muualla festarialueella. Ihmiset pääsivät nauttimaan esimerkiksi pop up -näytelmistä.

Naamat on siinäkin mielessä erikoinen festivaali, että tapahtumaan myydään vain tuhat lippua ja esiintyjät ja ohjelma julkistetaan vasta lipunmyynnin päätyttyä. Siinä ei toki kauaa mene. Tänäkin vuonna liput myytiin loppuun huimaa vauhtia, sillä pienten tietoteknisten vaikeuksien jälkeen kaikki liput olivat loppuneet noin puolessa minuutissa. Siis PUOLESSA MINUUTISSA!

Mikä tapahtumasta sitten tekee niin erityisen, että lipuista joutuu kisailemaan kuin pika-aituri konsanaan?

– Kokemus mitä täältä saa, on ihan uniikki, Järvinen selittää.

– Meillä oli joskus slogan, että vaikea selittää, helppo kokea. Tunnelmassa on jotain tosi maagista.

Tunnelma ja yhteishenki, niihin ei voi olla palaamatta jatkuvasti, sillä ne ovat käsinkosketeltavissa – kirjaimellisesti, sillä halauksia satelee joka suunnasta.

Naamojen nimikin tulee yhteishengestä. Ei siis siitä, että siellä ollaan ”naamat”, vaan siitä, että tapahtuma on aina tarjonnut mahdollisuuden oppia tuntemaan uusia saman henkisiä tyyppejä eli itselleen uusia naamoja.

Tuomiston tilan omistavat Markku ja Marja Kauppi saivat itselleen Naamojen standaarin. Heitä ei ole epäilyttänyt päästää tuhatta ihmistä juhlimaan omalle takapihalleen, sillä kaikki on aina sujunut hienosti.

Esiintymislavalla Club Old Farts laulaa luikauttaa Teuvo Lomanin Kari-kappaleen jo niin monennen kerran, ettei kukaan pysy enää laskuissa.

Paikalla oleva festarikansa laulaa mukana niin ruokapöydissä, kaljatiskeillä, lavan edessä kuin vessajonoissakin. Kaljatiskeillä olevien täytyy toki ottaa huomioon, että Karin soidessa on voimassa unhappyhour eli kaikki juomat (paitsi siideri) maksavat tuplahinnan.

Esimerkiksi neljän euron tuopin hinta onkin siis kahdeksan euroa. Tämä ei silti hidasta ihmisiä, vaan lähinnä naurattaa ja hinta maksetaan hyvillä mielin.

Kari-kappale nosti juomien hinnat kaksinkertaisiksi.

Pieni kierros festarialueella vie kulkumme telttameren keskellä sijaitsevalle Sideshow-teltalle.

Täällä on lähes vuorokauden ympäri nähtävissä ja koettavissa mitä erikoisempia esityksiä ja osallistavia tapahtumia.

Perjantaina ihmiset pääsivät muun muassa kisailemaan koirille lässyttämisen SM-tittelistä ja Kyröjoki-triathlonin mestaruudesta. Lauantaina puolestaan mitellään kiljukeisarin arvonimestä, megadildoralli 3000:n voitosta sekä päissäänseisonnan Suomen mestaruudesta.

– Tuntuu tosi hyvältä, tuore päissäänseisonnan Suomen mestari Esku kommentoi voittoaan.

– Kyllähän sitä antoi tälle 110 prosenttia, mies jatkaa ja ottaa lisää huikkaa olutpullosta.

Päissäänseisonnan SM -kisoissa pidettiin visusti huolta, ettei kukaan kilpailijoista ole selvin päin. Finaalissa voiton vei etualalla oleva Esku.

Ihmiset ovat todella omistautuneita Naamoille, eikä se jäänyt varmasti epäselväksi kenellekään lauantaina järjestetyn Naamojen virallisen pönötys- ja muistotilaisuuden tiimellyksessä.

Menneiden vuosien muistelun ja kunniamainintojen jälkeen festaripäällikkö Foto Järvinen kokee todellisen yllätyksen, kun lavalle nousee Vesku, joka oli tatuoinut pakaraansa Järvisen kuvan. Tatuointi oli otettu nimenomaan rakkaudesta ja kiintymyksestä Naamoja kohtaan.

– Vesku kysyi minulta joskus, että jos hän ottaa hanuriinsa tatskan minusta, niin saako hän ikuisen vipin tapahtumaan. Mutta en todellakaan olisi uskonut, että nyt hän oikeasti teki sen, Järvinen nauraa.

Naamoja on järjestetty tiiviillä porukalla alusta lähtien. Kuvan etualalla näkyy Vesku, joka tatuoi takamukseensa festaripäällikkö Jukka ”Foto” Järvisen kuvan.

Vesku ei ole Järvisen mukaan käynyt Naamoilla kuin vasta muutaman vuoden ajan, mutta jotkut ovat olleet mukana lähes alusta asti. Esimerkiksi jyväskyläläinen Anssi on osallistunut Naamoille jo 19 kertaa.

– Ensimmäinen kerta jäi väliin, mutta sen jälkeen olen aina ollut täällä, Anssi kertoo.

Toisella kerralla hän tuli Naamoille kutsusta, ja sen jälkeen tärkein motiivi tulla aina uudestaan on festarin ihmiset ja tunnelma.

– Facebookin mukaan mulla on täällä noin 100 kaveria paikalla. Sekin kertonee siitä, että jos Naamoilla on kerran käynyt, niin tänne haluaa aina uudelleen.

Naamoilla 19 kertaa käynyt Anssi (kes.) fiilisteli Kuplakoplan keskellä.

Festarialueen laitamilla kuultaa lampi ja mitäpä muutakaan lammen rannalla olisi kuin rantasauna – tai tarkemmin sanoen kaksi.

Aikatauluihin on merkitty erikseen naistenvuorot ja sekavuorot, mutta rannassa vallitsee jatkuvasti vapautunut sekasaunatunnelma ja ihmiset kirmailevat estoitta alastomina tuttujen ja tuntemattomien kesken saunojen ja uintipaikan välillä.

Rantasaunalla tunnelma oli todella vapautunut eikä ihmisiä ujostuttanut laskea paljaita pakaroita tuntemattoman viereen lauteille.

Saunan jälkeen ihmiset jäävät pyörimään leirintäalueen puolelle pyyhkeet ja saunatakit yllään, ja näkyypä saunanraikkaita juhlavieraita myös keikoilla.

Tänä vuonna festareiden esiintyjien joukossa ovat muun muassa Radio Supernova, Hebosagil, Ruusut, Maustetytöt, Ghost World, Suistamon Sähkö ja Ursus Factory.

– Bändit valitaan kuten mihin tahansa tapahtumaan. Teemme yhteistyötä eri agentuurien kanssa ja katsomme heidän kanssaan, mitkä olisivat meille sopivia bändejä, Järvinen kertoo.

Oheisohjelmana festareilla nähtiin mitä erikoisempia lajeja, muun muassa megadildoralli 3000.

Pyyhkeet ja saunatakit eivät ole ainoa erikoinen vaatetus, mitä ihmisillä on yllään. Ihmisvilinän keskellä vilahtelee niin dinosauruksia ja alieneja kuin yksisarvisia, astronautteja ja onpa joukkoon soluttautunut muutamia pukumiehiäkin. Ja kaikki sulassa sovussa keskenään.

Järvinen ja Selin kertovatkin, että kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtumassa ei ole koskaan ollut yhtään järjestyshäiriötä. Kerran poliisit ovat kuitenkin saapuneet paikalle.

– Ihmettelimme, että mistä on oikein kyse, kun poliisiauto ajoi pihaan. Järjestyksenvalvojat osasivat kertoa poliisien tulleen katsomaan bändiä, Selin nauraa.

Saippuakuplat ja musiikki saivat ihmiset fiilistelmään kesäillan tunnelmaa.

Kaunis ja helteinen kesäpäivä on kääntynyt iltaan. Hämärän laskeutuessa festarialue täyttyy saippuakuplista.

Niitä tykittää ilmaan Kuplakopla, joka on ilostuttanut festarikansaa performanssillaan koko viikonlopun ajan. Peltomaisema luo maalaisromanttisen tunnelman, ja siitä kielii myös tapahtuma-alueella kuhertelevat pariskunnat.

Osa heistä on tullut paikalle yhdessä, osa on puolestaan löytänyt toisensa juhlahumun keskeltä tai on pussailukaveri voinut tarttua matkaan myös vaikka Naamat Napakympistä.

Tässä kopissa sattui ja tapahtui monenlaista.

Kahdenkymmenen vuoden aikana festari on kasvanut noin tuhannella kävijällä. Miltä näyttää tulevaisuus?

– Kyllä me pysytään tässä samassa. Ei tämän paikan kapasiteettikaan riitä enempään, Järvinen ja Selin nauravat.

– Ensi vuonna taas samat vinkeet.